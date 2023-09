Algunas personas con glaucoma pueden ignorar que lo padecen

VIERNES, 8 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- Nueva investigación sueca sugiere que hasta el 5% de las personas de 70 años tienen glaucoma y la mitad de los diagnosticados ni siquiera sabían que tenían la enfermedad.

"De aquellos que fueron diagnosticados con glaucoma en el estudio, 15 personas, o el 2.7% de todos los participantes, desconocían que tenían la enfermedad antes de ser examinados", dijo la autora del estudio Lena Havstam Johansson, estudiante de doctorado en la Universidad de Gotemburgo y enfermera especialista en el Hospital Universitario Sahlgrenska, ambos en Gotemburgo, Suecia. "Así que la mitad de aquellos que resultaron tener glaucoma fueron diagnosticados porque participaron en el estudio". Aquellos que recibieron este diagnóstico pudieron comenzar el tratamiento con colirios diarios que reducen la presión en el ojo y frenan el daño del nervio óptico.

Los investigadores observaron que aquellos con glaucoma tenían niveles similares de actividad física y no fumaban más ni bebían más alcohol que aquellos sin la enfermedad. Su calidad de vida general era tan buena como la de los demás. No estaban más cansados ni más deprimidos."Fue una sorpresa positiva y es un hallazgo que espero pueda brindar consuelo a muchas personas que han sido diagnosticadas con glaucoma. Es difícil vivir con una enfermedad que deteriora gradualmente la visión, pero la vida aún puede ser buena de muchas maneras", dijo Havstam Johansson en un comunicado de prensa de la Universidad de Gotemburgo.Sin embargo, aquellos que tenían glaucoma informaron que su calidad de vida relacionada con la visión era peor."Es más difícil subir escaleras, ver bordillos por la noche y notar cosas en la visión periférica. Esto significa que las personas con glaucoma pueden evitar visitar a otros, o ir a restaurantes o fiestas, y en su lugar quedarse en casa. Pierden su independencia y pueden sentirse frustrados por ello", señaló Havstam Johansson.Esta investigación fue parte del estudio H70 en la Universidad de Gotemburgo, que está examinando la salud de las personas mayores. Incluye exámenes físicos y cognitivos.Había 1,203 septuagenarios incluidos en el estudio de glaucoma. La mayoría de los participantes respondieron preguntas escritas sobre su salud ocular y la presencia de glaucoma en su familia. Especialistas oculares del Hospital Universitario Sahlgrenska también examinaron a 560 de los participantes.Esto confirmó factores hereditarios detrás de la enfermedad. Aquellos diagnosticados con glaucoma tenían más probabilidades de tener un familiar cercano con el mismo diagnóstico. Aunque el glaucoma implica una mayor presión ocular, la mayoría de aquellos que fueron recién diagnosticados, el 67%, aún tenían una presión ocular normal.Los resultados fueron publicados recientemente en la revista Acta Ophthalmologica.La razón por la que las personas pueden creer que su visión sigue siendo normal incluso después de que comienzan las primeras etapas de la enfermedad, es que el ojo sano puede compensar la pérdida de visión.Dado eso, ¿cuáles son los signos del glaucoma?El glaucoma de ángulo abierto es el tipo más común, donde el ojo no drena el líquido tan bien como debería, según el Colegio Americano de Oftalmología. La presión ocular comienza a acumularse y empieza a dañar el nervio óptico. Este tipo de glaucoma es indoloro y no causa cambios en la visión al principio. Los exámenes oculares regulares son la mejor manera de encontrar signos tempranos de daño en el nervio óptico.Mientras tanto, el glaucoma de ángulo cerrado ocurre cuando el iris de alguien está muy cerca del ángulo de drenaje en su ojo, dice la academia. Cuando el ángulo de drenaje se bloquea por completo, la presión ocular aumenta muy rápidamente. Esto se llama un ataque agudo. Es una emergencia y debe llamar a su oftalmólogo de inmediato o podría quedarse ciego.Aquí están los signos de un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado:Su visión se vuelve borrosa de repente.Tiene un dolor ocular intenso.Tiene un dolor de cabeza.Se siente mal del estómago.Vomita.Ve anillos o halos de colores alrededor de las luces.Más informaciónEl Instituto Nacional de Ojos de EE.UU. tiene más información sobre el glaucoma.FUENTES: Universidad de Gotemburgo, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2023; Colegio Americano de Oftalmología.