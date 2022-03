Por qué el Ministerio de Salud rechazó más de 15 mil pedidos de medicación oncológica durante la pandemia

Desde el 2020 el Banco de Drogas Especiales de la Nación rechazó 15.458 pedidos de drogas oncológicas

Esto surge del pedido de información pública que realizó la diputada Graciela Ocaña al Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de pedidos de pacientes del sistema público.

La mayoría de esas solicitudes eran de medicación que estaba en el vademecum de drogas del Banco de Drogas Especiales, que complementa a los bancos provinciales cuando no cubren determinados tratamientos. Los 15.458 pedidos corresponden a pacientes de diferentes lugares del país que llegan luego de los rechazos de los bancos de drogas de su provincia, salvo la Ciudad de Buenos Aires que no tiene un banco propio.

El paciente queda enredado así en una burocracia que juega con los tiempos de su vida. Dedica el peor momento de su enfermedad a la realización de trámites y pierde el tiempo mientras el cáncer avanza . ¿Qué pasó con los pacientes a los que les rechazaron su tratamiento? Nadie lo sabe porque nadie hace el seguimiento.

Según las capacidades de gestión de los pacientes, podrán hacer el pedido en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Desarrollo Social, hacer un amparo judicial (si tiene los recursos para esto), o buscar ayuda en alguna Defensoría o asociación de pacientes. En el camino quedan los pacientes más humildes, con menos recursos y más desprotegidos.

El paciente queda enredado así en una burocracia que juega con los tiempos de su vida (Foto:Captura)

El pedido de la diputada Ocaña surge a raíz de que en enero último el Banco Nacional había recortado 14 drogas del vademecum, que es el listado de medicamentos con los que se compromete a ayudar a las provincias. Los motivos del recorte de tratamientos no están claros . A pesar de que los funcionarios dijeron que la decisión se fundó en consultas médicas y científicas, estos medicamentos, como por ejemplo la lenalidomida para el cáncer de mieloma, son de primera línea en muchos tratamientos. Entidades médicas como, por ejemplo, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), que agrupa a más del 80% de los oncólogos del país, no fue consultada en esta decisión.

En ese momento, la Asociación de Oncólogos afirmó, mediante una solicitada, que el nuevo vademecum excluía principios activos de reconocida importancia que impactan en la supervivencia del paciente , seleccionaba principios activos dentro de una misma clase pero que tienen indicaciones médicas diametralmente diferentes y también seleccionaba principios activos de una misma familia, para iguales indicaciones, pero con perfiles de toxicidad diversa, por lo que excluía grupos de pacientes de su indispensable empleo.

“El recorte de medicamentos impacta en los pacientes con mieloma múltiple porque ya no podrán recurrir al Ministerio de Salud si las provincias les rechazan su medicación. Entonces, deberán pedir su tratamiento al Ministerio de Desarrollo Social donde pueden tardar más de 6 meses en dar la medicación. Es un proceso muy engorroso e implica que el paciente deba empezar su pedido desde cero”, explicó Mariana Auad, vicepresidenta de la Fundación Argentina de Mieloma.

La Asociación de Oncólogos afirmó, mediante una solicitada, que el nuevo vademecum excluía principios activos de reconocida importancia que impactan en la supervivencia del paciente (Foto: Captura)

“Un caso concreto se encuentra en Salta: la esposa de un paciente con cáncer de mieloma múltiple al que le rechazaron la medicación se movió de un lado al otro y logró gestionar y tramitar todo, porque muchas veces los pacientes están en una situación que no tienen las fuerza necesarias. Lo importante para remarcar es saber por qué se tomó está decisión, por qué el Ministerio de Salud dejó a los pacientes en esta situación. Y por qué los pacientes deben recurrir a otro ministerio siendo que la lenalidomida (una de las drogas que quedó fuera del vademecum) la usan 100% de los pacientes de esta enfermedad y no tiene nada de especial para que el trámite se realice en el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Salud ha dejado completamente desamparados de la cobertura de medicación a los pacientes con mieloma”.

¿Por qué realizaron tantos rechazos durante la pandemia? La respuesta del Ministerio de Salud no especifica las razones de cada caso y no permite cotejar datos. Simplemente, dan una respuesta general que dice lo siguiente: “Si el medicamento se encuentra dentro del listado de drogas provistas por el Banco, la evaluación de la documentación es satisfactoria, no se provee por otro organismo, y se encuentra en stock, es entregada al solicitante”. ¿Fue un problema de stock? ¿Y, en ese caso, a qué se debió? Muchas de las drogas se producen en nuestro país y otros bancos lograron comprarlas. Incluso el Ministerio de Desarrollo Social logró proveerla. ¿Fue un problema de presupuesto? Tampoco lo especificaron.

La diputada Ocaña realizó una nueva presentación para saber cuántos pacientes que recibieron rechazos en Salud fueron financiados por el Ministerio de Desarrollo Social. También, la legisladora busca conocer el precio que pagó esta última cartera por la medicación.

En medio de los vademecums, los rechazos y la burocracia están los ciudadanos, adultos y niños, que cursan una enfermedad grave y luchan por su vida.

