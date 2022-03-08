Что означают любопытные буквы «Z» или «V», нарисованные на российских танках

Фотографии с фронта вторжения в Украину показывают, что на кузовах российских танков и военных машин нарисованы яркие белые буквы. Большинство из них помечены буквой «Z», а другие менее отмечены буквой «V».
Эти надписи удивили даже военных экспертов, которые в течение нескольких дней вели спекуляции и не могли договориться об объяснении. Они были дезориентированы тем, что ни «Z», ни «V» не являются буквами русского кириллического алфавита. Некоторые даже рисковали, что зета будет относиться к президенту Украины Володомиру Зеленскому, глава которого, судя по всему, является конечной целью Владимира Путина.
Правда в том, что российская и украинская армии имеют много моделей танков, вооружения и военного транспорта. Фактически, один из основных танковых заводов Советского Союза, который продолжал поставлять российским и украинским вооруженным силам, расположен во втором российском городе Харькове.
Поэтому не меньше необходимости четко определять на местах членский состав той или иной армии.
В последние часы французский военный историк Седрик Мас пролил свет на тайну писем о российских танках и транспорте.
Как он пояснил, «Z» используется войсками вторжения из Западного округа (ЗВО), одного из пяти подразделенных на Вооруженные силы России со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Конечно, это тот гарнизон, который находится ближе всего к Украине, и именно поэтому он предоставляет больше всего войск для нынешнего вторжения. Хотя его имя на кириллице — Западный оенный округ, транслитерация его инициалов на латинский алфавит — ZVO.
Между тем, «V» идентифицирует войска, идущие из Восточного округа (VVO), гораздо дальше от зоны текущего конфликта.
Много раз эти буквы рисуются в треугольниках, которые идентифицируют южный субрегион или круги или квадраты, которые идентифицируют центр страны в пределах ZVO или VVO, добавил Мас.
«Украинские бренды отличаются друг от друга и менее заметны. В любом случае, эти знаки, окрашенные белой краской (в красном квадрате для белорусских), со временем могут потускнеть и в ненастную погоду», - продолжил он объяснять в треде в своем аккаунте в Twitter.
Он также отметил, что еще одним способом идентификации армий является камуфляж. Российские танки и транспорты используют два типа краски: сплошную темно-зеленую и трехцветную (зеленую, соболиную и коричневую). В то время как украинцы используют 3 или 4 оттенка зеленого, но с отличительной деталью: пикселизация пятен краски.
Символ тех, кто поддерживает вторжение Путина
«Z», носимая большинством российских танков, быстро стала символом тех, кто поддерживает российский форпост, отвергнутый в большинстве частей мира. Российский гимнаст Иван Куляк вызвал скандал на недавнем чемпионате мира по спортивной гимнастике, поставив «z» на одежде, которую он носил, чтобы соревноваться.
Хотя эта буква не существует в кириллице, она легко узнаваема и узнаваема для россиян. «Часто в пропаганде самые простые вещи попадают на крючок быстрее всего», - объяснила Эмили Феррис, младший исследователь по России и Евразии в RUSI, которая заверила Би-би-си, что «Z» является мощным и легко узнаваемым символом. «Это довольно пугающе и грубо. С эстетической точки зрения это очень мощный символ».
В последние дни «Z» были замечены нарисованными на люнетах частных автомобилей или повешенными на балконах в некоторых российских городах в поддержку вторжения. Конечно, их не ждет та же участь, что и тех, кто выступает против операции под руководством Путина, подвергшихся преследованиям и которые были заключены в тюрьму российскими войсками, когда они вышли на улицы.
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