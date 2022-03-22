Марибель Гуардия удивила своих поклонников, появившись полностью лысой в социальных сетях

Марибель Гуардия попрощалась со своими длинными и объемными черными волосами; певица появилась в своих социальных сетях совершенно лысой и с посланием всем своим подписчикам и поклонникам.

«Мне надоели длинные волосы и особенно челка. О Боже, добро пожаловать весной и надеюсь, вам понравится моя смена внешнего вида», - поделилась Марибель Гуардия в видео в своем официальном аккаунте в Instagram.

Точно так же певица сказала, что сделала этот шаг для проекта, над которым работает для телевидения, и заверила, что «это большой вызов».

Марибель Гуардия вызвала беспокойство у своих поклонников после появления с резким макияжем (Фото: EFE/Maribel Guardia)

После того, как видео было опубликовано в ее социальных сетях, пользователи начали спекулировать о состоянии здоровья 62-летней певицы и многие другие выразили свою привязанность к ней в комментариях, в которых хвалили его новую внешность.

«Тот, кто красив, красив, а тот, кто поддерживает», «Ты просто так красива, удачи в твоем новом проекте», «Это может быть твой внук, но ты выглядишь круто даже лысым» - вот некоторые из комментариев, которые читаются в его видео.

Со своей стороны, многие другие поклонники утверждали, что все было шуткой певицы, так как в видео можно увидеть размытые края ее головы, что заставило их думать, что это, вероятно, всего лишь фильтр какого-то приложения.

«Прекрасная!!! Выглядит так реально!!! Не знаю, правда ли это, но реальность такова, что ты прекрасна, какой бы она ни была», - прокомментировала певица Лорена Эррера в своем клипе.

Марибель Гуардия встретила весну потрясающей фотографией в социальных сетях (Фото: Instagram/ @maribelguardia)

Хотя видео, опубликованное бывшей авантюристкой, вызвало волнения и неопределенность среди ее последователей, все предполагает, что это была невинная шутка со стороны Марибель Гуардия, потому что спустя несколько часов певица опубликовала фотографию, чтобы приветствовать весну, где видно, что ее культовые черные волосы все еще являются его частью.

«Добро пожаловать в благословенную весну. Пусть она придет полной радости и счастья # взгляд», — поделилась 62-летняя певица.

Марибель Гуардия страдает редким заболеванием (Фото: Instagram/ @maribelguardia)

Хотя все говорит о том, что облысение Марибель Гуардия было шуткой в социальных сетях, беспокойство ее поклонников по поводу состояния здоровья было правдой, поскольку пару недель назад, в конце презентации в пьесе El tenorio comico, актриса призналась, что страдает от состояния, которое мешает ему пить воду.

«Моя дистономия, я родилась с ней. Всякий раз, когда я тренировался и пил воду, я сначала чувствовал себя наполовину счастливым, как будто меня наполовину накачали наркотиками, а затем, с шариками, перикином, на земле, я теряла сознание, поэтому я не пью воду», — рассказала 62-летняя певица.

Актриса и ведетт поделились, что потребление воды вызывает полную потерю натрия в ее организме, поэтому она избегает его употребления и изо дня в день потребляет только безалкогольные напитки для спортсменов.

Хотя в последнее время дистономия стала более печально известной тем, что якобы является продолжением COVID-19, Министерство здравоохранения правительства Мексики опубликовал бюллетень в 2021 году, чтобы сообщить, из чего он состоит, с целью того, чтобы люди могли определить состояние и правильно его лечить с помощью специалиста.

По данным органов здравоохранения, заболевание вызвано «сбоем вегетативной центральной нервной системы, отвечающей за регулирование жизненно важных функций, таких как дыхание и функционирование желудочно-кишечной системы».

Среди основных симптомов дизавтономии — тахикардия, головокружение, слабость или усталость, когнитивные нарушения и нечеткость зрения. В случае диагноза состояния рекомендуется «не оставаться долго на ногах, постоянно двигать и сокращать мышцы конечностей, чтобы стимулировать кровообращение и избежать увядания».

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