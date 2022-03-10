Это история о Fiat 126, который Том Хэнкс продал с аукциона, чтобы помочь жертвам войны

Контраст между аукционами роскошных, классических и спортивных автомобилей и аукционов небольшого Fiat 126p, сделанного в Польше в 80-х годах, абсолютно. Но если цена, по которой был продан городской автомобиль, превышает 80 000 долларов, есть кое-что, на что нужно обратить внимание более внимательно.

Чтобы понять такую стоимость покупки, нужно взглянуть на автомобиль в контексте, то есть знать, кому он принадлежит, и причину аукциона. Тогда все приобретает другое значение. Это совершенно особенный автомобиль, который подарили Тому Хэнксу, успешному голливудскому актеру, который решил сделать благотворительное пожертвование в результате операции.

Том Хэнкс со своим Fiat 125p, подаренным группой польских поклонников актера и автомобиля, произведенного в его стране в период с 1973 по 2000 год

Сам автомобиль, Fiat 126p, является польской версией той же классической итальянской модели, которая имела долгий срок службы, поскольку она производилась в период с 1973 по 2000 год на заводе в Бельско-Бяла, городе, расположенном примерно в 400 км к югу от Варшавы, столицы Польши, в непосредственной близости от Словацкой границы и немного дальше от границы с Украиной , куда ежедневно прибывают тысячи беженцев, спасаясь от войны, которая началась в их стране в результате вторжения российской армии.

Однако доходы от аукциона Хэнкса направляются не на Украину, как многие могут подумать, а в Фонд Элизабет Доул, созданный в США в 2012 году для поддержки семей американских военнослужащих, пострадавших в других войнах.

Но есть история, почему Хэнкс владел именно этой машиной. Все началось в ноябре 2016 года, когда актер был в Будапеште, столице Венгрии, и по какой-то причине он решил сфотографироваться на красном Fiat 126, который находился не в лучшем состоянии. Фотография была частью поста в Twitter, в котором Хэнкс написал простую фразу: «У меня новая машина!» , и подписать «Hanx», как способ резюмировать фонетику его фамилии.

Последовательница актера в сетях по имени Моника Яскольска, родом из Бельско-Бялы, взяла на себя инициативу купить Fiat 126 и подарить его ему, для чего она начала коллекцию, к которой могли присоединиться все желающие. Тому Хэнксу понравилась эта идея, и он принял решение заняться реставрацией и настройкой.

Сиденья, обивка дверей и накладки на приборную панель из кожи салатового цвета с черными вставками

Эта задача была поручена специализированной компании в том же городе Бельско-Бяла, BB Oldtimer Garage. Автомобиль имеет белый цвет кузова и салона, хромированные бамперы и 12-дюймовые колеса с окрашенными крышками на боковых полосах. Внутри еще одна польская компания из Чеховице-Дзедзице, города рядом с фабрикой оригинальных моделей, выполнила гораздо более детальную работу, разместив лаймово-зеленую обивку с черными вставками как на сиденьях, так и на внутренней стороне дверей и на приборной панели, которая была облицована.

На спинках передних сидений два кожаных конверта также имеют персонализацию этого специального Fiat 126p с гравировкой

Персонализация завершается металлической табличкой на приборной панели, на которой написана цитата из фильма Форреста Гампа , а также другими надписями на приборной панели и кожаных сумках на сиденьях с надписью «Бельско-Бяла для Тома Хэнкса». Аналогичная табличка расположена под эмблемой модели на крышке багажника.

Внешняя паспортная табличка расположена под бейджем, определяющим модель

Механически автомобиль оригинальный, с небольшим двухцилиндровым двигателем и объемом 594 см3, что едва позволяет ему развивать мощность 23 л.с. Хэнкс никогда не использовал его больше, чем для каких-то конкретных презентаций или мероприятий, поэтому двигатель проработал всего 500 км с тех пор, как он был полностью восстановлен, когда автомобиль стал частью его собственности.

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