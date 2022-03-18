Энн Перри, писательница, которая в возрасте 15 лет была осуждена за убийство матери своей лучшей подруги





Знаменитую новозеландскую писательницу, сегодня известную как Энн Перри («Преступления Кейт-стрит», «Смерть незнакомца», «Преступление в Букингемском дворце», «Побеленные гробницы»), изначально звали Джульетта Мэрион Хьюм, и была неотделима от своей подруги и соседки Полин Паркер, до такой степени пришли их дружба, что они решили убить мать Полины, Хонор Рипер.

Жестокое убийство, совершенное в 1950-х годах подростковой парой, считавшей себя лучшими друзьями, в итоге разлучило их на всю жизнь.

Все началось во второй половине дня 22 июня 1954 года, когда Джульетта и Полина пригласили Оноре Паркер, мать Полины, на пикник в парке Виктория, в городе Крайстчерч; они ушли и, увидев, что людей, которые могли бы их увидеть, Полина достала кирпич, который держала в чулке, и ударил мать.

Он думал, что одного удара достаточно, чтобы убить его мать, но, видя, что он только ударил ее без сознания, он ударил ее в общей сложности 45 раз по голове. С каждым ударом Онора умоляла и плакала о своей жизни; однако это не останавливало двух друзей: Джульетта держала мать за руки, в то время как дочь продолжала бить.

Энн Перри в 2012 году через Викисклад

В своем дневнике Полина написала, что они просили людей о поддержке, рассказав им историю, отличную от произошедшего: «Пожалуйста, помогите. Моя мать упала, ударилась головой о камень, и она вся в крови. Думаю, она мертва», — кричала молодая женщина прохожим.

Сначала полиция отдавала им должное и пыталась помочь им, но позже они заметили, что многие вещи не совпадают, поэтому попросили двух друзей прийти и дать показания. На первом допросе Полина призналась.

Аналогичным образом, в ее дневнике было много инкриминирующих элементов, которые служили для того, чтобы две молодые женщины были обвинены в убийстве Оноры.

28 апреля 1954 года он написал: «Ярость против моей матери кипит внутри меня. Она является самым большим препятствием на моем пути», показывая, что она думала, что, убив свою мать, у нее будет свобода. «Мы внимательно изучили его и трепетно относимся к этой идее. Естественно, мы немного нервничаем. Но удовольствие от приготовления очень велико».

Некоторые считают, что причиной гнева юной Джульетты, который привел ее к совершению этого ужасного убийства, стал развод родителей Джульетты, после чего миссис Хьюм решила уехать с клиентом по имени Уолтер Перри, а ее отец, профессор Хьюм, покинул свой пост в Кентерберийском университете, где он стал ректором, и подготовил свое возвращение в Лондон.

Уже были планы, что Джульетта поедет с тётей в Южную Африку; Полина, зная об этом, отказалась остаться без подруги и сказала матери, что хочет поехать с ней, на что миссис Хьюм отказалась. Через три дня после этой беседы с дочерью Онора лежала мертвой в парке Виктория.

21 июня 1954 года за несколько часов до убийства матери Полина вентилировала в своем дневнике: «Я чувствую себя так же взволнована, как когда ты готовишь вечеринку-сюрприз. Моя мама уничтожила всю красоту, и счастливое событие состоится завтра во второй половине дня. В следующий раз, когда я напишу в дневник, мать умрет. Какое странное чувство удовольствия!»

29 августа 1954 года после беседы с психиатрами и дачи показаний властям две молодые женщины были признаны виновными; их спасли от повешения, что в то время было наказанием по новозеландским законам, но содержались в центре. Им также запретили находиться рядом, даже не писать друг другу, каждого отправили в другую тюрьму, а через пять лет они ушли, не общаясь снова.

Первой ушла Джульетта, которая воссоединилась с семьей и уехала в деревню матери, где взяла фамилию отчима и назвала себя Энн Перри; сейчас она очень успешная писательница черных романов и детективных историй.

Полина также сменила имя на Хилари Натан и уехала жить в Британию; библиотека в деревне, где она живет, указывает на то, что она прожорливый читатель.

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