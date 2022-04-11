Реал Мадрид против Челси LIVE: время и каналы ответного матча в Испании в Лиге чемпионов 2022

Время и каналы Реал Мадрид против Челси в прямом эфире. «Белые» получат во вторник, 12 апреля, «блюз» на стадионе Сантьяго Бернабеу в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 3:1, получив тройной удар от своей лучшей звезды: Карима Бензема.

Нет сомнений в том, что картина «меренга» переживает большой подарок. Он является лидером Ла Лиги Сантандер с разницей в 12 очков над второй, Барселоной. А в Лиге чемпионов у него преимущество в 2 гола, что позволит ему играть с большим апломбом против англичан с первого свистка. Он также получит широкую поддержку со стороны своего народа.

Весь состав на хорошем уровне, примерно то, что они в передней зоне: Лука Модрич, Виниций и Карим Бензема. У «Гато» 11 голов в соревновании: 6 из них забили в последних 2 матчах (3 в ПСЖ и 3 в Челси). Его великолепная голевая способность не перестает удивлять мир футбола.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

Реал Мадрид победил Хетафе со счетом 2:0 дома с голами Каземиро и Лукаса Васкеса. Испанцы прибывают с лучшими из своей команды. Они понесут только потерю Эдер Милитао. Даже проигрыш с разницей мячей приведет к полуфиналу Лиги чемпионов. Все в вашу пользу.

Челси, со своей стороны, переживает трудные времена из-за результата первого матча. Ему нужно будет выиграть 2 гола, чтобы перенести матч в дополнительные. Забить первый гол будет ключом к тому, что останется. Примечание: двойное посещение не допускается. В любом случае, все может случиться.

Томас Тухель забил 6-0 в прошлые выходные в «Саутгемптоне» в 32-м раунде Премьер-лиги. На данный момент они находятся в квадрате 3 с 62 очками, что на 12 отстает от лидера Манчестер Сити. Ливерпуль занимает второе место с 73.

РАСПИСАНИЕ РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Гватемала/13:00

- Гондурас /13:00

- Сальвадор /13:00

- Коста-Рика /13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/ 14:00

- Колумбия/ 14:00

- Эквадор/14:00

- Боливия/15:00

- Венесуэла/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Соединенные Штаты (Майами) /15:00

- Чили /16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/16 час. 00 мин.

- Бразилия/ 16:00

- Испания/ 21:00

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Аргентина/ESPN и Star+.

- Боливия/ESPN и Star+.

- Бразилия/ТНТ Спорт, HBO Max и GUIGO.

- Чили/ESPN и Стар +.

- Колумбия/ESPN и Star+.

- Коста-Рика/ESPN и Star+.

- Сальвадор/ESPN и Star+.

- Гватемала/ESPN и Star+.

- Гондурас/ESPN и Star+.

- Мексика/ТНТ Спортс и HBO Max.

- Никарагуа/ESPN и Star+.

- Панама/ESPN и Star+.

- Перу/ESPN и Стар+.

- Парагвай/ESPN и Стар +.

- Испания/Мовистар +.

- Соединенные Штаты/TUDN США, Univision и Paramount +.

- Уругвай/ESPN и Star+.

- Венесуэла/ESPN и Star+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.