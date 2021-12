A 40 años de los primeros casos de VIH, Fundación Huésped lanza la campaña VIHgente

La prevención sigue siendo uno de los ejes principales de las campañas de VIH

En el marco del Día Mundial del Sida, Fundación Huésped lanza la campaña VIHgente, la respuesta es hoy con el fin de dar cuenta de que el VIH sigue siendo una problemática actual. 40 años después de los primeros casos de VIH notificados en el mundo, y gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas, el activismo de la sociedad civil y los logros en materia de derechos humanos, contamos con más y mejores estrategias para controlar al virus. Sin embargo, la agenda del VIH sigue vigente con nuevos desafíos y la persistencia de estigma, discriminación y violación de derechos.

“Argentina cuenta con test y tratamiento para el VIH gratuito y universal. Son dos herramientas fundamentales para dar respuesta al virus. Que las personas puedan conocer su serología para luego acceder a un tratamiento que les permita mantener una buena calidad de vida es el pilar fundamental de las estrategias para terminar con la epidemia . A esto se suma que sabemos que Indetectable es igual a intransmisible, es decir, que una persona en tratamiento que mantiene su carga viral indetectable de manera sostenida no transmite el virus por vía sexual. Entonces, nos preguntamos cómo todavía alrededor de 2 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben”, declaró Pedro Cahn, Director Científico de Fundación Huésped.

“Al VIH hay que volver a ponerlo en agenda, volver a hablar cotidianamente del VIH. Hoy tenemos todas las herramientas para poder controlar la epidemia y sin embargo el VIH sigue vigente , personas que se infectan, que podrían no infectarse y personas que mueren, que no tendrían que morir para una infección que es prevenible”, expresó a Infobae Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de Fundación Huésped.

Y agregó: “ Es necesario que los servicios de prevención y tratamiento del VIH estén al alcance de todas las personas. Para eso, debemos superar las barreras de acceso, así como el estigma y la discriminación”.

Según las medidas recomendadas en la declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH/ SIDA en el marco de Naciones Unidas, además del testeo y el tratamiento oportuno es importante incorporar estrategias de prevención combinada centradas en aquellas personas que se encuentran en especial riesgo de contraer VIH.

“Tenemos que fortalecer las políticas públicas para implementar a gran escala la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), garantizar el acceso a la educación sexual integral en todas las escuelas del país y generar estrategias innovadoras, como la posibilidad de que las personas se realicen el autotest de VIH en sus casas, algo que la Organización Mundial de la Salud recomienda en sus guías desde 2016 como una política valiosa para favorecer el acceso al testeo y al tratamiento”, declaró Zulma Ortiz, Directora de Investigaciones de Fundación Huésped.

“Si algo aprendimos en estos 40 años es que la epidemia del VIH no hace más que reproducir las desigualdades preexistentes: económicas, sociales y culturales. No podremos controlar el VIH sin hacer frente a las inequidades. Sobre todo, de aquellas poblaciones más afectadas por el virus. Nos urge tomar las medidas políticas, económicas y sociales necesarias para proteger los derechos de todas las personas y, en especial, de aquellas menos favorecidas. Como también, hacer frente al estigma y la discriminación que aún afecta a muchas personas. La respuesta es hoy”, dijo por su parte Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped.

“El estigma y la discriminación sigue siendo hoy uno de los desafíos en materia de VIH. Como sistema de salud podemos llegar a todo el mundo para que tenga acceso a conocer su serología y a poder, en caso de dar positivo, acceder al tratamiento de alta calidad como el que hay actualmente y que sea un tratamiento que no encuentre obstáculos para conseguirlo. Cada uno pueda tener acceso a los controles. Pero aún con todo esto, los desafíos pasan por el tema de la discriminación, por el peso que la enfermedad sigue teniendo”, agregó Lucas.

Y agregó: “Lamentablemente no hemos conseguido que cambié en una medida suficiente. Sigue habiendo exámenes pre ocupacionales que incluyen el test de VIH y este dato se incluye para discriminar y no dar acceso a las personas con serología positiva. Esto sigue ocurriendo al día de hoy. De hecho no ocurre solamente en cualquier ámbito laboral sino que todavía sigue vigente un decreto del año 1993, que avala el testeo a las personas que se postulan para entrar en las fuerzas de seguridad, y que prohíbe el ingreso a personas con VIH”.

Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados. El abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en nuestro país y en la región.

La misión es desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

Quienes quieran sumar su adhesión a la campaña VIHgente: la respuesta es hoy para terminar con la epidemia del VIH pueden dejar su firma en huesped.org.ar/VIHgente.

