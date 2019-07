"La mujer tiene alrededor de diez métodos anticonceptivos, y el hombre dos: preservativo – que se lo pone la mujer, o se lo pone él, que se lo pone mal o después de penetrar, se rompe, pierde la sensibilidad- y la vasectomía", comenzó a analizar para Infobae el médico andrólogo Jonathan Finkelstein (MN 134068), de Halitus Instituto Médico, quien se preguntó: "¿Tan complicado es el hombre bioquímicamente que no se desarrollan nuevos anticonceptivos masculinos? ¿O será que no queremos que aparezcan? ¿Por qué la industria farmacéutica no pone más énfasis en el desarrollo de nuevos métodos masculinos?".