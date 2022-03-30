Через несколько часов после обещаний «резкого» сокращения операций Россия ночью бомбила Чернигов и Киев

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muesta una columna de humo saliendo de unos depósitos de petróleo en Chernígov, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. ©2022 Maxar Technologies/Cedida a través de REUTERS

Город Чернигов на севере Украины подвергся обстрелу «всю ночь», заявил губернатор региона в среду, несмотря на заявление России о сокращении военной активности в регионе.

«Чернигов всю ночь бомбили артиллерией и самолетами», заявил в Telegram губернатор Вячеслав Чаус, который заявил, что гражданская инфраструктура разрушена и что город все еще остается без воды и электричества.

Этот город, в котором до войны проживало 280 000 жителей, «не имеет коммуникаций, и мы больше не можем их ремонтировать», добавил чиновник, заявив, что в том же районе были также нападения на Нежин.

Россия пообещала во вторник «радикально» сократить военные операции в Киевской и Черниговской областях после «существенных» российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Ситуация не меняется, Чернигов подвергается артиллерийским и воздушным обстрелам», — сказал Чаус.

Карта военных ударов в Украине 30 марта 2022 года (Europa Press)

После Мариуполя на юге Чернигов больше всего пострадал от бомбардировок с начала войны, развязанной Москвой 24 февраля.

Украинские власти считают, что пока «слишком рано» подтверждать, что россияне выполнили свои обязательства по сокращению атак на города Киев и Чернигов, поскольку бомбардировки происходили в течение всей ночи и продолжали звучать зенитные сирены.

«Зенитные сирены звучали почти по всей Украине ночью, были обстрелы в Чернигове, Хмельницкой области, несколько ракет было сбито над Киевом», — сообщил советник МВД Украины Вадим Денисенко, сообщает местное агентство Интерфакс-Украина.

По этой причине, «к сожалению, нельзя сказать, что россияне снижают интенсивность боевых действий вокруг Киева и Чернигова», добавил советник в заявлениях местного телевидения.

«В Киеве, насколько мы можем сейчас говорить, несколько ракет были сбиты над столицей. Сейчас ситуация становится ясной», - сказал он.

По словам Денисенко, вчера вечером весь Киевский регион был услышан о боевых действиях в близлежащем Ирпене, городе, который, как утверждают украинцы, восстановили после оккупации русскими.

«Можно также сказать, что некоторые (российские) подразделения и оборудование въезжают на территорию Беларуси. Это скорее ротация войск для зализывания ран, чем реальная приостановка военных действий», — заявил советник министра.

Россия, вторгшаяся в Украину 24 февраля, вчера пообещала ослабить наступательное давление на города Киев и Чернигов после переговоров между украинскими и российскими делегатами в Стамбуле.

(С информацией от AFP и EFE)

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