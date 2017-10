El 2 de septiembre de este año, los vecinos del barrio Areco de Virrey del Pino, La Matanza, realizaron un corte de ruta para denunciar la grave situación de abandono a la que están expuestos de manera cotidiana, pero nadie los escuchó y esa situación se cobró a su primera victima. "Estos cortes de energía pasan siempre en mi barrio: se corta la luz y como no tenemos agua corriente se cortar el agua. Tenemos que caminar ocho cuadras para buscar agua, los bomberos no entran, la mayoría de las calles no están asfaltadas, no tenemos centro de salud, no tenemos nada en el barrio, pese a todo lo que se prometió", se quejó Facundo. Un centro de salud, un jardín de infantes y una escuela eran parte de los proyectos anunciados en 2009 cuando el barrio nacido de un plan de viviendas fue inaugurado. Nada de eso se hizo.