Protocolo COVID para las Fiestas: cómo reunirse de forma segura ante la fuerte suba de casos

Es imprescindible mantener las medidas de cuidado y distancia social, para evitar contagios por COVID durante las reuniones de fin de año (Getty Images)

Un llamado de alerta retumbó en las autoridades sanitarias provinciales y nacionales cuando hace una semana el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que se cuadruplicaron casi los casos de coronavirus positivos en los últimos siete días. Y de cara al comienzo del verano, las reuniones masivas por las fiestas y la movilización de personas que implican las vacaciones, esas preocupaciones crecen más que los positivos semanales.

Es que el último reporte emitido por dicha cartera sanitaria indicó que esta semana se registró un salto en los casos de COVID, los cuales crecieron más de un 379.45% en la última semana. En tanto, las muertes mostraron un leve incremento, del 12,5%, con respecto al informe anterior. Es decir que, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, se registraron 9 muertes y 12.609 contagios. De esta manera, el total de afectados desde el inicio de la pandemia se ubica en 9.739.856, mientras que los fallecidos son 130.034. Cuál es la situación del SARS-CoV-2 en la Argentina y cuál la influencia las variantes más recientes de Ómicron.

Entre las 24 jurisdicciones del país, 22 han registrado un crecimiento de casos confirmados de COVID. En algunas jurisdicciones el aumento ha sido más pronunciado, como son: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Esta ola también se produce en otros países de la región, como Brasil y Chile. Europa y América del Norte enfrentan aumentos del COVID junto con más casos de gripe y bronquiolitis.

Reuniones y fiestas de fin de año no se cancelarán por la sexta ola COVID-19

Para no repetir lo que fue el récord de contagios diarios en enero de 2022 que llegó a más de 140.000 infecciones diarias, esta semana la cartera sanitaria que conduce Carla Vizzotti comunicó que los vacunatorios de todas las provincias cuentan con dosis suficientes para aplicar las dosis de refuerzo y las personas pueden acudir por demanda espontánea. Y recordó que deben vacunarse quienes hayan recibido su última dosis hace más de 120 días, en particular, mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo.

Festejos de fin de año

Después de tres años de convivir con la enfermedad COVID-19, nos preguntamos cómo celebrar y mantenernos, al mismo tiempo a uno mismo y a los seres queridos, seguros de la trasmisión del coronavirus. Sin duda, es una preocupación seria la posibilidad de contagiar o contagiarse del SARS-CoV-2, a pesar del alto nivel de vacunación que existe en la región y en Argentina.

Pero también es posible celebrar con seguridad, ya sea virtualmente, o en algunos casos, juntos y en persona. Y para ello es clave reducir los riesgos que supone organizar o asistir a un evento durante las Fiestas. Con la flexibilización de las medidas desde hace un año para contener la pandemia, serán comunes las reuniones sociales en casas, pero también en bares, restaurantes y salones de fiesta.

“Ya aprendimos. Hay que reunirse en lugares abiertos amplios para estar separados. Obviamente todos vacunados”, indicó a Infobae la doctora Cristina Freuler, médica infectóloga, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.

Los expertos recomiendan tener las vacunas COVID al día, incluidos los refuerzos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por su parte, la doctora Leda Guzzi, médica infectóloga e integrante de la comisión Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que para pasar las fiestas sin mayores riesgos es clave concurrir a lugares abiertos o con ventilación permanente y cruzada.

Para disfrutar con todos los cuidados y prevenir contagios, las expertas recomendaron:

-En las reuniones al aire libre, es menor el riesgo de transmisión de la COVID-19.

-Al haberse aumentado o maximizado el aforo, según el distrito, se vuelve esencial en los espacios cerrados seguir cumpliendo las medidas de ventilación cruzada.

-En cualquier caso, mantener el uso del barbijo cuando no se está comiendo, la distancia entre grupos o mesas, y la higiene frecuente de manos.

-Cuantas más personas estén vacunadas, menor es el riesgo de transmisión del coronavirus. Por este motivo, se recomienda contar con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y los refuerzos necesarios, siguiendo las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que en algunas personas ya incluye una quinta dosis de vacunación contra el coronavirus.

Mientras se espera a Papá Noel, es imprescindible mantener los cuidados para evitar contagios COVID (Getty Images)

Si vas a organizar una reunión social en tu casa, junto con las medidas para prevenir la COVID-19, recordá estas claves para prevenir también otras infecciones como las respiratorias, gastrointestinales o de la piel:

-Recordá que la limpieza (con jabón o detergente) remueve la suciedad y los gérmenes, pero desinfectar los elimina

-Antes de que lleguen los invitados y luego del encuentro, primero limpiá los ambientes, pisos y superficies, y luego desinfectarlos con una solución de lavandina en agua. Para pisos, mesadas o mesas, picaportes o manijas, lavatorios, canillas, dispensadores de jabón, inodoros y sus partes, o mesas para cambiar pañales, diluí una taza de lavandina en 5 litros de agua corriente, dejar actuar 5 minutos.

-Si alguna superficie se contamina con fluidos corporales o secreciones (saliva, mocos, vómito o sangre), limpiá y luego desinfectala lo antes posible.

“Para un hogar más seguro y saludable, es importante repetir estas medidas con regularidad, en especial cuando haya alguna persona enferma, niños que gatean o comienzan a deambular, o mascotas”, recomienda Pablo Elmassian, médico infectólogo de FUNCEI y de Stamboulian Servicios de Salud. “Además no debemos elegir alimentos perecederos que estén expuestos sobre mostradores y sin protección segura, como films plásticos o cobertores. Tampoco los que se hayan mantenido a temperatura ambiente. Este tipo de descuidos facilita la proliferación de bacterias”, advierte Elmassian.

Según expertos de la Clínica Mayo de EEUU, al organizar la celebración de las Fiestas, es importante convocar a las personas que viven en tu casa y que siguen las medidas de seguridad consistentemente. “Ya estés organizando o asistiendo a una reunión para las Fiestas, asegurate de verificar las normas de salud pública y seguridad que puedan aplicarse. También es importante considerar los riesgos únicos que presenta cada evento al que asistes en persona”, precisaron. Para determinar el nivel de riesgo, hacé las siguientes preguntas:

El último reporte emitido por el Ministerio de Salud indicó que esta semana se registró un salto en los casos de COVID, los cuales crecieron más de un 379.45% en la última semana REUTERS/Agustin Marcarian

-¿Cuáles son los niveles actuales de la COVID-19? Verificá el número y el índice de casos de COVID-19 en tu comunidad, en la comunidad donde se realiza el evento, y en la comunidad de donde vienen los invitados. Cuanto mayores los números e índices, mayor el riesgo de infección y trasmisión entre los invitados.

-¿Dónde se realiza el evento? Las reuniones al aire libre son las más seguras. Si el tiempo lo permite, celebrá en el patio o en un parque. Para las reuniones adentro, abrir las ventanas y las puertas puede asegurar que haya buena ventilación, y ayudar a reducir el riesgo. Las reuniones adentro con poca ventilación presentan el riesgo más alto.

-¿Cuándo dura el evento? Los eventos de larga duración presentan un riesgo más alto que los cortos.

-¿Cuántas personas estarán presentes? Cuanto mayor sea el número de invitados, mayor será el riesgo. Hacé una lista con pocos invitados, y asegurá que haya suficiente espacio para permitir que los invitados de diferentes hogares puedan estar a una distancia de por lo menos 2 metros. Lo más seguro es solo reunirte con las personas que viven en tu casa.

-¿Los invitados viajan? Pasar tiempo en aeropuertos, estaciones de tren o de colectivos, áreas de descanso en las rutas y estaciones de servicio puede exponer a los invitados al virus que causa la COVID-19.

-¿Los invitados cumplen con las medidas de seguridad? Las reuniones con invitados que no cumplan con las medidas de seguridad antes o durante el evento presentan un riesgo más alto. Las medidas de seguridad incluyen evitar el contacto cercano (2 metros) con otros, ponerse barbijo y lavarse las manos. La consumición de alcohol puede afectar el juicio y hacer que sea difícil seguir las medidas de seguridad. Si no estás cómodo con el nivel de riesgo que se presenta, considera cancelar, aplazar, o no asistir al evento. Si tenés planes de organizar o asistir a un evento, hablá previamente con las personas que van a crear las expectativas sobre la manera en que van a celebrar juntos.

Las cenas de Navidad y Año Nuevo deben ser en lo posible al aire libre (EFE/Villar López/Archivo)

Eventos en persona: ¿quién debe evitarlos?

No organices ni asistas a un evento en persona si vos o alguien en tu casa:

-fue diagnosticado con la COVID-19 y no han cumplido con los criterios para estar con otras personas de forma segura

-tienen síntomas de COVID-19

-están esperando los resultados de una prueba de detección de COVID-19.

-si se han expuesto a alguien con COVID-19 en la última quincena

-están a un mayor riesgo de una enfermedad grave por COVID-19

Si vos o alguien que vive o trabaja contigo está a un mayor riesgo de una enfermedad grave por COVID-19, evitá los eventos en persona con gente que no viva en tu casa.

Si tú o tus seres queridos no pueden asistir a una reunión en persona, aún pueden celebrar juntos de manera virtual. Considerá colocar un sistema para video durante la comida u otras actividades en las fiestas para que puedan verse uno a otro y pasar tiempo juntos.

