Они арестовали предполагаемых сообщников убийцы аргентинского менеджера на пляже Мамита

Прокуратура Кинтана-Роо арестовала двух предполагаемых сообщников из моллюска, которых опознали как одного из убийц Федерико Маццони, аргентинского менеджера, казненного на пляже Мамита в муниципалитете Солидаридад.

Согласно официальному отчету, недавно арестованными стали Чаарли «V» и Мигель «J», которые причастны к убийству моллюска в тройном убийстве, отличном от убийства администратора ресторана в Плайя-дель-Кармен.

Эти субъекты будут нести ответственность за казнь трех лиц с зарезервированной личностью 12 июля 2021 года, также в той же демаркации, где были идентифицированы операции Пелонес, преступной группы, к которой они будут прикреплены.

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