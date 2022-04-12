70-летняя женщина просит усыпить ее в Соледад, Атлантико: «Если у меня ничего не получится, я сделаю это самостоятельно»

Фабиола Бетанкур, 70-летняя женщина, живущая в муниципалитете Соледад (Атлантико), но из Медельина, ежедневно живет виакруцисом: ее шесть заболеваний вызывают у нее постоянную боль, которая не только мешает ей ходить, но и в целом вести качественную жизнь. По этой причине он решил обратиться в свой EPS для эвтаназии.

В диалоге с газетой El Heraldo женщина из Антиокии заявила, что со временем болезни, которые ее поражают, дегенерировали ее тело, из-за чего она каждый день страдала от сильной боли. Поскольку она живет одна в комнате для аренды в районе Эль-Соль, и потому, что у нее нет близких членов семьи, которые могли бы помочь ей справиться с ее состоянием, она попросила EPS Mutualser эвтаназировать ее.

Несмотря на то, что 70-летняя женщина выразила состояние своего здоровья и выразила желание получить эвтаназию, и не раз просила свой EPS рассказать ей, каков процесс проведения процедуры, она заверила RCN Radio, что Mutualser не хочет предоставлять информация об этом.

«Каждый раз, когда я хожу на прием к врачу, я прошу медицинских работников помочь мне сделать этот запрос, но никто не дает мне соответствующей информации для проведения эвтаназии, которая уже законна в нашей стране», - сказал Бетанкур радиостанции в Боготе.

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Повторяя, что многочисленные заболевания, которые постоянно поражают ее и которые также вызывают появление язв на ее теле, Фабиола сказала Эль Эральдо, что будет продолжать бороться за эвтаназию, и заверила, что, если она не сможет провести процедуру на законных основаниях, она попытается сделать это самостоятельно.

Учитывая состояние здоровья Бетанкур, а также потому, что ее экономическое состояние не позволяет ей получать лучший уход, поскольку она получает от правительства только 80 тысяч долларов в месяц, потому что не смогла выйти на пенсию, радио RCN связалось с офисом связи EPS Mutualser, чтобы узнать о жалобах 70-летней женщины, на что ответили, что в данный момент они расследуют дело.

Со своей стороны, Фабиола, в разгар страданий, попросила EPS перед микрофонами Blu Radio гарантировать ей доступ к эвтаназии, так как она уверяла, что день и ночь живет «с болью в ногах, бедрах, руках, плечах. Иногда я плачу».

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Следует напомнить, что с 2015 года эвтаназия является законной в Колумбии, однако только в июле 2021 года Конституционный суд распространил право на достойную смерть нетерминальным пациентам, которые пострадали «от сильных физических или психических страданий от телесных повреждений или серьезных и неизлечимые заболевания». До сих пор два колумбийца согласились на эвтаназию в этих условиях: Виктор Эскобар и Марта Сепульведа.





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