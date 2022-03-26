Оскар 2022: сколько стоит статуэтка Академии

Получение статуэтки «Оскар» является одним из самых больших достижений для некоторых художников киноиндустрии, поэтому статуэтка не продается. Однако Академия кинематографических искусств и наук решила установить цену на трофей, чтобы победители не могли продать его, если хотят избавиться от него.

Чтобы узнать реальную и приблизительную цену статуэтки «Оскар», вы должны знать историю премии и то, как она проводится, поскольку в настоящее время одна из этих наград стоит всего один доллар, как это было установлено Академией кинематографических искусств и наук в соответствии с законом, введенным ею в 1950 году.

На протяжении 93 церемоний вручения премии «Оскар» Академия кинематографических искусств и наук поставила около 3000 статуэток, которые каждый январь создаются из прочной бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Он имеет размеры 34,5 см, поэтому из-за металлов, из которых он состоит, он весит около 4 килограммов, сообщили в учреждении.

Премия «Оскар» не может быть продана победителями или кем-либо еще, но она была приобретена в разных случаях (Фото: Twitter @Rqlxsrg)

С другой стороны, компания Epner Technology, которая в настоящее время занимается изготовлением статуэток, поделилась, что их состав: британний, 2% медный металлический сплав, 3% олово, 5% сурьмы (5%) и покрыт 24-каратным золотом.

Считается, что из-за их характеристик и способа изготовления стоимость изготовления каждой статуэтки может составить около 400 долларов США, но ее фактическая стоимость составит более миллиона из-за ее важности.

И дело в том, что во время большинства первых наград Оскар создавался из гипса и не имел того значения, которое они приобрели позже, не было большого беспокойства о том, что кто-то захочет получить финансовую выгоду от этой награды.

Однако, когда статуэтки начали теряться, Академия выступила с инициативой продать их по максимальной цене 10 долларов США, позже объявила, что это будет всего один доллар и не подлежит обсуждению.

Сначала статуэтка должна быть предложена Академии всего за один доллар (Фото: Льюис Джоли/Пул через REUTERS)

В законе, который Академия разместила на своем веб-сайте, который в 2015 году был ратифицирован судьей в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в связи с судебным спором, возникшим в связи с наградой Джозефа С., Райт получил в 1942 году в категории «Лучшая художественная режиссура» за мюзикл My Gal Sal, гласит:

Однако на протяжении всей истории потерянные «Оскары» продавались по завышенным ценам. Один из самых известных случаев был, когда Майкл Джексон купил его на аукционе.

В 1999 году Король поп-музыки решил приобрести за 1,4 миллиона долларов статуэтку, которая в 1940 году была вручена продюсеру Дэвиду О. Селзнику за фильм «Унесенные ветром» за лучший фильм и которая была утеряна. В настоящее время эта награда не была возвращена Академии, потому что она, опять же, пропала без вести.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: