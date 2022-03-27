Гранко Артеага, человек с тысячей лиц и бизнеса, который контролирует грозное подразделение по особым делам Службы военной разведки Венесуэлы

Александр Энрике Гранко Артеага является подполковником Боливарианской национальной гвардии (GNB) и является начальником подразделения по особым делам (DAE) Главного управления военной контрразведки (Dgcim); он является реальной властью в этом органе, где происходили ужасные пытки. Он вместе с бригадным генералом Рафаэлем Антонио Франко Кинтеро начал самый мрачный этап пыток, преследований и угроз в отношении военных и гражданских лиц, некоторых политических заключенных, других, которых революция считала предателями и активировала коррупционные досье.

Окончил Школу подготовки офицеров (Efofac), четвертое место во II промоушене «Битва меда» 2003 года, 29 июня 2016 года он был повышен резолюцией 014717 до майора в категории эффективного командования, а в 2020 году он был повышен с первого номера до подполковника. Среди сотрудников спецслужб считается заслугой то, что он казнил пилота Оскара Переса и группу молодых людей, которые уже сдались в так называемой резне в Эль-Хункито.

Должностные лица DAE при Гранко Артеаг

Гранко является влиятельным человеком DGCIM, хотя у него есть старшие военные начальники, такие как полковники, генералы и генерал-майор и начальник Dgcim Иван Эрнандес Дала. Это не только тот, который позволил создать многочисленные досье, которые Управление расследований возбуждает в отношении арестованных, подвергнутых пыткам и нарушению их прав человека военных и гражданских лиц, но и влияет на отправление правосудия при изменении дат или предъявлении свидетелей.

Он демонстрируется в деятельности на мотоциклах с большим водоизмещением, велосипедах, с оружием в упражнениях, но Гранко также привлекает недвижимость, дорогие транспортные средства, предприятия, связанные с металлоломом, и все, что выгодно в портах Ла-Гуайра и Пуэрто-Кабельо.

Поскольку структура власти и пыток была установлена с Гранко и Франко в DGCIM, должностным лицам DGCIM также пришлось отказаться от вознаграждения, чтобы завоевать лояльность чиновников, готовых делать все ради прибыли; именно так они участвуют в военных трофеях, как они называют украденные вещи, будь то валюта, золото предметы одежды, включая дорогую фантазию, оружие, мобильные телефоны, фирменную одежду и обувь, компьютеры, электрические устройства и даже транспортные средства; эта добыча продается на черном рынке, а прибыль распределяется между участниками и главными свидетелями, которые DGCIM использует в своих отчетах.

Но добыча Гранко выше: это дома, поместья, стада, самолеты, роскошные автомобили. Примером этого стало то, что произошло 14 августа 2020 года, когда чиновники DGIM во главе с капитаном Ибисом Рамиресом, заявив, что он выполняет приказы Гранко Артеаги, совершили налет на пятый Лос-Гномос в урбанизации Эль-Карибе, Club Yacht Street, Карабальеда, Ла-Гуайра.

Этот красивый дом, построенный Сезаром Каприлесом в 1968 году, был унаследован его внучкой Изабель Гонсалес Каприлес, законным владельцем, которая сдала его в аренду паре с тремя детьми, которые были выселены Dgcim. Не было ни ордера на обыск, ни судебного постановления, только прихоть Гранко, который хотел дом, в котором есть привлекательный небольшой порт или частный причал с выходом к морю.

Как и в других случаях и имуществе, Dgcim знает, что Изабель Гонсалес, которая является дочерью Мици Каприлеса и женой бывшего министра Андреса Исарры, не осмеливается приехать в страну, чтобы претендовать на дом, не рискуя оказаться в тюрьме, поэтому они похитили ее имущество, не имея права на защиту, нарушили замки, закрыли камеры наблюдения и остались с мебелью Лос-Гномс.

Пятый

С тех пор, как дом подвергся обыску со стороны Dgcim, он стал одним из свойств, которые Гранко использует с людьми, представляющими личный интерес, как в случае с Паолой Давилой, моделью, которая публикует фотографии интерьера пятого в своих социальных сетях, используя имущество, мебель, посуду и все, что есть в доме. дом Изабель Гонсалес.

Пятый Гномы в день вторжения DGCIM

Дом Изабель Гонсалес, используемый Давилой и Гранко

Сначала многие чиновники и транспортные средства Dgcim прибыли в этот очаровательный приют, сломали замки и оставались там несколько дней, но поскольку они выселили семью с детьми, они используют его только для наибольшего удовольствия от Паолы и другой модели, которая время от времени поставляется с Tcnel Granko».

Давила, который не знает, какой работой занимается, недавно открыл бутик купальников в урбанизации Лас-Мерседес в Каракасе. Многие из ее фотографий в социальных сетях показывают ее внутри дома, даже с близкими членами семьи или на яхтах на пирсе дома, взятых у Изабель Гонсалес.

Нечто подобное произошло с другими объектами недвижимости, такими как асьенды или фермы. Если Dgcim задерживает землевладельца, скотовода, бизнесмена или торговца, почти всегда жертва должна заплатить крупную сумму денег или передать имущество взамен, что становится частью военной трофеи, которая распределяется в структуре пыток, возникающей в Dgcim.

Злоупотребление властью

Недавно инженер Элиас Ранхель Мачо Эрнандес, региональный директор полосы Ориноко при Министерстве нефти и бывший директор Управления Министерства труда, сообщил, что 18 марта 2022 года в Калабозо, штат Гуарико, исчезновение Анхеля Хавьера Наваса Фигероа, прилагается в канцелярию этого населения, принадлежащую штаб-квартире зоны долины Паскуа.

Анхель Навас задержан и удерживается без связи с внешним миром Dgcim за бойкот топлива gandola, предназначенного для Гранко. Теперь вынужден уйти с поста

Он сообщил, что Навас наблюдал за получением двух топливных баков на автозаправочной станции Пуэнте-Альдао, Калабозо, и поэтому приступил к проверке счетов-фактур на отправку с завода. Администратор заведения сообщил ему, что первая цистерна (9 804 литра дизельного топлива) предназначена для обычной отправки пользователям и что «другой топливный бак (37 025 литров дизельного топлива) предназначен исключительно для коммандера Гранко, принадлежащего DGCIM».

Мост Альдао в штате Гуарико

Отметив это нарушение, Навас связался с Генри Гонсалесом, советником PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA), обладающим юрисдикцией в этом районе, который сообщил ему, что «это инструкция, изданная генеральным директором PDVSA MENA Марино Луго ES Puente Aldao, не зная, предназначена ли она для какого-либо лица или для нормальной офисной общественности», и поручил ему позвонить Джонни Фернандесу, менеджеру станции технического обслуживания PDVSA MENA Central District.

«Анхель Навас направляет необходимые предупреждения главе зоны Паскуа Вэлли, а это, в свою очередь, директору региона Фаха. Затем Minpetroleo (Техническое управление Калабозо) призывает концессионера распределить это топливо в соответствии с нормой, а последний отказывается, поскольку утверждает, что у него есть инструкции, что это топливо предназначено для Granko».

Столкнувшись с этой ситуацией, «официальный Анхель Навас получил указание из штаб-квартиры открыть административную процедуру для указанного ввода-вывода, которая была закрыта в воскресенье. На следующий день Навас осматривает заправку, но «в 11:30 утра он получает уведомление от DGCIM Calabozo о том, чтобы пойти и дать показания Сан-Хуан-де-Лос-Моррос в 2 часа дня для неуточненного следственного процесса. Чиновник уведомил, что не сможет присутствовать в этот день из-за несвоевременной повестки, отсутствия материально-технического обеспечения мобилизации и заявил, что приедет на следующий день».

Ловушка и импичмент

В конце дня Навас получает звонок из I/O, в котором говорится, что «Каракас разрешил ему поставлять дизельное топливо населению и что ему требуется его присутствие для осуществления такой деятельности»; он ответил, что предпочтительнее сделать это рано во вторник, чтобы обеспечить пользователям доступ к услуге.

В ту ночь Мачо Эрнандес рассказывает, что «комиссия DGCIM произвольно и агрессивно присутствует в доме Анхеля Наваса, которого не было у него дома; приглашение грантополучателя явиться в I/O казалось оправданием для ареста Наваса».

Утром во вторник, 22 марта, глава зоны безуспешно пытался связаться с Навасом. «Связался с дилером, который сообщает, что поздно вечером в понедельник комиссия DGCIM оцепляла I/O и вместе с дилером отправила дизельное топливо, по-видимому, на 6000 литров больше и что в фургоне DGCIM у них был наш официальный Анхель Навас».

Падрино Лопес подписал постановление, которое повысило Гранко с первого места до подполковника в 2020 году

Штаб-квартира зоны и региональное управление пытаются выяснить, находился ли Навас в департаменте Сан-Хуан-де-Лос-Моррос или в Каракасе; они позвонили Национальному прокурору № 55 Рамону Торресу, который занимается делами о незаконном обороте и утечке топлива государственным министерством в рамках операции «Мано де». Йерро.

В послании, которое Мачо Эрнандес разослал в то время своим коллегам, директорам и другим членам Minpetroleo, он попросил присоединиться «к кампании солидарности с товарищем Анхелем Навасом, а также пересмотреть роль, которую Minpetroleum Внутренний рынок и MENA PDVSA должны играть в искоренении пороков неправильное управление распределением топлива и тем самым способствует осуществлению операции «Мано де Йерро» и, тем более, прозрачности и гарантий того, что эта государственная служба предоставляется эффективно, действенно и действительно доходит до людей».

Давление в итоге привело к освобождению Навы, но инженер Мачо Эрнандес был смещен с должности регионального генерального директора MinPetroleum Orinoco Belt, в то время как на Анхеля Хавьера Наваса Фигероа оказывалось давление, чтобы он ушел в отставку.

Все это свидетельствует о злоупотреблении властью Гранко Артеагой и торговле влиянием со стороны его должности в Управлении по особым делам Главного управления военной контрразведки.

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