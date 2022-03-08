Что означают любопытные буквы «Z» или «V», нарисованные на российских танках

Фотографии с фронта вторжения в Украину показывают, что на кузовах российских танков и военных машин нарисованы яркие белые буквы. Большинство из них помечены буквой «Z», а другие менее отмечены буквой «V».

Эти надписи удивили даже военных экспертов, которые в течение нескольких дней вели спекуляции и не могли договориться об объяснении. Они были дезориентированы тем, что ни «Z», ни «V» не являются буквами русского кириллического алфавита. Некоторые даже рисковали, что зета будет относиться к президенту Украины Володомиру Зеленскому, глава которого, судя по всему, является конечной целью Владимира Путина.

Российские солдаты на танке БТР-80 продвигаются над Украиной, недалеко от Крымского полуострова. (EFE/EPA/СТРИНГЕР)

Правда в том, что российская и украинская армии имеют много моделей танков, вооружения и военного транспорта. Фактически, один из основных танковых заводов Советского Союза, который продолжал поставлять российским и украинским вооруженным силам, расположен во втором российском городе Харькове.

Поэтому не меньше необходимости четко определять на местах членский состав той или иной армии.

В последние часы французский военный историк Седрик Мас пролил свет на тайну писем о российских танках и транспорте.

Некоторые российские автомобили имеют букву «V», но их меньше, потому что они прибывают из региона, расположенного дальше от Украины

Как он пояснил, «Z» используется войсками вторжения из Западного округа (ЗВО), одного из пяти подразделенных на Вооруженные силы России со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Конечно, это тот гарнизон, который находится ближе всего к Украине, и именно поэтому он предоставляет больше всего войск для нынешнего вторжения. Хотя его имя на кириллице — Западный оенный округ, транслитерация его инициалов на латинский алфавит — ZVO.

Между тем, «V» идентифицирует войска, идущие из Восточного округа (VVO), гораздо дальше от зоны текущего конфликта.

Много раз эти буквы рисуются в треугольниках, которые идентифицируют южный субрегион или круги или квадраты, которые идентифицируют центр страны в пределах ZVO или VVO, добавил Мас.

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Российские автомобили окрашены в темно-зеленый цвет или в три тона

«Украинские бренды отличаются друг от друга и менее заметны. В любом случае, эти знаки, окрашенные белой краской (в красном квадрате для белорусских), со временем могут потускнеть и в ненастную погоду», - продолжил он объяснять в треде в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что еще одним способом идентификации армий является камуфляж. Российские танки и транспорты используют два типа краски: сплошную темно-зеленую и трехцветную (зеленую, соболиную и коричневую). В то время как украинцы используют 3 или 4 оттенка зеленого, но с отличительной деталью: пикселизация пятен краски.

Украинские автомобили отличаются «пиксельной» маркировкой на кузове.

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Символ тех, кто поддерживает вторжение Путина

«Z», носимая большинством российских танков, быстро стала символом тех, кто поддерживает российский форпост, отвергнутый в большинстве частей мира. Российский гимнаст Иван Куляк вызвал скандал на недавнем чемпионате мира по спортивной гимнастике, поставив «z» на одежде, которую он носил, чтобы соревноваться.

Хотя эта буква не существует в кириллице, она легко узнаваема и узнаваема для россиян. «Часто в пропаганде самые простые вещи попадают на крючок быстрее всего», - объяснила Эмили Феррис, младший исследователь по России и Евразии в RUSI, которая заверила Би-би-си, что «Z» является мощным и легко узнаваемым символом. «Это довольно пугающе и грубо. С эстетической точки зрения это очень мощный символ».

В последние дни «Z» были замечены нарисованными на люнетах частных автомобилей или повешенными на балконах в некоторых российских городах в поддержку вторжения. Конечно, их не ждет та же участь, что и тех, кто выступает против операции под руководством Путина, подвергшихся преследованиям и которые были заключены в тюрьму российскими войсками, когда они вышли на улицы.

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