Почему «пчелы-стервятники» бросили нектар, чтобы питаться трупами

Есть некоторые пчелы, принадлежащие к малоизвестным тропическим видам без укуса, обычно называемым «пчелы-стервятники», которые развили способность есть только мясо. Это редкое поведение было вызвано очень интенсивной конкуренцией за нектар.

Таким образом, его кишечник эволюционировал, что делает его больше похожим на кишку стервятников, чем на других пчел. Все эти адаптации дополняются изменениями в микробиоте, кишечной флоре, чтобы обеспечить переваривание других соединений, связанных с новой диетой.

Интенсивная конкуренция за нектар привела к тому, что вид пчел без жала в тропиках развил способность питаться мясом. Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали для использования нерастительных источников пищи.

Вульгарно называемые «пчелы-стервятники», они развили способность есть только мясо. Это редкое поведение было вызвано очень интенсивной конкуренцией за нектар

Таким образом, они установили новые симбиотические отношения с некоторыми микробами, обнаруженными в кишечнике стервятников и других животных, которые питаются падалью. Корзины, которые пчелы-стервятники держат на задних лапах для сбора пыльцы, использовались этими пчелами-стервятниками для сбора мяса.

Кишечная флора пчел-стервятников обогащена новыми бактериями, которых нет у их родственников, аналогичными бактериям, обнаруженным у стервятников, гиен и других падальщиков. Эти бактерии служат для защиты их от патогенов, которые появляются в падали. Любой человек может серьезно заболеть, потому что эти микробы в плоти выделяют очень сильные и вредные токсины.

Пока неизвестно, повлиял ли на рост этих микробов плотоядный образ жизни пчел или бактерии позволили плотоядную диету. Изменения в диете могли со временем изменить флору, но также возможно, что это изменение привело к изменению рациона питания или что оба могли взаимодействовать для создания этой эволюционной адаптации.

Эти пчелы, которые питаются мясом, а не пыльцой, могут хранить мед в отдельных камерах в своих ульях.

Корзины, которые пчелы-стервятники держат на задних лапах для сбора пыльцы, использовались этими пчелами-стервятниками для сбора мяса. (Рикардо Айяла)

Пчелы сделали новость два дня назад, когда в деревне Ла-Эсперанса в муниципалитете Турбо, Антьокия, рой африканизированных пчел напал на 72-летнего слепого мужчину, который позже погиб. Судя по всему, соты были расположены на одном из столбов электропередач рядом с домом жертвы.

Мало того, что пострадал этот мужчина, еще 10 человек получили ранения, один из них беременная женщина и мужчина, восстанавливающийся после операции.

По словам соседей по сектору, эти животные установили свои подгузники на нескольких опорах электропередач и несколько раз призывали соответствующие органы решить эту проблему, которая ставит их жизнь под угрозу.

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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