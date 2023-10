Mujeres otorgan mejor calificación a la  reconstrucción mamaria con tejido autólogo

MIÉRCOLES, 4 de octubre de 2023 (HealthDay News) - Las mujeres que se someten a una reconstrucción mamaria utilizando su propio tejido en lugar de implantes podrían estar más satisfechas con los resultados, indica una nueva investigación.

"Los hallazgos fueron inesperados, ya que la reconstrucción mamaria autóloga es un procedimiento más complejo, con una tasa más alta de complicaciones graves", dijo la autora principal, Nadia Sadok, del Centro Médico Universitario de Groningen en los Países Bajos.El estudio incluyó a 63 mujeres que eligieron lo que se llama reconstrucción autóloga. Esto se hace con un colgajo de la propia piel de la paciente y tejidos subyacentes. También incluyó a 75 mujeres que optaron por implantes mamarios.Los investigadores compararon la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama que eligieron estas opciones para la reconstrucción mamaria después de una mastectomía.Las pacientes calificaron su "satisfacción con los senos" y otros resultados antes de la cirugía y luego nuevamente a las seis semanas y seis meses después.Las mujeres del grupo autólogo tuvieron puntuaciones más bajas en todas las medidas antes de su cirugía. Eso incluyó puntuaciones más bajas para la satisfacción con los senos con un promedio de 49 puntos en una escala de 100 puntos en comparación con 59 puntos para las mujeres que eligieron la reconstrucción con implantes.Las mujeres cuya cirugía utilizó su propio tejido tuvieron tasas más altas de complicaciones graves, 27% frente al 12%.Los investigadores esperaban que estas mujeres también tuvieran puntuaciones de calidad de vida más bajas en el seguimiento.Eso no sucedió.Las mujeres que se sometieron a una reconstrucción autóloga tuvieron puntuaciones de satisfacción más altas a las seis semanas, un promedio de 62 en comparación con 51 para las pacientes con implantes. También estuvieron más satisfechas a los seis meses, 68 frente a 57.Las mujeres que tuvieron una reconstrucción inmediata tuvieron puntuaciones de satisfacción más altas, mostró el estudio. Lo mismo ocurrió con aquellas que tuvieron una reconstrucción en una sola etapa en lugar de un procedimiento en dos etapas.Las puntuaciones de bienestar psicosocial y sexual también fueron más altas en el grupo autólogo. La mayoría de las otras valoraciones de calidad de vida, incluida la satisfacción general con los resultados, fueron similares entre los grupos, según el estudio.Los hallazgos fueron publicados en un suplemento de octubre de la revista Plastic and Reconstructive Surgery."Es posible que las diferencias en las puntuaciones preoperatorias no se expliquen simplemente por el momento de la reconstrucción, sino que también estén relacionadas con el tipo de cuerpo y con la imagen corporal percibida por uno mismo y la satisfacción corporal", escribieron los autores en un comunicado de prensa de la revista.Más informaciónLa Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la reconstrucción mamaria.FUENTE: Wolters Kluwer Health: Lippincott, comunicado de prensa, 28 de septiembre de 2023.