Caligaris начнет празднование своего 25-летия с 4 концертов в Национальной аудитории

Группа из Кордовы, Аргентина, будет гастролировать по разным уголкам американского континента, чтобы отпраздновать 25-летие своей карьеры, и, очевидно, им пришлось начать свое путешествие по мексиканской территории, где одна из аудиторий, больше всего увлеченных своими песнями, шоу и их радостью это.

Во-первых, они представили два концерта в Национальной аудитории в Мехико 11 и 12 августа 2022 года, поэтому их билеты поступили в продажу 29 и 30 марта с целью проверить, как, возможно, если все пройдет хорошо, добавить какую-то другую дату.

В конце концов, им это удалось. Успех продажи билетов был таким, что они объявили еще две даты 18 и 19 августа, в общей сложности 4 даты в Колоссе Реформы, где, если все пойдет хорошо, они проведут на сцене 8 исторических концертов, о которых многие только мечтают.

«Это вызов, мы надеемся, что люди присоединятся к нам и оправдают этот сценарий. Здесь он особенный, варварский, акустически блестящий, музыкант чувствует себя комфортно. Мы надеемся, что это вечеринка, и люди были в восторге. Это будет обзор всей нашей истории. Шоу для всей семьи», — рассказали прессе Мартин Пампильоне и Хуан Талеб.

Caligaris отпразднует 25-летие мировым турне, которое начнется в Мексике с 4 датами в Национальной аудитории

И несмотря ни на что, они подтвердили на пресс-конференции, у них все еще есть несколько мечтаний, одна из которых - в самой Национальной аудитории. Это коридоры площадки, раздевалки, туннели и другие зоны, где можно увидеть лица величайших художников, которые были частью истории колосса. Здесь они хотят однажды увидеть свое отражение среди классики, исторических.

Но что касается концертов в Мексике, то одним из их самых больших желаний является, пожалуй, выступление на стадионе Ацтека, символическом месте в истории аргентинского футбола, где они выиграли чемпионат мира с Диего Армандо Марадоной, кажется, нет большего желания.

Но есть Пласа-де-ла-Конститусьон, также известная как столица Сокало, где совершенно бесплатно играли великие международные музыкальные деятели, такие как Ману Чао, Джастин Бибер, Пол Маккартни или даже Роджер Уотерс с впечатляющим шоу The Wall.

«Мы прошли весь путь, мы пришли в начале, нас никто не знал, эти места были заполнены, затем места среднего размера, а затем более важные места. Всегда есть мечты, я бы очень хотел, например, на Estadio Azteca, но в Сокало для меня этого было бы то, чего нам не хватает», - подчеркнули участники группы, которые вдохновляют свои песни в аргентинском квартете.

Caligaris отпразднует 25-летие мировым турне, которое начнется в Мексике с 4 датами в Национальной аудитории (Фото: Gustavo Azem /Infobae)

Билеты теперь доступны, их можно приобрести в кассах отеля и через сеть Ticketmaster онлайн, по телефону или в сервисных центрах, расположенных в разных частях страны.

Цена начинается от 360 песо в самых высоких секциях Национальной аудитории. Если вы попытаетесь купить их прямо сейчас, у вас не будет возможности выбрать более выгодные цены, потому что их нет в наличии, особенно в пятницу, 12 августа.

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