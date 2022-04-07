Фантастические звери 3: премьера в Перу и где посмотреть «Тайны Дамблдора»

Апрель наполнен волшебством с премьерой новой главы в киновселенной Гарри Поттера, основанной на литературном творчестве Джей К. Роулинг. Все гончарные головы знают о последних опубликованных обновлениях, касающихся Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, истории, которая подробно покажет молодость Альбуса Дамблдора и его отношения с Геллертом Гриндельвальдом, чтобы спасти мир от волшебников и маглов.

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СИНОПСИС ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗВЕРИ 3

«Профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный темный маг Геллерт Гриндельвальд стремится взять под свой контроль волшебный мир. Не сумев остановить его в одиночестве, он поручает магизоологу Ньюту Скамандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и отважного пекаря магглов на опасную миссию, где они столкнутся со старыми и новыми зверями и столкнутся с растущим легионом последователей Гриндельвальда. Но с учетом того, что поставлено на карту, как долго Дамблдор может оставаться в стороне?»

В актерском составе: обладатель премии «Оскар» Эдди Редмэйн («Теория всего»), двукратный номинант на премию «Оскар» Джуд Лоу («Холодная гора» и «Талантливый мистер Рипли»), Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и Мэдс Миккельсен. Опять же, руководство принадлежит Дэвиду Йейтсу, который отвечал за создание этого нового волшебного приключения на большом экране.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ФИЛЬМ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗВЕРИ 3?

Специализированные порталы указывают, что этот новый выпуск продлится около двух часов, за это время мы сможем подробно увидеть этот параллельный мир, где скрытые аспекты жизни Дамблдора будут обнаружены далеко от Хогвартса.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

БУДЕТ ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР В ПЕРУ?

Внимание, гончары и маглы! Да, Warner Bros. подтвердили, что будет мировой превью для просмотра «Тайны Дамблдора». Для нашей страны он запланирован на 13 апреля.

Официальная национальная премьера состоится 14 апреля. Как известно, каждый четверг — день премьер в Перу, и рекламный щит меняется.

ГДЕ УВИДЕТЬ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 3?

На этот раз премьера не состоится виртуально, поэтому поклонники смогут насладиться фильмом в кинотеатре. Обратите внимание, что для доступа к функциям вы должны иметь при себе карту вакцинации с полными дозами в качестве обязательной меры. Это кинотеатры, в которых он будет официально показан.

- УВК

- Синепланета

- Чинестар

- Синеполис

- Синемарк

- Синерама Пасифико

ПОЧЕМУ ДЖОННИ ДЕПП НЕ СЫГРАЕТ В FANTASTIC BEASTS?

Запомнившийся Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» пережил один из самых сложных моментов своей личной и профессиональной жизни, когда его бывшая партнерша Эмбер Херд обнародовала серию жалоб на физическое и психологическое насилие в отношении голливудского актера. Спорное противостояние артистов, дошедшее до суда, побудило Warner Bros. и продюсеров волшебной франшизы принять решение об удалении его из этого проекта.

Хотя были раскрыты аудиозаписи, которые отрицали актрису Аквамена, и правосудие обжаловало в пользу Джонни Деппа, ее артистическая карьера серьезно пострадала. Чтобы не прекращать съёмки, было подтверждено, что Мадс Миккельсен (Ганнибал) станет его заменой и наденет костюм колдуна Геллерта Гриндельвальда.

Эта смена актеров вызвала серию критики со стороны фанатов, которые надеялись снова увидеть Деппа в фильме «Тайны Дамблдора».