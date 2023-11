Chagas, lepra, dengue: ganar la batalla contra las enfermedades desatendidas depende del acceso a la salud

“Estas enfermedades quedan afuera de las nuevas formas de desarrollo en la inversión y de estudio de nuevos fármacos para combatirlas", dijo la doctora Roses Periago

Las llamadas enfermedades desatendidas son un desafío global que requiere de la acción conjunta de los científicos, el personal sanitario, la salud pública y las comunidades. Buenos Aires será sede a partir de mañana y durante dos días del XXI Simposio Internacional organizado por la Fundación Mundo Sano. Se trata de un encuentro de alto nivel que reunirá a los expertos en el campo de estas enfermedades más destacados a nivel global. En el marco de ese congreso compartirán y debatirán sobre sus conocimientos y experiencias, en torno del diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el control de estos males.

El objetivo del espacio que se realiza año a año es que los científicos, profesionales, técnicos y funcionarios nacionales e internacionales aporten sus puntos de vista y avances sobre enfermedades desatendidas o postergadas y brinden posibles soluciones y estrategias efectivas para combatirlas.

El XXI Simposio Internacional Mundo Sano, se llevará a cabo el martes 14 y miércoles 15 de noviembre en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270, CABA), organizado en mesas de debate según los diversos aspectos que afectan a poblaciones vulnerables, como el acceso a la salud, la investigación traslacional e implementación de planes concretos de intervenciones en salud. El encuentro es abierto y gratuito y solo requiere de inscripción previa a través de la página del evento, ya que sus cupos son limitados.

Los siete bloques temáticos del simposio son los siguientes:

La primera jornada del XXI Simposio será el martes 14 de noviembre desde las 9

1-Inteligencia artificial al servicio de la salud: moderado por Daniela Blanco, de Infobae

2-Nuevo escenario para enfrentar los brotes de dengue: vacunas y control vectorial: moderado por el médico infectólogo Tomás Orduna

3-Acceso a la salud de poblaciones desatendidas: moderado por Marina Gold, de Mundo Sano

4-Salud materno infantil para el control de las enfermedades infecciosas desatendidas: moderado por Marcelo Abril, director de la Fundación Mundo Sano

5-Una Salud: las zoonosis en el siglo XXI: moderado por la bióloga Victoria Periago

6-Presente y el futuro de la Lepra: con la moderación de la doctora Mirta Roses, médica especialista en salud pública

7-Desarrollo de nuevos medicamentos para programas de desparasitación masiva: con la moderación de Alejandro Krolewiecki, médico investigador del CONICET en enfermedades endémicas

Cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue, según la OPS (Imagen ilustrativa Infobae)

También habrá un Taller sobre Investigación en la implementación en salud y exposiciones de trabajos en formato póster, además de la presentación de estudios científicos seleccionados por los organizadores previamente.

La doctora Mirta Roses Periago, médica especialista en enfermedades infecciosas y ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó a Infobae que “este importante encuentro científico, en el que participarán destacados profesionales de la salud, tiene como foco las enfermedades desatendidas, que es importante primero definirlas. Su nombre surgió hace unos 30 años y se llaman así porque son raras o poco comunes y van quedando atrás en la agenda diaria. Pero lo concreto es que afectan a poblaciones muy vulnerables y alejadas de la atención de la política pública y de la formación de recursos humanos que las atiendan, como médicos, enfermeros y hasta trabajadores comunitarios”.

“Estas enfermedades tienen sus focos geográficamente bien identificados y quedan olvidados del resto de la sociedad. Quedan afuera de las nuevas formas de desarrollo en la inversión y de estudio de nuevos fármacos para combatirlas. Como no son tan visibles, escapan a la visión de centros de investigación y desarrollo o de universidades que estudian esta problemática sanitaria”, agregó Roses Periago.

La experta, quien formará parte del encuentro durante ambas jornadas, contó que, al principio, la Organización Mundial de la Salud las llamó enfermedades tropicales desatendidas y luego modificó su denominación a enfermedades transmisibles desatendidas (ETD) que se refieren a un conjunto son unas 30 enfermedades, muchas veces vinculadas a las carencias ambientales, falta de vivienda o viviendas en medio de mucha vegetación, ausencia de tratamiento de aguas residuales, falta de agua potable.

El Simposio se llevará a cabo en el centro de convenciones C3 en Buenos Aires

“La mayor parte de estas enfermedades no tiene una vacuna que la prevenga. Y todas son causadas por parásitos que son difíciles de combatir. Son organismos más complejos que un virus. La lepra es un ejemplo de estas enfermedades. Prima hermana de la tuberculosis, acompaña al ser humano desde hace 10.000 años. Es una enfermedad de desarrollo lento, con incubación por 5 años y una manifestación que puede llegar a darse hasta los 20 años. En el mundo hay 3 países, que son Brasil, India e Indonesia y que concentran el 95% de los 20.000 casos mundiales que se diagnostican cada año”, precisó.

Aclaró que “luego hay 6 o 7 países latinoamericanos, como Argentina, que reportan regularmente casos de lepra por debajo de lo que se considera una meta de eliminación, que es un caso cada 10.000 habitantes. Esta enfermedad empieza con manchas de calor pálido e insensibilidad en el cuerpo. Afecta a los nervios periféricos, y puede derivar en deformaciones y hasta la destrucción del nervio, ceguera o amputación de un miembro”.

Roses Periago remarcó que en la actualidad hay una gran discusión acerca de cómo actúan todas las enfermedades desatendidas en relación al calentamiento global, que ya es una realidad palpable en todo el mundo. “Un ejemplo es que cambiaron las épocas estacionales del dengue, debido al cambio climático y también al comportamiento humano, que permite que haya lugares con agua donde el mosquito puede desarrollarse todo el año. Hoy para combatir el dengue y no transitar una epidemia con cifras récord como las tuvo la Argentina este verano, es necesario abordar tres estrategias, ya que no hay en la actualidad un tratamiento, ni fármaco monoclonal contra el virus”, sostuvo la experta.

Las tres estrategias propuestas por los expertos, dijo, son:

La Fundación Mundo Sano es la organizadora del encuentro que convoca a las figuras más destacadas en el área de enfermedades desatendidas

1- Reducir los lugares de crianza del mosquito

2- Evitar que el mosquito nos pique, utilizando ropa, mosquiteros y repelentes

3-Apostar al desarrollo e implementación de las dos nuevas vacunas que existen

Y aclaró: “Finalmente, un punto importante sobre estas enfermedades es que las personas que las padecen sufren estigma y discriminación justamente porque afectan a poblaciones discriminadas como comunidades indígenas, pobres, rurales, migrantes, etc. Pero también porque muchos de estos males producen lesiones ulcerosas, deformantes o invalidantes”.

Un encuentro de salud y de divulgación científica

Como se mencionó, el XXI Simposio Internacional Mundo Sano reunirá a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales, que formarán parte de un escenario académico en el que se presentarán y debatirán estrategias para enfrentar los desafíos planteados por las enfermedades desatendidas.

“En esta edición del Simposio queremos que haya miradas nuevas y abordajes diferentes. Por eso vamos a hablar de IA vinculado a la salud y en pos de ayudar en el problema de las enfermedades desatendidas”, explicó a Infobae Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano.

Año a año el congreso de la Fundación Mundo Sano tiene por objetivo hacer un aporte al conocimiento y al debate de los avances científicos y las estrategias de atención

El directivo dio el detalle de los expertos que formarán parte y de los temas sobre los que profundizarán:

—Iván Darío Vélez, Miembro del World Mosquito Program. Expondrá sobre el “Impacto del control biológico de Aedes aegypti con Wolbachia”.

—Terence Scott, Director de Global Alliance for Rabies Control, hablará en la mesa que tendrá por título “Operacionalizando Una Salud para fortalecer los sistemas de salud animal”.

—Pablo Bonvehí, Jefe del Servicio de Infectología del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), sobre “Vacunas para la prevención del dengue: situación actual”.

—Alice Cruz, Relatora especial sobre la lepra de las Naciones Unidas, quien se referirá a “La discriminación y estigmatización con base en la Lepra”.

El Simposio es un escenario académico en el que se presentarán y debatirán estrategias para enfrentar los desafíos planteados por las enfermedades desatendidas

—Stella Kepha, Investigadora del London School of Hygiene and Tropical Medicine, Kenia, quien expondrá sobre “Apoyo hacia el corte de transmisión como estrategia de control para geohelmintos”.

—Mariano Sigman, Co-fundador y Executive Chairman de Sigmind, expondrá en el bloque sobre “Inteligencia Artificial al servicio de la salud”

— Paula Petrone, jefa del grupo de Ciencia de Datos Biomédicos del programa Severo Ochoa de ISGlobal expondrá sobre “Ciencia de datos para entender y atender las enfermedades infecciosas en poblaciones vulnerables”.

—Verónica Andreo, del CONICET / Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (CONAE / UNC), hablará acerca del “Desarrollo e implementación de un sistema integrado de vigilancia de enfermedades transmisibles basado en información espacial”.

“Hay otros temas importantes que se tratarán en el seminario, como el de ‘Una salud’, concepto que engloba la salud de las personas, animales y medio ambiente. Y también se hablará de enfermedades transmisible a partir de zoonosis, como el chagas, hidatidosis y la rabia”, dijo Abril (Mundo Sano)

“Para nosotros es un orgullo ocupar el lugar de referencia que tenemos entre la comunidad científica. Los expertos internacionales más renombrados y prestigiosos en la materia, edición tras edición, aceptan nuestra invitación y aportan todo su conocimiento para que nuestros simposios sean todo un éxito”, afirmó Abril.

“La divulgación del conocimiento científico es responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye con la democratización del mismo. Desde Fundación Mundo Sano, producir conocimiento riguroso, comunicar resultados a la comunidad y compartir experiencias, forma parte de nuestra razón de ser”, aseguró Abril, que aclaró que “discutir y traer al foro estas temáticas es renovar la agenda y cierra la brecha sobre nuevos desarrollos tecnológicos y los problemas sanitarios en la sociedad.

Respecto al dengue, Abril puntualizó que “estamos en un escenario diferente con la oferta de vacunas preventivas. Plantear el aporte de la vacuna para reducir la enfermedad es importante para evitar llegar al récord de 160.000 casos y más de 60 fallecidos que tuvo Argentina la anterior temporada, pero que no puede prescindir de las medidas de control vectorial del mosquito que todos debemos hacer”.

El XXI Simposio Internacional Mundo Sano reunirá a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales

“Hay otros temas importantes que se tratarán en el seminario, como el de ‘Una salud’, concepto que engloba la salud de las personas, animales y medio ambiente. Y también se hablará de enfermedades transmisible a partir de zoonosis, como el chagas, hidatidosis y la rabia”, concluyó el experto.

A su vez, por la tarde del segundo día del evento, Abril comentó que se dictará un taller sobre Investigación de la implementación en Salud desarrollado por el TDR Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales) y dictado por el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM).

Este taller está dirigido a investigadores, implementadores de programas de salud, tomadores de decisión y otros profesionales en el área de salud pública. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos y herramientas para comprender y aplicar conceptos relacionados con la investigación, la implementación de programas, políticas o intervenciones en salud, a través de ejercicios prácticos y estudios de casos.