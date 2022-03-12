Признания «виртуальной проститутки»: каково снимать порно и предлагать секс по запросу в Only fans

Яэль клянется, что не делал этого: он никогда не ходил, душой и телом, заниматься сексом дома в обмен на деньги. Она никогда не стояла в углу, подбирая клиентов; никто тоже не ходил к ней в квартиру с деньгами в кармане, чтобы определить с ней какую-то сексуальную болезненность. Однако называние «проституткой» не оскорбляет ее, скорее наоборот. «Я проститутка да, но виртуальная», - объясняет он Infobae по ту сторону той же камеры, с которой все происходит.

Яэль Рэдленд, по ее словам, «художница, порноактриса и виртуальная секс-работница». Это означает, что его дело не в очном сексе за деньги, а в сексе и порно, опосредованных экраном, иногда записываемых, иногда в прямом эфире и по запросу, с помощью видеозвонка.

Что она делает, в общем, так это снимает себя в домашнем виде, делая то, что ей нравится - раздевание в общественных местах, например. Или в более профессиональном ключе, в смешанных оргиях, которые она сама организует и производит. Предпочтительным местом для этих видео является OnlyFans, сеть, которая, в отличие от Facebook или Instagram, позволяет загружать откровенный и ясный сексуальный контент за плату в долларах.

Как я сюда попала

Она называет себя «виртуальной секс-работницей»

Яэль завивает волосы, играет длинными ногтями и естественно пьет, когда разговаривает, даже если говорит о погоде. Она не новенькая перед экраном, и это видно, на самом деле она снималась в рекламе с 11 лет. Та самая 30-летняя девочка, которая сегодня определяет себя как «виртуальная пута», была лицом десерта «Серенито», она участвовала в рекламных роликах для Coca Cola и детского журнала Genios.

В подростковом возрасте она совершила скачок, скажем так, и стала «знаменитым флоггером», что привело ее к тому, что она сидела в гостиной Сусаны Хименес, чтобы быть приглашенной на Showmatch и notera на собственное шоу под названием «Floggers TV». Убежденная, что медиа и камеры - это ее дело, она закончила среднюю школу и поступила на степень коммуникационных наук - ту же, которую изучают многие из нас, журналистов, - сделала диссертацию - то же самое, что многие из нас, журналисты, обычно не делают - и окончила UADE.

И как же он продал секс? Яэль перешла от добавления подписчиков на Fotolog - несуществующую мекку флоггеров - к их отправке в Facebook, а затем в Instagram. А около 5 лет назад, когда у него было 10 000 подписчиков, которые знали наивную и скромную Яэль, он опубликовал те фотографии, которыми он все порвал.

В гостиной Сусаны Хименес в бытность флоггером

«В то время я работал в известном банке, проработал там три года, пока меня не уволили по надуманному делу. Внезапно у меня начался кризис, у меня не было денег и мне нужно было оплатить кредитной картой. И это было похоже на «что мне делать? «Я не мог устроиться на работу, меня облажало. И знакомый, который уже этим занимался, сказал мне: «Да, сделай это, все будет хорошо. У вас уже есть аудитория, есть люди, которые следят за вами и хотят видеть вас по-другому».

Это «сделай это» в основном относится к эротическим фотографиям и их продаже. «У меня было много комплексов с телом, я носила все с рукавами, я закрывала руки, ноги, мне не нравились ноги. Все эти мамбо, пока я впервые не сделала эротическую фотосессию. Когда я увидел результат, это было похоже на «вау»: я увидел там еще одну Яэль, которую никогда раньше не видел. Это было прекрасно, как... Я наделил себя полномочиями».

Это был набор из 24 мягких фотографий - он разделся от талии вверх, не показал свои гениталии - и «последствия были мгновенно, они не могли в это поверить, они привыкли видеть Яэль, которую нечего видеть, ту, что из рекламы Серенито, так что это было похоже на «вау в яйцах, что случилось? «В тот первый день я сделал фотографии, которые я сделал 10 000 песо».

В журнале «Genios»

Это был первый раз, когда Яэль подумал о продаже «эротического контента», как он его называет, как «произведение» , определение, которое является осью дебатов внутри феминизма, потому что есть те, кто считает, что это так, и чего не хватает, так это того, что оно признано государством и теми, кто спорит что это не так, что проституция никогда не выбирает свободно.

«Для меня это было похоже на «ну, я действительно могу работать над этим, зарабатывать хорошие деньги, а не банк никакого босса или кого-либо, кто выше меня и говорит мне, что делать », - отвечает она. «Это то, что я уточнила маме, когда рассказала ей, что делаю, потому что сначала она действительно разозлилась, ей это совсем не понравилось. И я сказал: «Мама, это моя работа». Это не только то, что дает мне деньги, благодаря этому я живу, но и то, что мне нравится».

Она всегда была настолько открыта в отношении своей сексуальности - она была подростком, когда говорила без проблем, что ей тоже нравились мальчики и девочки - что никто в ее семье, клянется она, не был слишком удивлен. Не уделяя слишком много внимания комментариям, которые, конечно, существовали, он продолжал фотографировать «художественные ню» и два года спустя начал с видео.

OnlyFans насчитывает 130 миллионов пользователей и не менее 2 миллионов «создателей» контента

Сначала она начала записывать себя, «трогая меня, показывая, подпрыгивая». Он начал продавать эти домашние видео в своих сетях за небольшую сумму, пока не появилась британская сеть OnlyFans, насчитывающая около 130 миллионов пользователей со всего мира, поэтому он понял, что также может предлагать их и собирать в долларах.

Сеть насчитывает 2 миллиона «создателей» - так они называют тех, кто загружает контент, - и некоторые противоречия за ее поясом: например, расследование BBC показало, что она «терпимо» относится к незаконному контенту, например, к несовершеннолетним (несколько раз предупреждая, а не блокируя и сообщая). Скандал заставил их изменить свою политику.

«Правда в том, что я начал работать на OnlyFans случайно, потому что у меня был аккаунт, но я никогда ничего не загружал. Однажды я получил электронное письмо о том, что кто-то оплатил подписку, поэтому я пошла поговорить с этим человеком и спросила : «Но почему вы заплатили, если я ничего не загружал, здесь написано, что я не загружал фото, видео, ничего? И он сказал: «Ты мне просто нравишься».

В отличие от традиционного порно, ее поклонники могут напрямую контактировать с ней и делать специальные запросы

В этом туда-сюда был ключ и ответ на вопрос, почему кто-то платит, когда есть бесплатное порно, например, на YouPorn? Здесь они обнаружили возможность прямого контакта с актрисой, разговора и особых запросов.

У Яэля 6000 поклонников, а подписка на его аккаунт теперь стоит 15 долларов (сайт позволяет абонентам взимать плату от 5 до 50 долларов в месяц): сумма, которая позволяет просматривать только некоторые из его фотографий и видео.

Там Яэль подогревает атмосферу, чтобы они выровнялись: он ходит на вечеринку, подтягивает рубашку, остается танцевать на титьках, снимает себя, публикует ее. Он писает на улице, поднимает ее. «Эксгибиционизм, вау, мне это нравится», - говорит он. Его стандартные видео могут иметь классические фантазии, но и спонтанность. Например, она полуобнаженная на балконе снимает кого-то, кто шпионит за ней из парадного окна.

Он говорит, что его отличием является спонтанность: раздеваться в общественных местах, например

В то же время он предлагает другой контент, который оплачивается отдельно. «Я всегда предлагаю вам эту услугу. «Ну, скажите мне, кого вы хотели бы видеть, как вы хотите, чтобы я вас называл, как вы хотите, чтобы я вас угостил», и все настройте. Вот что меня забавляет, и мне это очень нравится. Меня спрашивали о вещах, о которых я даже не могла себе представить. Очень сумасшедшие вещи и очень простые вещи», — говорит он.

Они просили его о простых вещах, например, чтобы его ноги видели во время мастурбации и чтобы ногти были окрашены в белый цвет. «Или ролевые игры, например, я их психолог, и они собираются провести со мной сеанс». Или что он носит только джинсы или леггинсы. Кроме того, конечно, более сыгранные вещи.

В этой сети он говорит только по-английски

Видео, которое он продал за наибольшие деньги, было у клиента из Соединенных Штатов, который спросил его, что известно как «лицо», то есть «увидеть, как я занимаюсь оральным сексом с кем-то, но тяжелым, с кем-то, кто хватается за волосы и плюет в тебя». За это видео, которое было предложено снять только с очень надежным коллегой, было снято 300 долларов.

Сделка была совершена ею - на OnlyFans Яэль также говорит по-английски - которая является собственным продюсером, сценаристом, художником по костюмам, визажистом. «Посередине нет большого порнопродюсера, это самоуправляемое порно», - объясняет он.

Это правда, что OnlyFans сохраняет часть денег (на это уходит 20% платежей), но многие женщины, которые занимаются этим и сумели убрать отрасль с пути, считают это «винтовой системой». Именно из-за подавления посредников они называют его «Uber порно» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

OnlyFans угрожали запретить сексуальный контент, но через шесть дней отказались

Нет сомнений в том, что компания зарабатывает миллионы, особенно после пандемии, когда число подписчиков увеличилось в шесть раз. И было ясно, что само его существование не дает такого же многим людям.

В августе прошлого года OnlyFans официально объявила, что по просьбе банкиров и инвесторов с октября запретит откровенный сексуальный контент. Миллионы пользователей и «создателей» по всему миру кричали в небо, предсказывали, что оно умрет, как когда Tumblr решит пойти по «семейному маршруту» , и в компании они поняли, что не выживут, продавая кулинарные или йога-видео.

Итак, OnlyFans попрощались через шесть дней после объявления и продолжили: здесь ничего не произошло.

Особые запросы

Есть и другие запросы, «которые люди удивляются, но очень распространены, связанные с волосами на теле, менструацией, какашками или мочой», рассказывает Яэль. Именно об этом он говорил в подкасте «La cruda» и оставил себе мороженое Миге Гранадоса. В эпизоде, названном «The VIP Straw», Яэль сказал, что ему заплатили за «какашку теплой» и оставили её в углу. «Что? Как похищение?» , отразил водителя.

«Я люблю смотреть фетиши», - говорит он.

«Мне нравится видеть фетиши, чужие морбы, потому что все думают по-разному, и вы не знаете, с чем столкнетесь. Они спрашивают у меня много видео, в которых я доминирую, что унижает их, это фетиш, который меня тоже косит. Мне нравится, когда мне говорят что-то, чего никто не знает, когда говорят: «Думаю, мне это нравится и я хочу попробовать, но я не знаю с кем». Так я вселяю в них уверенность: «Ну, скажи мне»».

Помимо фотографий, видео и видео по запросу, он также предлагает возможность общения в чате, то есть секстинга или видеозвонков с ней.

Infobae проконсультировалась с несколькими девушками, которые продают свой контент в этой сети, и эта область особенно сильно разразилась во время пандемии, когда был запрещен тесный контакт. Есть все, но они совпадают: они могут зарабатывать от 1500 до 5000 долларов в месяц (последнее, хорошо известное).

Порно и секс по требованию, предупреждает Яэль, - это не «палка и сумка». «Я всегда говорю им: «Я актриса, я могу притворяться, но я хочу сделать это правильно». Я не снимаю для вас видео за час, потому что это будет ложь, дайте мне три дня, я делаю это, когда чувствую эту эротику, когда я действительно хочу прикоснуться к себе, посмотреть на меня, испытать оргазм, почувствовать ту собаку, которую они хотят смотри: когда я знаю, что мне это понравится, иначе я дам тебе пустую работу».

Чтобы снять видео по запросу, вам нужно три дня.

«Не все время я «вау, как жарко», я человек и у меня есть моменты, поэтому я решаю, когда работать. Это также хорошо в самостоятельной работе : у меня нет никого сзади, говорящего мне: «Че Яэль, сними это видео сейчас, встань здесь и положи это». Нет, я сделаю это, когда захочу и когда захочу. Если мне это не нравится, я не занимаюсь этим, я не берусь за работу, я сам себе начальник».

Недавно, говорит она, ее попросили засунуть целую руку во влагалище, прямо до запястья: очевидно, говорит она, «вам нужно время и подготовка, чтобы добиться этого», и что цена каждого видео по запросу всегда «болтливая», потому что зависит от сложности и от того, делает ли она это в первый раз. Это также зависит от гражданства заинтересованной стороны, потому что аргентинцы понимают их и взимают плату в песо.

Теперь она записывается одна и с коллегами

Помимо сольных видео, на его аккаунте также есть видео, которые он записал с коллегами. Один, особенно, что он продавал нон-стоп:

«Первая оргия, которую я организовала, без сомнения. Думаю, это было в моде, потому что ничего подобного здесь, в Аргентине, не было. Это была бисексуальная оргия, так что это было похоже на «вау стоп, но вот мальчики с мальчиками, девочки с девочками, мальчики и девочки вместе». Это было прокомментировано всеми сторонами. Это было видео, которое я продал много, потому что оно вызвало интригу у многих людей. Мне сказали: «О, я всегда смотрел основное порно, все прямо и внезапно... Появляется бисексуальный секс, мне это нравится. '

Как они это снимают, если в этом нет большого порнопродюсера? Ответ заключается в том, что Яэль не живет на фиксированном месте, а переезжает каждые три месяца во временные квартиры, которые он обычно снимает через Airbnb, которые служат местом для записи.

«В последней оргии, которую я организовал, было 11 человек. Я занимался постановкой, использую все инструменты, которые я изучил в колледже. Мы решили, какую историю хотим рассказать: макияж, игрушки, направление, камеры, освещение, мы вместе сделали вахиту, чтобы покрыть расходы, и записали ее».

Он утверждает, что работает без боссов, без графиков, со своими собственными правилами

«К черту систему» потому, что она кажется, скажем, своего рода кооперативом: когда процесс редактирования закончится, 11 получат одно и то же видео, и каждый сможет предложить его в своих сетях после согласования торгового зала, так что нет ни одного продавца он в 10 и еще один в 100.

Остальные - коллеги, с которыми, прежде чем начать, он говорит о том, что им нравится, а что не нравится, чтобы никто из них не чувствовал себя обязанным делать то, чего не хочет. Уверенные коллеги, среди которых вы можете запросить медицинские исследования, чтобы убедиться, что у них нет заболеваний, передающихся половым путем, потому что, конечно, секс без презерватива является частью шоу.

Яэль встает в 10, записывает два часа, обычно переходит на обед и просмотр сериала и возвращается на арену во второй половине дня. Иногда она записывает или совершает видеозвонки ночью, особенно чтобы воспользоваться разницей во времени, потому что она знает, что если она связана на рассвете, она находит своих испанских клиентов, «которые хотят увидеть меня до того, как они пойдут на работу».

С сердечками, в постановке ко Дню святого Валентина

Выиграть в долларах звучит заманчиво, но Яэль говорит, что это не так просто. Вы должны быть «броскими» и иметь «коммерческий вид»: знать, когда видео не было продано, чтобы предложить рекламный пакет, или быть внимательным к праздникам в каждой стране, о которых вы даже не знаете (большинство их подписчиков из Аргентины, Мексики, Испании и США).

«Например, снимать специальные видеоролики с костюмами на День святого Валентина или Хэллоуин для США, где находится форт OnlyFans», - прощается он, перед тем как отправиться отдыхать. «Видите ли, - говорит он о конце, - я работаю с того момента, как просыпаюсь, до того, как пойду спать. Мне смешно, когда люди говорят: «Эти девушки показывают задницы и все, они делают серебро», но мне льстит, что они называют меня «проституткой», потому что это значит, что я хорошо выполняю свою работу».





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