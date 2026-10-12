Qué es el divorcio del sueño y cómo afecta la salud de una pareja

El interés por el denominado divorcio del sueño creció en los últimos años como una alternativa para mejorar el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de un tercio de los adultos en Estados Unidos duerme ocasional o regularmente en otra habitación para adaptarse a las necesidades de su pareja. Esa cifra, relevada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM), sugiere que el llamado divorcio del sueño —el acuerdo de descansar en camas o habitaciones separadas— es más frecuente de lo que suele admitirse. La pregunta que persiste es si ese arreglo ayuda o complica la convivencia, y qué dice la evidencia disponible sobre la relación entre la calidad del sueño y la dinámica de pareja.

Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews analizó 62 investigaciones que reunieron a 43.860 participantes y encontró una asociación entre una mejor calidad de la relación y mejores indicadores de sueño. Sus autores aclararon, sin embargo, que los resultados no prueban que uno de los factores sea la causa directa del otro.

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Cómo el conflicto en pareja afecta el descanso nocturno

Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews analizó 62 investigaciones y halló una asociación entre la dinámica de pareja y la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad en el sueño se refiere a la posibilidad de que ambos integrantes de una pareja descansen de manera suficiente dentro de una misma organización nocturna. Esa organización puede incluir una cama compartida, horarios distintos, mantas separadas o dormitorios diferentes. No exige una coincidencia absoluta en las preferencias, sino un arreglo que no perjudique el descanso de ninguno.

La revisión de Sleep Medicine Reviews observó que una mayor receptividad de la pareja —entendida como la sensación de ser escuchado y comprendido— se relacionó con mejores resultados generales de sueño. En cambio, un nivel más alto de conflicto se asoció con una peor calidad del descanso. El hallazgo desplaza la discusión de los gustos personales hacia la forma en que se resuelven las diferencias persistentes.

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Algunos de los trabajos incluidos vincularon los conflictos con más demora para conciliar el sueño y con más despertares nocturnos. Parte de esos datos se obtuvo mediante actigrafía, una técnica que registra movimientos corporales para estimar los períodos de sueño y vigilia. Como gran parte de las investigaciones observó asociaciones en un momento determinado, los autores señalaron que no es posible concluir que una discusión provoque por sí sola una mala noche, ni que el mal descanso sea siempre el origen de un conflicto.

Un estudio longitudinal de ocho años publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos definió esta relación como bidireccional: las tensiones en la convivencia pueden dificultar el descanso, mientras que los trastornos del sueño pueden afectar la relación. Este enfoque permite identificar tres aspectos concretos: si la alteración se repite, cuál es su causa y qué respuesta acuerda la pareja.

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Dormir en espacios distintos puede ser un acuerdo de convivencia

Los investigadores utilizaron la actigrafía para registrar los movimientos corporales y estimar los períodos de sueño y vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expresión divorcio del sueño puede sugerir una ruptura afectiva, aunque los datos disponibles no sostienen esa interpretación. La neuróloga Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de Northwestern Medicine, explicó a Associated Press que esta modalidad ganó aceptación junto con una mayor atención sobre la importancia del descanso para la salud, y señaló que algunas investigaciones también describen posibles beneficios de compartir cama.

Los motivos que pueden llevar a modificar el lugar o el horario de descanso son concretos: ronquidos, turnos laborales incompatibles, enfermedades, diferencias de temperatura o movimientos que despiertan a la otra persona. Cuando esas dificultades se repiten, sostener una rutina que interrumpe el sueño puede trasladar el agotamiento a la convivencia. Aun así, separar los dormitorios tampoco garantiza por sí mismo una mejor relación.

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La doctora Seema Khosla, neumonóloga y vocera de la AASM, afirmó a Associated Press que las personas adultas suelen necesitar entre siete y ocho horas de sueño y que el descanso insuficiente se asocia con una mayor probabilidad de conflictos en pareja. También sostuvo que un arreglo para dormir separado requiere conversación previa y conformidad de ambas partes. Según los especialistas, la modalidad elegida importa menos que la capacidad de la pareja para acordarla y sostenerla sin que ninguno resigne descanso.