Vizzotti: “Todavía no sabemos si Ómicron escapa a las vacunas pero sí sabemos que es mejor tener dos dosis”

“No buscamos que no haya casos, buscamos que los casos sean lo más leves posible”, señaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió al primer caso argentino contagiado con la variante Ómicron y destacó que la variante Ómicron al tener tantas mutaciones da la sensación que es más contagiosa, pero menos letal, por eso los pacientes son asintomáticos o muy leves”.

Para explicar el por qué podría ser más transmisible pero menos grave, Vizzotti argumentó que “ los virus buscan ser más transmisibles y menos letales porque nos necesitan a nosotros (los humanos) para replicarse, nos necesita, no nos quiere matar”.

En cuanto a cómo fue el paso a paso desde la entrada al país de este hombre de 38 años, la funcionaria detalló: “Esta persona estaba aislada, es muy importante destacar su rol individual, estaba aislado en su casa y apenas le avisaron (de un contacto estrecho positivo en Sudáfrica), alertó al sistema de salud de San Luis”.

“Era una persona asintomática con dos dosis de vacunas, que ya tuvo COVID-19, y al hacerle la prueba PCR, el resultado fue positivo”, detalló Vizzotti y explicó que luego de ese positivo se inició el proceso de secuenciación genómica para determinar si el virus SARS-CoV-2 que infectó al ciudadano argentino pertenecía a la variante Ómicron.

“Sabíamos que en cualquier momento Ómicron podía entrar a la Argentina. Hay dos o tres situaciones que son muy diferentes a lo que fue pasando con la Delta”, señaló Vizzotti. La funcionaria hizo referencia a que los vuelos y la movilidad global “no está normalizada pero en proceso de aumento”.

El primer caso de Ómicron en Argentina es un hombre de San Luis que viajó a Sudáfrica para realizar una capacitación, se encuentra en su hogar, aislado y en buen estado de salud ( EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

También destacó que hay países que han hecho rastreos y ha detectado que la variante Ómicron provocó contagios antes que fuera reportada por el gobierno sudafricano, por eso todavía no hay certezas de en cuántos países efectivamente está presente el nuevo linaje del coronavirus.

En cuanto al tercer aspecto diferente frente a la nueva variante, Vizzotti describió: “Entre las medidas que Argentinas tomó para rechazar la Delta fue avanzar con la vacunación, ya llegamos a las 30 millones de personas vacunadas con dos dosis, por eso la situación es totalmente distinta ” frente a Ómicron.

“ Si bien Ómicron tiene más mutaciones en un área relevante del virus, mucho más que Delta, hasta ahora no estamos viendo que presente cuadros más graves o sea más letal ”, destacó Vizzotti y dijo que, como señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún faltan un par de semanas para tener más datos y arribar a conclusiones más definitivas.

“Los virus buscan ser más transmisibles y menos letales porque nos necesitan a nosotros (los humanos) para replicarse, nos necesita, no nos quiere matar”, por eso la ministra de Salud explicó que " al tener tantas mutaciones da la sensación que Ómicron es más contagiosa, pero menos letal , por eso los pacientes son asintomáticos o muy leves”.

“Los virus buscan ser más transmisibles y menos letales porque nos necesitan a nosotros (los humanos) para replicarse”, dijo Vizzotti (Europa Press)

“Todavía no sabemos si Ómicron escapa a las vacunas, pero sí sabemos que es mejor tener las dos dosis ante cualquier variante y por supuesto tener los refuerzos”, consideró la funcionaria y dijo que con el avance de la vacunación actual esos datos dan una perspectiva optimista, ya que si bien la nueva variante es más transmisible no parecería generar un problema para la salud pública. Para concluir, sentenció: “No buscamos que no haya casos, buscamos que los casos sean lo más leves posible”.

La situación epidemiológica en la Argentina

“ El aumento de casos es muy gradual, sabíamos que al aumentar la movilidad iban a aumentar los casos, eso era inevitable . Desde octubre que tenemos movilidad casi plena, repasó Vizzotti y destacó: “ Lo que no tenemos es un aumento en hospitalizaciones en terapia intensiva ”.

La ministra contó que, a pesar de este aumento de casos, la positividad no es alta, sin embargo, dijo que “lo que cuesta mucho es que la gente se acerque a testearse”, por eso pidió “no subestimar los síntomas”.

Pase sanitario

“Lo que hablamos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) es que era el momento del P ase Sanitario por dos situaciones: estimular la vacunación y acelerarla en quienes por algún motivo la postergaron . Hay un porcentaje importante de personas que recibieron la primera dosis y que no se acercaron a recibir la segunda. Vemos una mayor demanda de la vacunación en función de la percepción de riesgo”, señaló la funcionaria.

En cuanto a la exigencia del certificado de doble vacunación para la realización de actividades, la ministra explico: “El pase sanitario arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras, ya que no todas tienen el mismo avance de vacunación ni la misma situación epidemiológica” y agregó: “Estamos trabajando para tener pase sanitario esta semana”.

