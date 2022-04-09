Crediterreno Infonavit: какова оценка для доступа к этому финансированию

Несколько дней назад Институт Национального фонда жилищного строительства для рабочих (Инфонавит) удивил рабочих страны новым вариантом ведения сельского хозяйства в своем доме, хотя благодаря этому финансированию оценка отличается от обычного. В связи с этим мы сообщим, сколько баллов необходимо для аккредитации.
Это новый Crediterreno, о котором Infonavit объявил в рамках своего 50-летнего юбилея и через который заинтересованные стороны будет иметь доступ к пространству, чтобы построить дом.
По данным Института, сумма кредита будет определяться в каждом конкретном случае. Они могут финансировать до 100% стоимости, которая меньше между суммой оценки и стоимостью покупки. Важным фактом является то, что земля останется гарантией ее оплаты.
Какова оценка для доступа к Crediterreno?
Согласно Инфонавиту, в этом случае вариант финансирования составляет 980 пунктов, а не 1080 баллов, которые обычно запрашиваются для авторизации любого другого кредита.
Кроме того, заинтересованные лица получат бонус в баллах; однако он будет распределяться в зависимости от возраста покупки земли. Например, в некоторых штатах с более высоким спросом на землю можно будет получить более высокий балл.
Каковы основные функции?
Важно помнить, что срок, сумма, процентная ставка и финансовые условия определяются исходя из личной ситуации, то есть в отношении ситуации каждого человека.
Максимальный срок подачи заявки составляет 15 лет. Сумма возраста плюс период финансирования не может превышать 65 лет.
Как и в случае с любой процедурой, для применения требуется ряд шагов и требований.
Как это сделать?
Во-первых, заинтересованные стороны должны предоставить индивидуальное право собственности без обременения, а также подтверждение выравнивания, оценки, официальный земельный номер, техническое заключение собственности и официальный документ, подтверждающий использование жилой или смешанной земли.
* Впоследствии бенефициар должен войти на портал Infonavit My Account.
*Нажмите на опцию «Меня интересует кредит» или покупка земли.
*Определите сумму кредита и финансовые условия.
*Интегрируйте файл с необходимыми документами.
*Заполните заявку на кредит.
*Наконец, зарегистрируйте финансирование в ближайшем сервисном центре Infonavit (CESI).
А как насчет требований? По словам Инфонавита, граждане, желающие купить земельные участки для ведения сельского хозяйства, должны будут проверить, есть ли у него необходимые услуги, то есть доступ к медицинским центрам, местам отдыха, источникам занятости, магазинам снабжения, школам и т. Д.
Кроме того, земля должна быть расположена вдали от зон риска, таких как: пещеры, геологические разломы, зоны риска наводнений, свалки и другие. Инфонавит напомнил, что целью запуска этого проекта является удовлетворение исторического спроса рабочего класса, который сможет получить доступ к финансированию в зависимости от своих потребностей.
Разработка этого нового проекта была достигнута благодаря реформе Закона об Инфонавите, с помощью которой работники смогут подавать заявки на получение кредита в полной свободе, напрямую и без посредников.
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