Un informe de EEUU reveló niveles altos de pesticidas en el 20% de las frutas y verduras

La limpieza adecuada y optar por productos orgánicos, minimiza el riesgo que representan los residuos de pesticidas en los alimentos

(HealthDay News) -Casi un 20 por ciento de las frutas y verduras frescas, congeladas y enlatadas que comen los estadounidenses contienen niveles preocupantes de pesticidas, encuentra un informe reciente.

Los pesticidas planteaban riesgos significativos en opciones populares como las fresas, las judías verdes, los pimientos, los arándanos y las papas, encontró la revisión de Consumer Reports.

“Un alimento en particular, las judías verdes, tenía residuos de un pesticida que no se ha permitido usar en la verdura en EEUU durante más de una década”, señalaron los autores del informe en un comunicado de prensa.

“Y los productos importados, especialmente algunos de México, eran particularmente propensos a tener niveles riesgosos de residuos de pesticidas”. ¿Qué tan probable? 65 de las 100 muestras de los productos más contaminados fueron importadas, y 52 de esas muestras se originaron en México, según la revisión.

La mayoría de los productos altamente contaminados eran fresas, por lo general de la variedad congelada, según el informe. ¿Por qué? Debido a que crecen cerca del suelo y, por lo tanto, son más accesibles para los insectos, las fresas con frecuencia encabezan las listas de alimentos contaminados con insecticidas, informó CNN.

Mientras tanto, casi todas las judías verdes analizadas estaban contaminadas con acefato, un insecticida que se considera un “posible carcinógeno humano”.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) prohibió el uso del químico en las judías verdes en 2011. En respuesta al informe, la Asociación de la Industria Alimentaria le dijo a CNN que “todos los pesticidas pasan por un extenso proceso de revisión por parte de la Agencia de Protección Ambiental para garantizar que sean seguros para el consumo humano y para establecer tolerancias, el límite máximo de residuos permitido en un alimento”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) es responsable de “monitorear y hacer cumplir las tolerancias de la EPA para los pesticidas en los alimentos, incluidos los alimentos importados a los EEUU”, dijo a CNN Hilary Thesmar, directora científica de la asociación y vicepresidente sénior de seguridad de alimentos y productos.

Los pesticidas se han relacionado en estudios con nacimientos prematuros y defectos del tubo neural. La exposición a pesticidas también se ha asociado con enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades. Los críticos señalan la falta de acción de la EPA como una razón clave por la que los pesticidas se encuentran con frecuencia en los productos agrícolas, a pesar de una creciente cantidad de evidencias de que incluso los niveles bajos podrían ser dañinos, informó CNN.

“La EPA ciertamente podría estar haciendo un mejor trabajo al establecer límites seguros más precisos basados en la ciencia más reciente”, dijo a CNN Alexis Temkin, toxicólogo sénior del Grupo de Trabajo Ambiental. “Algunos de estos pesticidas requieren una acción inmediata y rápida por parte de la EPA para considerar estos riesgos potenciales para la salud con mayor firmeza”.

No todas las noticias fueron malas, según el informe, que analizó siete años de datos de pruebas del Departamento de Agricultura de EEUU en 59 frutas y verduras comunes.

Los niveles de pesticidas fueron poco preocupantes en casi dos tercios de los alimentos incluidos en la revisión, incluidos casi todos los orgánicos, dijo Consumer Reports.

¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de exposición a los pesticidas?

Limpiar las frutas y verduras antes de comerlas reduce los niveles de pesticidas, pero “no existe ningún método de lavado de productos que sea 100% efectivo para eliminar todos los residuos de pesticidas”, según el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas. Comenzando con las manos limpias, lava y talla los productos con agua corriente en lugar de remojarlos para eliminar la mayoría de los residuos de pesticidas, recomienda el centro. Sin embargo, no uses jabón, detergente o un jabón de productos comerciales, ya que no se ha demostrado que sean más efectivos, dice la FDA.

Seque los productos con un paño limpio o una toalla de papel. Para reducir aún más el riesgo de exposición, cambia a productos orgánicos cuando sea posible, aconsejó Consumer Reports.

