Viruela del mono en Argentina: hay 49 infectados según informó el Ministerio de Salud

La viruela del mono ya está en el país y hay una sola razón: avanza también en el mundo. El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional de la enfermedad viruela del mono y puso en alerta todos los sistemas sanitarios para intentar frenar el brote que escapó de África en mayo.

En Argentina, esta patología ya suma 49 afectados según los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico Nacional número 613. No hay hasta el momento personas fallecidas.

Del trabajo emitido por la cartera sanitaria nacional, se pueden desprender varios datos: hasta el 10 de agosto se confirmaron 49 casos en Argentina. Del total de casos confirmados, 30 (61,2%) presentaron antecedentes de viaje fuera del país previo al inicio de los síntomas. De los 19 casos sin antecedente de viaje, varios refieren contacto sexual con viajeros o desconocidos o contacto estrecho con un caso confirmado.

Casos totales notificados según clasificación manual y provincia de residencia. Argentina. Actualizada al 10-8-22

La mediana de edad de los casos es de 36 años con un mínimo de 24 años y un máximo de 53 años. Todos los casos correspondieron al sexo masculino.

El 67,3% de los casos fueron confirmados entre las SE 29 A 32. A la fecha no se han notificado casos graves, internaciones, ni fallecidos por esta causa. Con respecto a la jurisdicción de residencia de los casos confirmados, el 65,3% reside en CABA y 18,3% en la provincia de Buenos Aires, 10,2% en Córdoba.

Viruela símica: frecuencia absoluta de signos y síntomas en casos confirmados (n=49)

Los casos por semana epidemiológica muestran un aumento paulatino y sostenido desde la semana 26 y una sensibilización de la vigilancia que se muestra en la cantidad de casos sospechosos investigados, particularmente desde la semana 31.

La mayoría de los casos en el brote actual han presentado síntomas leves de la enfermedad, sin embargo, puede causar una enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo (niños pequeños, personas gestantes y personas inmunodeprimidas). Los casos se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares, en varios casos pocas lesiones en diferentes localizaciones incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara.

Distribución etaria y sexo informado en los casos confirmados (n=49)

“El 100% de los casos confirmados hasta el momento en Argentina se dieron en hombres, con una mediana de 36 años, con un mínimo de 24 años y un máximo de 53 años”, indicaron en el informe de la cartera sanitaria.

Hasta el momento la población más afectada está compuesta por hombres que tienen sexo con otros hombres (28 de los 49 casos registrados hasta ahora lo refieren y para el resto de los casos no se cuenta con el dato). No obstante se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, o con materiales contaminados.

En cuanto a la situación epidemiológica internacional, hay 29.800 casos confirmados reportados a OMS en 120 Países afectados. En total son 11 las Personas fallecidas reportadas a OMS al 22 de julio.

A nivel mundial se han notificado 4.800 casos en los últimos 7 días. 8 En la Región de las Américas, del 29/07 al 04/08, hubo un incremento del 41% en relación a la semana previa.

Distribución geográfica de casos de viruela símica reportados a OMS entre el 01/01 y el 10/08.

Cuatro países de la Región se encuentran entre los 10 países con mayor cantidad de casos (EE.UU., Brasil, Canadá y Perú). A la fecha, la única muerte oficial informada a la OMS es la reportada por Brasil, mientras que otros casos se encuentran bajo investigación epidemiológica. La mayoría de los casos confirmados (1.249/1.263) son hombres, el 93% de los 1.420 casos son de edad de 25 a 45 años de edad, y la mayoría (96%) se auto identifican como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

El 79% de los 1.037 casos en la Región de las Américas, con información disponible, son casos de transmisión local. El día 23 de julio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y debido a la rápida propagación del virus en al menos 75 países y territorios, declaró que el brote actual de viruela constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), motivo por el cual se insta a intensificar las medidas de vigilancia epidemiológica, identificar casos, y sus contactos e implementar las medidas de control.

Cuál es la situación de la vacunación contra la viruela del Mono en la Argentina

El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, detalló hace unos días que mantuvieron una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) que recomendó “intensificar la vigilancia y seguir con el aislamiento de los contactos estrechos”. Pero hasta el momento las vacunas sólo deberían usarse en contextos de ensayos clínicos para evaluar su eficacia”, añadieron y aclararon que en el país todavía no se han adquirido las nuevas vacunas, actualmente en una fase de experimentación.

En el mismo sentido, el médico infectólogo Tomas Orduna enfatizó que “los países que comenzaron a vacunar lo hicieron anárquicamente, se puso a disposición la vacuna porque hay mucha demanda de algunos sectores de la población pero lo cierto es que no se sabe si es eficaz”. “Fuera de los ensayos clínicos no hay ninguna aplicación que esté bien planificada en este momento a nivel mundial”, precisó Orduna.

Los expertos afirman que las personas inmunizadas contra la erradicada viruela están protegidos durante décadas y esa protección se extiende ampliamente a la viruela símica. “Las vacunas contra la viruela humana demuestran una efectividad del 85% contra esta enfermedad”, señaló el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros y subdirector del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires.

“La vacunación masiva contra la viruela del mono no es necesaria, pero la Organización Mundial de la salud sí ha recomendado la vacunación post-exposición”, aseguró en rueda de prensa Rosamund Lewis, especialista en esta enfermedad de la agencia de la ONU. No obstante, Hans Kluge, director de la Organización para Europa, dijo que en otra rueda de prensa que las vacunas por sí solas no son suficientes para detener la epidemia y que los individuos que están en riesgo también tienen que tomar medidas.

¿Cómo es la vacuna contra la viruela del mono?

“Ya existe una vacuna aprobada por varios países para la prevención y el tratamiento de la viruela del mono. Se llama JYNNEOSTM, también conocida como Imvamune o Imvanex, la cual es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic”, explicó a Infobae Daniela Hozbor, especialista en vacunas. Asimismo, aseguró que “datos anteriores de su uso en África sugieren que es, al menos, 85% efectiva para prevenir la viruela del mono”. La además bioquímica e investigadora del Conicet, en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, agregó: “Existe una segunda vacuna contra la viruela, la ACAM2000, fabricada por Emergent Product Development. Según las autoridades sanitarias, ofrece cierta protección contra la viruela del mono. De hecho, esta vacuna fue la que se utilizó en un brote reportado en 2003 en EE.UU.”

Al tiempo que la OMS resaltó que “Imvamune, aprobada en 2019 para su uso en la prevención de la viruela del mono, baún no está ampliamente disponible”, al tiempo que resaltó que se encuentran “trabajando con el productor de la vacuna para mejorar su acceso”, y destacó: “Las personas que han sido vacunadas contra la viruela en el pasado también tendrán cierta protección”.

En España se realizó un estudio sobre cuáles son los síntomas y cómo se da la transmisión del viruela símica en los pacientes afectados. Fue publicado en la revista especializada British Journal of Dermatology. Los investigadores encontraron que la transmisión principal del virus de la viruela es por contacto de la piel entre las personas.

El trabajo fue llevado a cabo por el Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y confirmó que la ruta de transmisión principal para el brote es fundamentalmente a través del contacto con la piel de una persona que ya adquirió la infección.

