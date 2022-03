Самые популярные песни в истории, которые обвиняли в плагиате

Мир музыки находится недалеко от закона, и были крупные скандалы в СМИ, в которых некоторые писатели, продюсеры или даже певцы сами были вовлечены в других коллег, что в некоторых случаях было ложным, но во многих других более правдивым. В связи с недавними судебными исками о плагиате против популярных британских исполнителей Дуа Липа и Эда Ширана самые популярные истории последних десятилетий всплыли в социальных сетях.

Важно начать с разговора о том, что такое плагиат: он определяется в словаре Королевской испанской академии как действие «копирования по существу чужих работ, выдавая их за свои». С юридической точки зрения это нарушение авторских прав в отношении любого художественного или интеллектуального произведения любого рода, которое возникает, когда внешнее произведение представляется как собственное или оригинальное.

Неделю назад базирующаяся во Флориде группа Artikal Sound System подала в суд на британскую певицу Дуа Липу за предполагаемый плагиат в ее всемирном хите Levitating; плохая новость продолжается, поскольку композиторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер теперь присоединились к ним, убедившись, что песня похожа на их песню Wiggle And Higgle All Night, исполненная Кори Дэйем в 1979 году и адаптированная Мигелем Бозе в «Дон Дьябло» (1980).

Певицу обвиняют в плагиате с ее хитом «Levitating» (Фото: инстаграм/ @dualipa)

Сингл исполнительницы других хитов, таких как Don't Star Now, Be The One или Blow Your Mind, занявший второе место в чарте Billboard Hot 100, является частью её последнего студийного альбома Future Nostalgia, вышедшего в 2020 году и получившего Грэмми в категории «Лучший поп-альбом». Иск через его адвокатов в Федеральном суде на Манхэттене - за звучание мелодии, с которой он начинает. В документах также упоминаются лейбл Warner Music и рэпер DaBaby, который после гомофобных высказываний не ассоциировался с песней.

Хотя ее поклонники утверждают, что все ложно, в настоящее время все еще находится в судебном процессе и ей придется ждать, когда соответствующие органы сделают свою работу и определят, продолжается иск или нет, а также санкций, с которыми столкнется творческая команда Липы и даже она сама. Этот иск обнародован в то же время, когда соотечественник Эд Ширан сталкивается с аналогичной ситуацией. 4 марта 2022 года он предстал перед судом в Лондоне, чтобы ответить на требование двух композиторов, которые обвинили его в песне Shape of You.

«Shape Of You» по-прежнему востребована (Фото: инстаграм/ @edsheerandouble)

Композиторы Сами Чокри и Росс О'Донохью обвинили артиста в том, что он был частично вдохновлен его песней Oh Why, самой продаваемой в мире песней в 2017 году и самой узнаваемой песней до сих пор Эда Ширана. Адвокат истцов заявил, что Ширан ранее признавал, что его часто вдохновляют темы других художников; однако на этот раз он не хотел этого признавать: «Он заимствует идеи и вкладывает их в свои песни, иногда признает это, иногда нет. Это зависит от того, кто вы и думаете ли вы, что можете сделать это безнаказанно», - добавил он для американского СМИ Rolling Stone.

Направление этих двух требований, которые до сих пор остаются без окончательного разрешения, навело любителей музыки на ум, что независимо от жанра, их интерес к историям других подобных случаев о самых популярных песнях в истории, которые прошли через один и тот же процесс и что в целом там было больше случаев, когда обвинения доказывают, когда все отрицается, войдя в историю как быстрая попытка получить известность или деньги с помощью косвенной рекламы, генерируемой в таких противоречивых ситуациях во всем мире.

«Loca» Шакиры в сотрудничестве с El Cato потеряла спрос на плагиат (Фото: Захват YouTube/Шакира)

22 августа 2014 года судья из Нью-Йорка, США, постановил, что песня Loca великого колумбийского исполнителя Шакиры является копией песни доминиканского композитора Рамона Ариаса Васкеса. Судья Элвин К. Хеллерштейн посчитал, что обе мелодии в сотрудничестве с урбанистическим исполнителем El Cata являются плагиатом песни Ариаса.

Песня, которая была официальным синглом и включена в их альбом 2010 года Sale el Sol - как на английском, так и на испанском языках, - который также содержит такие хиты, как Before Six, Gordita в сотрудничестве с Residente de Calle 13 или даже Rabiosa с рэпером Pitbull, в конце концов одно нарушение соответствует испанской версии, поэтому двойного иска не было.

Популярного американца подали в суд за плагиат (Фото: скриншот YouTube/Тейлор Свифт)

Как бы невероятно это ни казалось, на Тейлор Свифт — которую в первую очередь признают писательницей собственных песен — подали в суд. Музыкант Джесси Грэм подал в суд на известную певицу за копирование фрагмента ее песни Haters Gonna Hate, поэтому он по-прежнему просит около 42 миллионов долларов за неоднократное использование ставшего столь знаменитым хором. Окружной судья США Майкл У. Фицджеральд отклонил предложение Свифт отклонить иск в декабре 2021 года, в котором говорилось, что он взял текст песни Playas Gon' Play 2014 года от R&B гёрл-группы 3LW, так что к одной и той же песне добавлено два дела.

Песня была не только плагиатом, но и видео обвинили в сексизме (Фото: YouTube/Робин Тик)

Большой успех песни Blurred lines сопровождался спорами на протяжении 2014 года по поводу якобы сексуального содержания ее видеоклипа. В настоящее время он не очень много звучит на радиостанциях или транслирует рассматриваемое видео в музыкальных сетях, но споры не прекратились, потому что он вошел в список отличных песен, которые обвинялись в плагиате. Присяжные в Лос-Анджелесе, США, решили, что ее авторы, Робин Тик и Фаррелл Уильямс, скопировали мелодию; из хита Марвина Гэя 1977 года Got to give up. Согласно постановлению, семья Гайе получила более 7,3 миллиона долларов ущерба; почти половину денег, полученных авторами от Blurred lines, - 16 миллионов долларов.

Одна из самых популярных групп в мире также причастна к плагиату (Фото: инстаграм/ @thebeatles)

Хотя вряд ли кто-то знает и поклонники группы не вспоминают эту ситуацию с радостью, The Beatles попали в этот список. После выхода в 1969 году альбома Abbey Road звукозаписывающий лейбл музыканта Чака Берри подал в суд на британскую группу, утверждая, что Джон Леннон скопировал текст и музыку песни You Can't Catch Me в их песне Come Together. Леннон признал, что знаком с песней Берри и The Beatles в итоге достигли внесудебного урегулирования, о котором известны не все подробности. Это был единственный случай, когда The Beatles вели переговоры по делу о предполагаемом плагиате.

Певица выиграла судебный процесс (Фото: YouTube Captube/Кэти Перри)

Поп-мир, похоже, больше всего связан с этим типом практики, и поэтому в этом списке нельзя пропустить еще один из самых популярных случаев за последнее десятилетие: Кэти Перри с Dark Horse. Несмотря на то, что иск начался много лет назад и даже проиграл его, апелляционный суд Лос-Анджелеса отменил в 2020 году более ранний вердикт, который определил, что исполнитель таких хитов, как When I'm Gone, Harleys In Hawaii или The One That Got Away, должен был выплатить в общей сложности 2 миллиона 78 тысяч долларов. за плагиат христианской рэп-песни для своей песни.

