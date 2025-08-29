Salud

Dormir bien y comer bien se relacionan con un mejor bienestar mental entre los adultos jóvenes

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 29 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Dormir bien puede ser clave para el bienestar mental de un adulto joven, según un estudio reciente.

Los adultos jóvenes que dormían mejor tenían más probabilidades de tener una mente más sana, según los resultados de tres estudios realizados en EE. UU., Reino Unido y Nueva Zelanda, dijeron los investigadores.

Comer más frutas y verduras y hacer ejercicio con más frecuencia también pareció contribuir al bienestar mental de una persona, informaron los investigadores en la edición del 27 de agosto de la revista PLOS One.

Además, estos "tres grandes" factores de estilo de vida parecen ser independientes entre sí, pero también aditivos, encontraron los investigadores.

En otras palabras, cuantos más persigan una persona, mayor será el beneficio para su bienestar mental.

"Este grupo de edad se enfrenta a presiones únicas, como salir de casa, estrés financiero, presiones educativas y factores estresantes sociales, que pueden reducir la felicidad", dijo el investigador principal Tamlin Conner, profesor de psicología de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda.

"Comprender qué factores del estilo de vida respaldan el bienestar puede ayudar a los adultos jóvenes no solo a 'salir adelante', sino a prosperar durante esta etapa crítica de la vida", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de tres estudios sobre el bienestar psicológico en los que participaron casi 2,100 adultos de entre 17 y 25 años de edad.

En los tres estudios, un mejor sueño se asoció más fuertemente con un mejor bienestar mental, mostraron los resultados. El consumo de frutas y verduras ocupó el segundo lugar y la actividad física el tercero.

"De estos hábitos saludables, la calidad del sueño se destacó como el predictor más fuerte y consistente del bienestar al día siguiente, pero comer frutas y verduras y estar activo también ayudó a aumentar el bienestar", dijo Conner.

En algunos casos, uno de estos hábitos saludables podría cubrir a otro, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, una ingesta superior al promedio de frutas y verduras podría mitigar los efectos de una mala noche de sueño, y una buena noche de sueño podría reforzar a un adulto joven contra una menor ingesta de frutas y verduras.

"Los adultos jóvenes no tienen que alcanzar un punto de referencia objetivo de salud para ver una mejora en el bienestar", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Jack Cooper, ex investigador de la Universidad de Otago. "Dormir un poco mejor, comer un poco más sano o hacer ejercicio incluso durante 10 minutos más de lo normal se asoció con mejoras en cómo se siente ese día".

Sin embargo, los investigadores anotaron que se trataba de estudios observacionales y, como tales, no pueden probar un vínculo causal directo entre los hábitos saludables y un mejor bienestar.

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre los beneficios del sueño.

FUENTE: PLOS, comunicado de prensa, 27 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Daydormirbienycomerbienserelacionanconunmejorbienestarmentalentrelosadultosjovenes

Últimas Noticias

La dieta basada en plantas protege contra múltiples enfermedades crónicas

Healthday Spanish

La dieta basada en plantas

Los analgésicos comunes podrían estar contribuyendo a la resistencia a los antibióticos

Healthday Spanish

Los analgésicos comunes podrían estar

¿Saltarse el desayuno? Cuidado con los huesos rotos, según un estudio

Healthday Spanish

¿Saltarse el desayuno? Cuidado con

La vacuna contra el herpes zóster podría proteger contra un ataque cardiaco y un accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

La vacuna contra el herpes

De resiliencia a madurez emocional, los 7 rasgos que impulsan la fortaleza mental y favorecen el bienestar

Investigaciones recientes en psicología y neurociencias confirmaron las cualidades que permiten procesar experiencias adversas y aprender sobre ellas. Cómo ponerlas en práctica, según expertos

De resiliencia a madurez emocional,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué se iluminaron de

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Paulo Londra anunció que será

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”