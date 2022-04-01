Чалино Санчес: Расследование убийства все еще открыто, но оно было запланировано еще на пять лет

Спустя почти 30 лет после убийства Розалино Санчеса Феликса, более известного в мире коридо как Чалино Санчес, Генеральная прокуратура штата Синалоа (FGE) сообщила, что расследование продолжается, но зарезервировала дело как «секрет» на ближайшие несколько лет.

Согласно документу, выпущенному местным органом власти, по запросу аккаунта в Твиттере Archivero (который стремится рассекретить документы, «скрытые» до сих пор, расследование этого убийства) и гарантируется в файле 133/92/AP, процесс находится в «резервном» состоянии, ожидая агента общественности Прокуратура добавляет новые данные.

Было уточнено, что в соответствии с положениями Закона о прозрачности государства в статье 162 информация по делу была засекречена таким образом, потому что это поставит под угрозу расследование, приводятся более подробные сведения, поскольку оно не было дано «carpetazo».

Это также соответствует положениям статьи 20 Конституции и статьи 22 Общего закона о жертвах, которые устанавливают в качестве прав жертв или оскорбленных лиц защиту их личности и других данных.

Теперь, с этим решением прокуратуры Синалоа, убийство Чалино и вся окружающая его информация останутся скрытыми от населения, которое продолжает слушать его музыку, несмотря на его короткую карьеру.

Он едва набирал известность в 1992 году, когда был убит в Синалоа (Фото: Twitter @RedPinacate)

Возможно, в 2027 году, через 35 лет после его ухода, власти будут заинтересованы раскрыть больше данных или, возможно, возобновить дело, чтобы его прояснить. Эта возможность отдалена из-за реакции FGE, но не исключена. Возможно, король Корридо устроит еще один сюрприз.

Розалино Санчес Феликс родился 30 августа 1960 года в Кульякане, Синалоа, в семье из немногих ресурсов, и не знал, что несколько легенд будут преследовать его до конца жизни, но самой важной из них была та, которую он создал своей музыкой.

Совсем молодым, в 1970-е годы ему пришлось нелегально мигрировать в США. Некоторые говорят, что он бежал от преступления, которое он совершил, убив сексуальную обидчицу своей младшей сестры из огнестрельного оружия.

До сих пор эта история не была прояснена, но история Чалино продолжилась в Инглвуде, где он жил со своей тетей. Учрежденный, он начал поиск работы, но он не добился ничего большого, пока, рядом со своим братом Армандо, они не начали продавать наркотики типа «Койоты».

За несколько часов до смерти Чалино угрожали (Фото: Screenshot/YouTube)

Однако убийство Армандо, а также предполагаемое тюремное заключение Санчеса Феликса стали событиями, которые задали закономерность в его жизни, а также причиной его начала в мире музыки.

Выйдя из тюрьмы, он переехал в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где записал свои первые демозаписи и дал несколько выступлений. Только в 1992 году его слава взорвалась, и началась музыкальная легенда Чалино Санчеса.

Однако тот же год ознаменует ужасную трагедию. 16 мая в водном канале, расположенном недалеко от города Кулиакан, Синалоа, крестьяне обнаружили его тело. У него были связаны запястья и лодыжки, плюс ему завязали глаза. Он был дважды ранен в затылок.

За день до этого у него была презентация. До того, как спеть песню Alma Enamorada, как записано в известном клипе, он получил роль с предполагаемой угрозой убийством. Несмотря на это, шоу продолжалось до позднего вечера. Когда они ушли, он и его спутники хотели продолжить вечеринку, но автомобиль, в котором они ехали, был перехвачен.

Испытуемые спустились, назвались полицейскими и попросили его сопровождать их, чтобы поговорить с их командиром. Чалино согласился, но они больше не видели его живым.

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