Más que acidez: qué puede esconderse detrás del ardor en el pecho, según especialistas

Tres gastroenterólogos señalaron que la confusión entre el reflujo gastroesofágico y otros trastornos retrasa diagnósticos médicos cruciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acidez estomacal es una de las molestias digestivas más extendidas: un ardor característico entre el abdomen superior y el pecho que la mayoría de las personas identifica de inmediato con el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, ese mismo malestar puede indicar algo completamente distinto —y, en algunos casos, bastante más grave—, según advirtieron tres especialistas en gastroenterología citados por la revista Parade.

La complejidad radica en la inespecificidad del síntoma. “Dado que la sensación en sí misma es inespecífica, varias otras condiciones —algunas benignas, otras peligrosas— pueden sentirse casi idénticas, por lo que ‘acidez’ puede ser una etiqueta engañosa”, explicó la doctora Zarema Singson, gastroenteróloga y miembro de GI Alliance. Esa confusión, según los especialistas, puede retrasar diagnósticos cruciales.

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Tres afecciones que imitan la acidez

Los especialistas coincidieron en que existen al menos tres afecciones que, por generar síntomas prácticamente idénticos al reflujo, suelen pasar inadvertidas o recibir un tratamiento equivocado:

Cálculos biliares

Entre las afecciones que con mayor frecuencia se confunden con la acidez estomacal figuran los cálculos biliares. La doctora Cuckoo Choudhary, gastroenteróloga de Jefferson Health, señaló que ambos cuadros generan molestias en la zona abdominal alta, sobre todo después de las comidas, lo que dificulta distinguirlos sin estudios complementarios.

Singson profundizó en la explicación fisiológica: cuando un cálculo obstruye el conducto cístico —el tubo que transporta la bilis desde la vesícula— o la ampolla biliar, se produce una distensión que activa las neuronas sensoriales viscerales. Contrariamente a lo que muchos suponen, el dolor biliar no se concentra exclusivamente en el lado derecho del abdomen, sino que con frecuencia se manifiesta en el epigastrio, la misma región central donde se percibe la acidez, debido a la distribución de las fibras nerviosas.

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Los cálculos biliares generan molestias en la zona abdominal alta que coinciden con la localización de la acidez estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia, apuntó Choudhary, puede identificarse por dos vías: si el dolor se localiza en la parte superior derecha o central del abdomen, es más probable que se trate de un cálculo biliar; si, en cambio, se manifiesta como un ardor detrás del esternón acompañado de un gusto ácido o amargo en la boca o regurgitación, el cuadro es más compatible con el reflujo.

Úlceras

Las úlceras representan otro diagnóstico que suele quedar oculto detrás de los síntomas del reflujo. El doctor Michael Curley, gastroenterólogo y director del Programa de Motilidad Gastrointestinal de Dartmouth, indicó que ambas condiciones provocan dolor en la parte superior del abdomen, lo que las vuelve difíciles de diferenciar sin intervención médica.

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Choudhary precisó que, si bien la acidez clásica se manifiesta como ardor detrás del esternón con posible regurgitación, el dolor ulceroso se centra más en la zona superior del abdomen. Aun así, la superposición de síntomas es tal que, según Singson, la única vía confiable para confirmar el diagnóstico es una endoscopia.

Los especialistas también alertaron sobre señales que exigen atención inmediata. “Si hay vómitos con sangre o presencia de sangre en las heces, se debe acudir a urgencias de inmediato”, advirtió Curley.

Angina de pecho

La tercera condición que se esconde detrás del ardor torácico es la angina de pecho, un dolor que aparece cuando el corazón no recibe suficiente sangre oxigenada. A diferencia de los casos anteriores, este error de interpretación puede resultar letal.

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“Desafortunadamente, muchos pacientes que están sufriendo angina o incluso infartos atribuyen erróneamente sus síntomas a la acidez. Esto con frecuencia retrasa la evaluación cardíaca con consecuencias a veces desastrosas, incluida la muerte”, afirmó Curley.

El especialista detalló que el dolor torácico vinculado al esfuerzo físico, la dificultad para respirar, las palpitaciones aceleradas o los mareos son indicadores que apuntan a un origen cardíaco y requieren evaluación de emergencia seguida de estudios cardiológicos.

La angina de pecho ocurre cuando el corazón no recibe suficiente sangre oxigenada y los pacientes a menudo confunden este malestar con la acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras causas posibles

Más allá de los tres diagnósticos principales, los gastroenterólogos señalaron un abanico más amplio de trastornos capaces de replicar la experiencia de la acidez. Singson mencionó la esofagitis eosinofílica —una inflamación alérgica del esófago que suele acompañarse de dificultad para tragar—, los trastornos de motilidad esofágica como la acalasia o el espasmo esofágico, y la irritación provocada por ciertos fármacos, entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos, los suplementos de potasio y los de hierro.

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Choudhary agregó que las molestias torácicas pueden originarse incluso fuera del aparato digestivo: tanto las enfermedades cardíacas como las pulmonares son capaces de producir un dolor que se confunde fácilmente con el reflujo.

Cuando la consulta médica no puede esperar

Ante la variedad de afecciones que imitan la acidez, los especialistas trazaron una línea clara entre lo que puede esperar y lo que no. Choudhary indicó que cualquier persona con dolor torácico intenso, persistente, relacionado con el esfuerzo físico o acompañado de falta de aire, sudoración, desmayos, náuseas o irradiación hacia el brazo, la mandíbula, la espalda o el hombro debe buscar atención de emergencia sin demora.

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Para quienes padecen acidez genuina de forma recurrente, la recomendación es programar una consulta. “Alguien debería hablar con un profesional de la salud si los síntomas son frecuentes, persistentes, van en aumento, interfieren con el sueño o la calidad de vida, o requieren el uso habitual de medicamentos de venta libre”, señaló la gastroenteróloga de Jefferson Health.

El mensaje de cierre de los tres especialistas fue unánime: no conviene dar por sentado que todo ardor en el pecho se debe al reflujo, en especial en personas con factores de riesgo cardiovascular. Una evaluación médica oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una emergencia que se dejó pasar.

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