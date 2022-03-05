Семьи, разлученные российским вторжением: шокирующие кадры прощания на вокзалах

Aleksander, 41, presses his palms against the window as he says goodbye to his daughter Anna, 5, on a train to Lviv at the Kyiv station, Ukraine, Friday, March 4. 2022. Aleksander has to stay behind to fight in the war while his family leaves the country to seek refuge in a neighbouring country. (AP Photo/Emilio Morenatti)





Александр, 41 год, сжимает ладони к окну, прощаясь со своей 5-летней дочерью Анной в поезде до Львова на Киевском вокзале, Украина, в пятницу, 4 марта 2022 года.

Наступление Владимира Путина на украинцев носит разрушительный характер и уже вызвало новый кризис беженцев в Европе. На этот раз женщины, дети и пожилые люди покидают свою страну с перелетом, домами, вещами... А также часть их семьи.

Дело в том, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть территорию Украины и все они уже участвуют в сопротивлении против Москвы.

Станислав, 40 лет, целует свою жену Анну, 35 лет, в поезде во Львов, когда они прощаются на вокзале в Киеве, Украина, в четверг, 3 марта 2022 года.

Мужчина смотрит в окно эвакуационного поезда из Киева во Львов, прощаясь со своими родственниками на Центральном железнодорожном вокзале Киева, в центре Киева, Украина, 4 марта 2022 года

51-летний Богдан делает жест силы, прощаясь с женой и сыном в поезде до Львова на Киевском вокзале, Украина, в четверг, 3 марта 2022 года

Женщина прощается с мужчиной после посадки в поезд, направляющийся во Львов, Киев, Украина, в четверг, 3 марта 2022 года.

Повторяются шокирующие образы: плачущие дети, убитые горем женщины и бабушки и дедушки с безмолвными лицами прощаются с мужчинами семьи. Они покидают и оставляют часть своей семьи на войне.

В общей сложности, согласно последним данным ООН, с начала российского вторжения 24 февраля из Украины покинули более 1,2 миллиона человек.

Мальчик и его отец прощаются по телефону. Окно поезда посередине — ожидая отправления поезда из Краматорска на запад Украины

Украинские семьи прощаются, готовясь сесть в автобус в Польшу на главном автовокзале во Львове, Западная Украина, во вторник, 1 марта 2022 года.

Маленький Давид, 2 года, попрощался со своим отцом Станиславом в Киеве

Богдан, 41 год, попрощался со своей 35-летней женой Леной в поезде во Львов на Киевском вокзале

Украина граничит с семью странами: Россией на севере и востоке, Беларусью на севере, Польшей и Словакией на западе и Румынией, Венгрией и Молдовой на юго-западе.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), ожидается, что поток увеличится, поскольку российская армия, похоже, концентрирует свои атаки на крупные украинские города.

Эти цифры включают территорию, контролируемую Киевом, с населением более 37 миллионов человек, но не Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, и два района, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

Молодой украинец прощается со своей девушкой, когда он отправляется на поезде в Украину 3 марта 2022 года на центральном железнодорожном вокзале в Праге, Чехия.

Мужчина обнимает жену перед тем, как она сядет в эвакуационный поезд на Центральном железнодорожном вокзале Киева 28 февраля 2022 года.

Два брата наблюдают из эвакуационного поезда из Киева во Львов за своим отцом, который останавливается для борьбы с российским вторжением, 3 марта 2022 года

Мать держит дочь в слезах после ее прибытия на поезде из Харькова после российского вторжения в Украину на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года.

По данным ООН, Польша приняла чуть более половины беженцев, в общей сложности 649 903 человека. Большинство из них — женщины и дети со всей Украины.

По данным польских пограничников, число беженцев, въехавших в эту страну с 24 февраля, по состоянию на четверг составляет 624 500 человек.

Дети, спасающиеся от российского вторжения в Украину, отдыхают в приюте в Тисабече, Венгрия

Пикси и Блейк прощаются на польской границе, Польша 24 февраля 2022 года.

Женщина ждет поезд, пытающийся покинуть Киев, Украина, в четверг, 24 февраля 2022 года

Беженцы пересекают железнодорожные пути, пытаясь сесть на поезда в Польшу после российского вторжения в Украину на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года.

В Польше, где до российского наступления проживало 1,5 миллиона украинцев, люди организуются в социальных сетях для сбора денег и лекарств, а также предлагают беженцам бесплатное жилье, еду, работу или транспорт.

Беженцы сидят в поезде перед отъездом в Польшу на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года.

На главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, отчаянно пытаются избежать вторжения

Девочка и ее младший брат спасаются от российского вторжения в Украину, держа свою свинку-джинни во время ожидания поезда в Польшу на вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года.

По данным УВКБ, Венгрия приняла 144 738 беженцев. В стране есть пять пограничных пунктов с Украиной, а несколько соседних городов, таких как Захонь, сделали общественные здания доступными для размещения украинцев.

Женщина бежит со своими двумя домашними животными из Украины, в приграничный город Львов

женщины и дети ждут поезда, который покинет территорию Украины, на границе с Польшей

Железнодорожный вокзал во Львове является наиболее часто используемым пунктом отправления для украинских семей

В восторге женщина и маленькая девочка садятся в поезд, который вывезет их из Украины

По состоянию на прошлую пятницу на территорию Молдовы прибыло 103 254 беженца.

УВКБ насчитало около 57 194 беженцев из Украины. Созданы два лагеря — один в Сигетуле и один в Сирете, где проживают около 40 жителей, которых переведут в другие убежища.

Образ, который повторяют сотни тысяч: женщина и ее дети спасаются от российского вторжения

Две женщины бегут по лестнице, пытаясь сесть на поезд, который отправляется в Польшу после российского вторжения в Украину на главном железнодорожном вокзале во Львове, Украина, 4 марта 2022 года.

Мальчик, спасающийся от российского вторжения в Украину, сидит в поезде до Будапешта, покидая Захонь, Венгрия, 4 марта 2022 года.

Измученная и шокированная переездом женщина отдыхает на вокзале в Захоне, Венгрия, 4 марта 2022 года

Люди, спасающиеся бегством от российского вторжения в Украину, заряжают свои телефоны во временном убежище напротив железнодорожного вокзала в Захоне, Венгрия, 4 марта 2022 года.

Женщина, спасающаяся от российского вторжения в Украину, отдыхает на вокзале со своей собакой в Захоне, Венгрия, 4 марта 2022 года

Семья пересекает рельсы, чтобы сесть на поезд, спасаясь от российского вторжения в Украину, на железнодорожном вокзале в Перемышле, Польша, 3 марта 2022 года.

По данным УВКБ, около 90 329 украинцев бежали в Словакию из-за войны.

Агентство ООН также уточнило, что 110 876 человек нашли убежище в других европейских странах, далеко от границ своей страны.

Мальчик держит чучело, когда украинский поезд с сотнями людей, спасающихся от российского вторжения в Украину, прибывает на железнодорожный вокзал в Перемышле, Польша, 3 марта 2022 года

Людей видят через окно поезда, когда они прибывают на центральный железнодорожный вокзал Берлина после вторжения России в Украину в Берлине, Германия, 3 марта 2022 года. REUTERS/Аннегрет Хилс

Волонтер помогает ребенку выйти из поезда из Польши на центральном железнодорожном вокзале Берлина

Тысячи людей прибывают на украинском поезде с сотнями людей, спасающихся от российского вторжения в Украину, на железнодорожный вокзал в Перемышле, Польша, 3 марта 2022 года.

Крик украинской беженки, когда она прибывает на центральный железнодорожный вокзал в Берлине

Женщина и ее маленькая девочка ждут, чтобы сесть на эвакуационный поезд из Киева во Львов, на центральном вокзале Киева

Маленькая девочка покрывает веток в разгар хаотичной эвакуации Киева, на центральном вокзале украинской столицы

Мальчик играет с чучелом сердца на платформе на вокзале после того, как он бежал от российского вторжения в Украину, в Перемышле, Польша, 2 марта 2022 года.

Беженцы, бежавшие от российского вторжения в Украину, отдыхают во временном лагере на железнодорожной станции Перемышль, Польша, 2 марта 2022 года

Дочь утешает свою мать, которая в слезах после того, как они бежали от российского вторжения в Украину, после ее прибытия из Львова на железнодорожный вокзал в Пшемысле, Польша, 2 марта 2022 года.

Беженцы, бежавшие от российского вторжения в Украину, отдыхают во временном лагере на вокзале в Перемышле, Польша, 2 марта 2022 года. REUTERS/Кай Пфаффенбах

Люди прибывают на Западный железнодорожный вокзал Захони, Венгрия, после пересечения границы в Захони-Чапе во время бегства из Украины 28 февраля 2022 года

Тысячи людей бегут из Киева

Женщина с тремя детьми ждет посадки в поезд в Киеве

Женщины, дети и пожилые люди пытаются избежать российского наступления

Женщина, бежавшая из Украины, обанкротится по прибытии на железнодорожный вокзал в Захоне, Венгрия, 1 марта 2022 года.

Бирка с именем указывает на языки, на которых говорит волонтер во время ожидания беженцев, прибывающих на поезде из Польши на центральном железнодорожном вокзале Берлина

Женщину из Киева обнимает друг после прибытия на центральный вокзал Берлина из Польши

Волонтер помогает женщине из Киева на центральном вокзале Берлина после приезда из Польши

Мальчика кормит его сестра после прибытия на поезде с сотнями людей, спасающихся от российского вторжения в Украину на железнодорожном вокзале в Пшемысле, Польша

Мать, которая бежит со своими детьми из Украины, находится на станции Ньюгати в Будапеште, Венгрия





Венгрия приняла тысячи украинских беженцев

Нона из Донецка плачет в пункте временного размещения украинских беженцев в начальной школе в Перемышле на востоке Польши

Люди ждут поезд в Польшу на железнодорожном вокзале в западноукраинском городе Львов 26 февраля





Мать и ее близнецы на вокзале в Медыке, Польша

Женщина и ее сын смотрят из эвакуационного поезда из Киева во Львов на центральном вокзале Киева

Фото Рейтер, AFP и AP

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