Колима добавляет 184 убийства и только 4 арестованы в 2022 году: прокуратура

В Колиме, которая долгое время оставалась защищенной от насилия в стране, ад вспыхнул 25 января с тюремным бунтом, который оставил по крайней мере семь раненых и девять погибли в результате предполагаемой драки между двумя противоборствующими ячейками картеля нового поколения Халиско (CJNG) в спальнях A и B городского центра социальной реинтеграции.

Ниже приводится неудержимая волна насилия и безнаказанности: 50 убийств в январе; 68 в феврале; 66 на данный момент в марте; и только четыре были арестованы в первом квартале того, что может стать одним из худших лет для организации с точки зрения безопасности.

Брайант Алехандро Гарсия Рамирес, генеральный прокурор Колимы, сообщил во вторник, 22 марта, что «практически все» из 184 жертв убийств, которые были зарегистрированы в организации за этот период, имеют записи о незаконном обороте наркотиков, преступных сообществах, организованной преступности и некоторых из них даже полностью идентифицируются как члены преступных преступных групп.

«На данный момент четыре человека были арестованы за различные насильственные действия, которые произошли в штате, где продолжается работа по интеграции комплектов расследований для их преследования», - пояснил прокурор.

Он также пояснил, что расследование в отношении других лиц продолжается, с тем чтобы после получения соответствующих доказательств запрашивать ордера на их арест; он также повторил, что в некоторых случаях проводятся соответствующие расследования, их принадлежность либо через родственников, либо непосредственно тех, кто участвует.

«Мы работаем в сетях семейных связей или с организованными преступными организациями», - сказал он.

Сам прокурор присудил рост насилия в образовании спору в штате Cereso между двумя ячейками CJNG. Первым руководили Фелипе Пеньялоса, красные, и Виктор Александр Торрес Брисуэль, племянник Хосе Бернабе Брисуэла Мераса, лидера мескалей.

Генеральная прокуратура штата Колима сообщила во вторник, что практически все предполагаемые исполнители мятежа (по меньшей мере 10 человек) были идентифицированы. Было выявлено, что прокуратура будет возбуждать дела одно за другим, чтобы сделать стратегию более эффективной, поэтому было заявлено, что будет «сила» в отношении персонажей, полностью идентифицированных по изображениям и другим доказательствам, представленным на протяжении всего процесса.

Было выявлено, что прокуратура будет возбуждать дела одно за другим, чтобы сделать стратегию более эффективной, поэтому было заявлено, что будет «сила» в отношении персонажей, полностью идентифицированных по изображениям и другим доказательствам, представленным на протяжении всего процесса.

Генеральная прокуратура штата открыла следственную папку, в которой содержатся следующие доказательства:

- 40 интервью, собранных с жертвами событий, все из которых были лишены свободы; свидетелями и сотрудниками службы безопасности и опеки Cereso.

- 38 экспертных заключений по различным специальностям, таким как криминология, баллистика, судебная химия, лофоскопия, генетика и судебная медицина.

- 14 отчетов, представленных органом Cereso.

- 7 отчетов, представленных учреждениями сектора здравоохранения, в том числе Мексиканским институтом социального обеспечения (IMSS) и Региональной университетской больницей (HRU).

- 13 отчетов из следственной полиции.

- Проверка 43 графических видеопапок камер, расположенных в Cereso.

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