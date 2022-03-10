Germany's Bayer sells pest business for 2.6 billion

БЕРЛИН (AP) — Немецкая химическая и медицинская компания Bayer заявила в четверг, что продаст американский бизнес по борьбе с вредителями частной фирме Cinven за 2,6 миллиарда долларов.

По словам Байера, в прошлом году в компании Environmental Science Professional, базирующейся в Кэри, Северная Каролина, работало около 800 сотрудников. Он специализируется на «экологических решениях» для борьбы с вредителями, травами и болезнями в несельскохозяйственных районах.

Член правления Bayer Родриго Сантос заявил в заявлении, что продажа бизнеса, от которого компания заявила, что хочет отказаться в феврале 2021 года, «позволяет нам сосредоточиться на нашем основном сельскохозяйственном бизнесе».

Ожидается, что операция будет закрыта во второй половине года, а прибыль будет использована для сокращения чистого финансового долга Bayer.