«Кто ты такой, вор?» : напряженный инцидент с Барадель в магазине в Мар-дель-Плата

Напряженный момент был испытан в эти выходные в магазине в Мар-дель-Плата, когда генеральный секретарь Объединенного союза работников образования Буэнос-Айреса (SUTEBA) Роберто Барадель получил отпор от соседа - которого профсоюзный активист назвал «макристой» - который назвал его «вором».

Хотя сначала Барадель пытался минимизировать произошедшее и предпочел покинуть помещение, чтобы агрессия не дошла до взрослых, все переполнилось, когда сосед поздравил его решение и отказался от него: «Да, вы должны уйти. Уходи».

В этот момент Барадель передумал и столкнулся с ним. «Мне не нужно никуда уходить, понимаешь?» , сказал он, когда столкнулся лицом к лицу со своим нападавшим.

Когда он заметил, что жена соседа снимает видео, Барадель шлепнул по мобильному телефону и чуть не оказался на полу.

Видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях, также показывает, что один из местных сотрудников пытался наложить холодную одежду на ситуацию и предложил обоим разрешить свои разногласия на улице.

Мероприятие состоялось в субботу на центральном рыбном рынке, когда Барадель посетил этот город в тот день, чтобы принять участие в собрании муниципальных секций, организованном Профсоюзной ассоциацией работников здравоохранения Буэнос-Айреса (CICOP), и встретиться с более чем 150 коллегами из Движения Майо пятый раздел избирательный, согласно посту, который он сделал в своих социальных сетях.

После того, как Барадель похлопал мобильный телефон женщины, изображение исказилось, и стали слышны только жалобы. «Дайте мне телефон», — потребовала женщина. «Отдайте телефон жене. Как думаешь, кто ты такой? Вор! Преступник!». Сосед настаивал: «Иди, вор, преступник».

Согласно показаниям свидетелей, этот мужчина хотел «оправдать Доминго Фаустино Сармьенто» перед лидером профсоюза учителей и спросить его, «имеет ли он какое-либо измерение ущерба, который он наносит образованию, который он наносит Аргентинской Республике, ее жителям, ее детям, ее внукам и будущему».

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Ответ Бараделя поступил через его аккаунт в Twitter. Там он обвинил мужчину в том, что он является «боевиком-макристом», который пытался «получить от него реакцию», после того как «устроил провокацию».

«Я благодарен за солидарность, выраженную работниками магазина, в котором я вчера посетил, перед лицом агрессии со стороны боевика-макристы, который пытался заставить меня отреагировать после провокации», - написал профсоюзный деятель.

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