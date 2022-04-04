Что случилось с MySpace и Hi5, социальными сетями, которые смогли доминировать в мире и потерпели неудачу

Рост социальных сетей определенно был экспоненциальным в последние годы, просто взглянув на 15 лет назад, чтобы понять, насколько они изменились, какие из них упали на пути и все новые проекты, которые сегодня есть. незаменим в повседневной жизни людей

Подавляющее большинство смогли увидеть рост таких гигантов, как Facebook, а также наверняка имеют рекорды Hi5 или MySpace. Далее Infobae представляет две самые популярные социальные сети, которые больше недоступны, но стали первопроходцами в соединении людей через Интернет.

Что случилось с MySpace и почему он не добился успеха в развитии социальных сетей

Myspace была платформой 2003 года рождения, которая на протяжении многих лет завоевала славу среди населения. Через восемь лет после дебюта сеть посетила 33 миллиона человек в США.

С 2005 по 2008 год Myspace стала самой посещаемой социальной сетью в мире, поскольку она также была одной из первых. Однако с появлением новых страниц и порталов их популярность заметно снизилась, особенно в Латинской Америке.

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

Хотя она оставалась одной из самых посещаемых платформ, все изменилось с появлением Facebook, созданного Марком Цукербергом. После появления новой социальной сети количество работников платформы выросло с 1600 до 200 человек за два года.

Платформа для фотоблогов была очень популярна среди подростков, хотя она была доступна всем людям с адресами электронной почты. MySpace базировался в Аргентине, и это значительно помогло тому, что большинство его пользователей были из Латинской Америки, как и Hi5, о котором будет сказано позже

Помимо возможностей обмена фотографиями, на веб-сайте были такие услуги, как личные сообщения и настройки размера шрифта, фона и цвета ссылок.

MySpace. (foto: iSenaCode)

Другой особенностью этой социальной сети было размещение изображения и списка файлов с более важными факторами личной жизни людей; такими как спорт, телевизионные программы, музыка и ссылки, которые пользователь регулярно посещал.

Еще одна важная информация, которая не очень понравилась пользователям платформы, заключается в том, что MySpace заключила сделку с Google, которая удвоила количество рекламы на ее сайте. По сравнению с упрощенным предложением Facebook, многолюдный рекламный дизайн MySpace был буквально бельмом на глазу.

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

А что случилось с Hi5, социальной сетью, покорившей Латинскую Америку

Социальная сеть, основанная Раму Яламанчи, была создана в 2003 году с успехом во всем мире, собрав более 70 миллионов зарегистрированных пользователей 4 года спустя. На пике своего развития платформа вошла в число 40 самых посещаемых веб-сайтов в мире, особенно в Латинской Америке.

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

Однако его популярность снизилась и стала совсем другой идеей: разработкой видеоигр. В 2010 году hi5 перестала быть социальной сетью и стала частью вселенной социальных игр; однако после регистрации почти 3 миллиардов посещений в месяц сайт упал до 46 миллионов. Из-за этого он был продан компании Tagged.

Затем, когда человек нажимает следующую ссылку, он поймет, что интерфейс больше не тот. При попытке доступа и восстановления учетной записи говорится, что почта больше не активирована. Но вы все равно можете создать новый профиль.

Hi5. (foto: Hi5)

Существует пять вариантов: «Узнать меня», «Исследовать», «Входящие», «Играть» и «Профиль»:

- Знакомство со мной похоже на Tinder; появляются профили, которые можно принять или отклонить.

- В разделе Обзор есть несколько профилей, вы можете выбрать один из них и связаться с ним.

- Игра — это раздел игр.

- Входящие — это личные сообщения, а профиль — профиль пользователя.

Таким образом, если в определенное время пользователь задумался о возможности восстановления ваших фотографий, это уже невозможно.

Все, что осталось, это память о годах использования Hi5, когда школьники возвращались домой из школы и часами могли проводить перед компьютером, редактируя профиль с различными вариантами установки фона, длинной одежды, GIF и другие инструменты.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ