Uno de ellos, campeón de karate, pide la palabra y dice: "Estoy acá porque tengo un problema de violencia. No me gusta lo que soy, no me gusta en lo que me convertí. Estoy enojado con la vida. Ayer me levanté a llevar a mi hijo al colegio y me vio tan furioso que me dijo: 'Papi, si te molesta levantarte puedo ir solo. Mi mujer me tiene miedo, mi nene me tiene miedo". La psicóloga lo felicita: le dice que si puede registrar lo que le pasa, la mitad de la batalla está ganada.