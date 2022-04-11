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Реал Мадрид против Челси LIVE: время и каналы ответного матча в Испании в Лиге чемпионов 2022

Узнайте, где и как смотреть матч за полуфинал международного чемпионата. Будьте осторожны, в первом матче «безе» выиграли со счетом 3:1.

Newsroom Infobae

11 апрель 2022

Время и каналы Реал Мадрид против Челси в прямом эфире. «Белые» получат во вторник, 12 апреля, «блюз» на стадионе Сантьяго Бернабеу в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 3:1, получив тройной удар от своей лучшей звезды: Карима Бензема.

Нет сомнений в том, что картина «меренга» переживает большой подарок. Он является лидером Ла Лиги Сантандер с разницей в 12 очков над второй, Барселоной. А в Лиге чемпионов у него преимущество в 2 гола, что позволит ему играть с большим апломбом против англичан с первого свистка. Он также получит широкую поддержку со стороны своего народа.

Весь состав на хорошем уровне, примерно то, что они в передней зоне: Лука Модрич, Виниций и Карим Бензема. У «Гато» 11 голов в соревновании: 6 из них забили в последних 2 матчах (3 в ПСЖ и 3 в Челси). Его великолепная голевая способность не перестает удивлять мир футбола.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.
Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

Реал Мадрид победил Хетафе со счетом 2:0 дома с голами Каземиро и Лукаса Васкеса. Испанцы прибывают с лучшими из своей команды. Они понесут только потерю Эдер Милитао. Даже проигрыш с разницей мячей приведет к полуфиналу Лиги чемпионов. Все в вашу пользу.

Челси, со своей стороны, переживает трудные времена из-за результата первого матча. Ему нужно будет выиграть 2 гола, чтобы перенести матч в дополнительные. Забить первый гол будет ключом к тому, что останется. Примечание: двойное посещение не допускается. В любом случае, все может случиться.

Томас Тухель забил 6-0 в прошлые выходные в «Саутгемптоне» в 32-м раунде Премьер-лиги. На данный момент они находятся в квадрате 3 с 62 очками, что на 12 отстает от лидера Манчестер Сити. Ливерпуль занимает второе место с 73.

РАСПИСАНИЕ РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Гватемала/13:00

- Гондурас /13:00

- Сальвадор /13:00

- Коста-Рика /13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/ 14:00

- Колумбия/ 14:00

- Эквадор/14:00

- Боливия/15:00

- Венесуэла/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Соединенные Штаты (Майами) /15:00

- Чили /16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/16 час. 00 мин.

- Бразилия/ 16:00

- Испания/ 21:00

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Аргентина/ESPN и Star+.

- Боливия/ESPN и Star+.

- Бразилия/ТНТ Спорт, HBO Max и GUIGO.

- Чили/ESPN и Стар +.

- Колумбия/ESPN и Star+.

- Коста-Рика/ESPN и Star+.

- Сальвадор/ESPN и Star+.

- Гватемала/ESPN и Star+.

- Гондурас/ESPN и Star+.

- Мексика/ТНТ Спортс и HBO Max.

- Никарагуа/ESPN и Star+.

- Панама/ESPN и Star+.

- Перу/ESPN и Стар+.

- Парагвай/ESPN и Стар +.

- Испания/Мовистар +.

- Соединенные Штаты/TUDN США, Univision и Paramount +.

- Уругвай/ESPN и Star+.

- Венесуэла/ESPN и Star+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.
Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.
Lista de convocados de Chelsea para la vuelta con Real Madrid por Champions League.
Lista de convocados de Chelsea para la vuelta con Real Madrid por Champions League.

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