Trasplante hepático: los avances del equipo médico que tiene el récord de intervenciones en Argentina

A través de un Programa de Trasplante Hepático consolidado, los profesionales del Hospital Italiano fueron partícipes del desarrollo de las principales técnicas quirúrgicas que permiten salvar vidas

El 30 de junio de 2022 se celebró un aniversario histórico: Se cumplieron 30 años del primer trasplante hepático realizado en la Argentina a partir de un donante vivo y el resultado fue exitoso. Fue la falta de donantes de órganos, que aumentaba el riesgo de muerte en numerosos pacientes que se encontraban en lista de espera, lo que impulsó aquel hito de la medicina.

Te puede interesar: Políticas locas y el cambio climático están lastimando a la agricultura en América Latina

Esa intervención, que se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se convirtió en una de las primeras llevadas a cabo en América Latina con una técnica que, a tres décadas de distancia, continúa salvando vidas. Ese primer trasplante hepático con donante vivo relacionado fue liderado por los doctores Eduardo De Santibañes, Miguel Ciardullo, Daniel D’Agostino y el equipo muldisciplinario de ese centro de salud porteño y significó el primer paso para ubicar al país como un lugar de referencia regional en la materia.

A casi 31 años de aquel hecho histórico, la institución celebra ahora la realización de 1.500 trasplantes hepáticos. Se trata del mayor número de intervenciones de este tipo realizadas en la Argentina. El equipo de profesionales trabaja desde hace más de 35 años en el desarrollo de la especialidad con el objetivo de sumar tiempo y calidad de vida a las personas con enfermedades hepáticas.

El equipo lleva realizados más de 1.500 trasplantes (Gettyimages)

Según se informó, recientemente una paciente de nombre Lorena se convirtió en una de las 1.500 historias que impulsan a su comunidad médica a seguir avanzando. La mujer recibió parte del hígado de su primo y se recupera de la intervención. Su caso es paradigmático y desde el hospital explicaron los motivos.

Te puede interesar: Cancillería solicita información oficial sobre supuesta muerte de Martha Huatay en Argentina

A través de un Programa de Trasplante Hepático consolidado, los profesionales de la institución fueron partícipes del desarrollo de las principales técnicas quirúrgicas, y hoy pueden brindar tratamientos a más personas, con resultados iguales a los principales centros de salud del mundo. La calidad de vida es un factor decisivo que considera el equipo de profesionales, y por eso se convirtió en un indicador clave a la hora de evaluar un trasplante.

El Programa de Trasplante Hepático lleva más de 35 años de dedicación exclusiva a la especialidad, centrado en ofrecer opciones terapéuticas novedosas para situaciones graves de salud, como por ejemplo el cáncer de hígado, que hasta ahora no tenía otra posibilidad de tratamiento.

Te puede interesar: Sherman, número dos del Departamento de Estado: “La Argentina puede salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo”

Tal es el caso de Lorena, una historia paradigmática entre los 1500 trasplantes hepáticos que hoy celebra la Institución, por ser la más reciente y una de las más complejas, ya que se trata del segundo caso de este tipo realizado en nuestro país.

Un equipo de profesionales trabaja desde hace más de 35 años en el desarrollo de esta especialidad para salvar vidas (Prensa Essalud)

Historia de vida

Lorena llegó al Hospital con 41 años y su hígado enfermo por metástasis como consecuencia de un cáncer de colon del cual había sido operada tiempo atrás. Mientras se encontraba en tratamiento de quimioterapia, que debía cumplir de manera crónica, el equipo de salud comenzó a evaluar la alternativa del trasplante.

En estos casos, la legislación no permite el trasplante con hígado de donante fallecido, por eso se analizó la opción de realizar uno con donante vivo. Como entre sus familiares directos no había ninguno que reuniera las condiciones para ser su donante, se recurrió a la Justicia para que autorizara la donación por parte de un primo político, con quien Lorena no tiene una relación de consanguinidad.

La autorización judicial, necesaria para asegurar la transparencia del sistema de donación y trasplante de órganos, llegó al cabo de un mes. El 20 de marzo de 2023, en dos quirófanos en simultáneo y con más de 40 profesionales de la salud trabajando coordinadamente, Lorena recibió una porción del hígado de su primo.

Una paciente de nombre Lorena fue uno de los últimos casos de éxito tratados en el Hospital Italiano

Hoy, su evolución es favorable y ya recibió el alta hospitalaria que le permite, de a poco, retomar sus actividades cotidianas. Además, con el nuevo hígado funcionando, ya no necesita asistir a las sesiones de quimioterapia.

En la celebración de los 1.500 trasplantes hepáticos, el Hospital Italiano de Buenos Aires recordó la trayectoria de trabajo, compromiso, investigación y enseñanza que dejó un legado para toda la comunidad.

Estos son los principales hitos en ese área de la medicina

-1988. Primer trasplante hepático de adulto y pediátrico

-1992. Trasplante pediátrico con donante vivo relacionado

-2001. Trasplante sin transfusión de sangre a paciente testigo de Jehová

-2006. Trasplante hepático con hígado reducido a pacientes pediátricos con bajo peso

Estos pasos quedaron en estos días plasmados en la historia de Lorena y de las 1.500 historias de vida que pasaron por el equipo de salud.

Seguir leyendo