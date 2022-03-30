Алекс Каффи заверил, что Синтия Родригес может отсутствовать в Venga la Alegría

Синтия Родригес - одна из самых любимых ведущих Venga la Alegría, она даже недавно была коронованной чемпионкой реалити-шоу Los reyes del playes, однако журналист шоу Алекс Каффи заверил, что ведущий покинет программу в скором времени.

По словам обозревателя, Синтия Родригес объявит о своем отсутствии на утреннем утре Ацтеки в ближайшие дни: «Я узнаю, что очень красивая Синтия Родригес покидает Венга-ла-Алегрия. Да, по личным причинам и для пар! ведущий выходит из утреннего журнала Azteca Uno», — написал Алекс Каффи.

Следует отметить, что эта публикация вызвала несколько слухов, начиная от возможной беременности любимой ведущей - из-за спецификации, которая ссылается на Карлоса Риверу - до смены телевизионной станции, но пока нет официально подтвержденная информация и речь идет о спекуляциях. Также неизвестно, будет ли это временное отсутствие или окончательное прощание.

Ведущая могла оставить своих коллег из Venga la Alegría (Фото: Instagram/ @vengalaalegriatva)

Хотя Синтия Родригес и Карлос Ривера сохранили свои отношения в частной сфере, ведущая Venga la Alegría в декабре 2021 года заявила о своем желании стать мамой в этом году.

Бывшая академика решила поделиться со своими коллегами из Venga la Alegría, что идея взросления ее семьи, возможно, становится все ближе и ближе. События произошли после того, как Синтия была на рождественской елке TV Azteca.

«В следующем году я желаю, чтобы я была самой счастливой, это моя мечта в жизни, я думаю, что это самая большая мечта, которую я имею, - это иметь ребенка, и я надеюсь, что она исполнится в следующем году. Очевидно, чтобы поделиться этим и рассказать им», - пояснила она, дав понять, что, возможно, ищет, чтобы забеременеть.

Карлос Ривера и Синтия Родригес сделали несколько фотографий вместе, потому что их отношения очень личные (Фото: скриншот)

Кроме того, во время динамики, в которой водители Venga la Alegría смогли поговорить с Санта-Клаусом, водитель попросил его сделать особый подарок: «Я думаю, что мне не хватает только одного, и я хотел бы, чтобы это было выполнено в следующем году:» Можешь привезти мне ребенка? '. Думаю, я готова, сейчас, создать семью», - заключила она с замечательным чувством.

Санта-Клаус заверил, что сделает все возможное, чтобы этот ребенок появился в его жизни, хотя и не обязательно в 2022 году, если он родится к 2023 году. Между смехом «Санта-Клаус» сказал ему, что он должен приступить к работе над этим вместе со своим партнером. Запрос Синтии тронул её спутников и зрителей, которые следили за трансляцией.

В связи с этим сам Карлос Ривера в середине 2021 года заявил, что хотел бы иметь детей после женитьбы. На встрече со СМИ в международном аэропорту Мехико переводчик Recuérdame был готов немного рассказать о том, что ждет его за пределами страны в продвижении своего нового альбома, но он не отказался уточнить, чего он ожидает от Синтии в их ухаживаниях, заверив, что пока они не поставили перед собой абсолютную цель выйти замуж, но хотели бы добраться до алтаря.

Водитель попросил у Деда Мороза ребенка в подарок (Захват: @vengalaalegriatva /Instagram)

«Тем не менее, сейчас ничего. Мы и так счастливы, и правда в том, что мы пока мало об этом думаем, мы и так спокойны», - объяснила Ривера, снятая на камеру Эден Дорантес.

Певица добавила, что предполагаемые планы брака не остались в стороне, но ничто не заставляет их дойти до алтаря, и после четырех лет совместной жизни, наслаждаясь таким образом своим счастьем, они предпочитают оставаться помолвленными, потому что «мы не планируем, не то, что мы не думаем об этом, но мы все еще не устанавливаем дату, что «это должно быть», - сказал он.

Он также подтвердил, что то, как они живут вместе в течение некоторого времени, находится под одной крышей и, по его словам, как будто они женаты, а также жаждут зачать ребенка, хотя и не объяснил, когда они исполнят это желание.

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