Vender fotos de los pies y trabajar seis horas por semana: un fenómeno que crece en internet

Informe - Modelo de Pies

La rutina de Micaela Natalí Scuderi desafía los esquemas tradicionales del empleo: con apenas seis horas de trabajo semanal, logró transformar la venta de fotos y videos de sus pies en una fuente de ingresos que supera ampliamente a la mayoría de los trabajos formales. Desde la comodidad de su hogar, esta joven argentina de 28 años consolidó su negocio digital que combina flexibilidad, autonomía y una gestión personal de los límites, dentro de un mercado en plena transformación.

El inicio de este recorrido no estuvo marcado por una estrategia premeditada, sino por la casualidad y la curiosidad. Micaela recordó que todo comenzó cuando una usuaria de Instagram, tras ver una foto casual en la que se veían sus pies, le sugirió que publicara más imágenes similares.

“No sé qué tienen de especial mis pies, pero me piden fotos todo el tiempo. Hace años me lo vengo preguntando”, confesó la creadora de contenido. Aquella sugerencia, que en principio le pareció ingenua y hasta cómica, la llevó a experimentar con nuevas publicaciones. Pronto, los “Me gusta” y los seguidores se multiplicaron y, con ellos, surgió la primera propuesta de compra.

“Los mismos seguidores me decían: ‘Che, ¿por qué no me vendés más fotos?’ y yo decía: ‘No, ¿cómo me voy a aprovechar de esto?’. Después dije: ¿por qué no? Y empecé a vender fotos así”, explicó. El salto de la curiosidad a la profesionalización fue paulatino. Al principio, desconocía por completo el universo de la venta de contenido erótico enfocado en los pies. Pero la investigación y el intercambio con otras creadoras le permitieron descubrir un mercado en expansión, con sus propias reglas y demandas.

“Hay pies más cuadrados, planos, otros con formita más chica. Las uñas también son importantes. Es como un mundo aparte”, señaló. Así, lo que comenzó como una actividad de ocio, se transformó en una fuente de ingresos y autonomía que ya lleva casi 10 años.

La consolidación del negocio llegó de la mano de plataformas especializadas. “Antes lo hacía por Instagram. Hoy en día vendo contenido por OnlyFans y por Telegram”, detalló. La elección de las plataformas especializadas responde a la comodidad y el control que ofrece: “Podés programar las publicaciones y eso te da una libertad de manejar tus tiempos como quieras”. Esta flexibilidad le permite organizar su semana con total autonomía. “Si tengo ganas, puedo trabajar dos días a la semana nada más, una o dos horas, que me saco varias fotos, videos y ya está. Son en total cinco o seis horas. Es muy poco, ¿no?. No le dedico mucho tiempo, la verdad”, reconoció.

Los pedidos de los clientes varían desde fotos y videos personalizados hasta objetos personales usados, como medias y calzado

Detrás de la aparente facilidad, la actividad exige constancia y atención a los detalles. Micaela subraya la importancia de la estética y el cuidado. “Siempre tenés que tener las uñas pintadas, todo arreglado. O sin pintar, pero que estén bien. La pose que más les suele gustar es cuando se ven los pies de atrás”, advirtió. La producción de contenido, la programación de publicaciones y la gestión de pagos forman parte de una rutina que, aunque es breve, requiere organización y dedicación.

La clientela de esta joven es internacional y diversa. “Me compran de todos lados. La mayor cantidad de Estados Unidos y de Argentina, lamentablemente”, indicó. También recibe mensajes de brasileños, italianos y franceses, e incluso propuestas para viajar a otros países.

La preferencia por clientes extranjeros responde tanto a la distancia como al poder adquisitivo. Los pedidos varían desde lo convencional hasta lo insólito. “Un chico me pidió si le podía mandar un chicle masticado por mí, por correo. ¡Imaginate! Es un montón”, recordó. Otros clientes solicitan videos personalizados, como grabaciones de espaldas o situaciones específicas: “Que me grabe pisando a mi ex, por ejemplo, en el piso o con tacos puestos y te pagan bastante por eso”.

El negocio no se limita a imágenes y videos. Los compradores suelen interesarse por objetos personales: “Me piden las ojotas, los zapatos y las zapatillas más usadas que tenga, que les mande fotos y si les gustan, que se las envíe, y pagan por eso. Obviamente me pidieron prendas, medias… todo usado, cuanto más usado mejor, cuanto más sucio mejor, y te lo pagan re bien". Incluso las medias después de entrenar son solicitadas, aunque el envío puede resultar incómodo. “Lo peor es que en algunos correos te revisan las cosas y es una vergüenza, mandar medias transpiradas… pero bueno, lo pagan bien”, agregó.

El mercado del fetichismo de pies crece en plataformas como OnlyFans y Telegram, donde Micaela gestiona su contenido

La gestión de los límites personales es un aspecto central en la experiencia. A lo largo de los años, Micaela aprendió a definir qué está dispuesta a hacer y qué no. “Yo pienso lo que me implica más esfuerzo o si no me gustaría estar grabándome haciendo eso... También evalúo si llegará a filtrarse ese material. Si eso me daría vergüenza, no lo hago”, analizó.

Aunque reconoce que la presión del público y el incentivo económico pueden llevar a flexibilizar ciertas fronteras, mantiene reglas claras: “No hago encuentros físicos, nunca llegué a nada presencial, pero ahora si hago videos un poco más hot. Al principio solo hacia fotos en bikini”. La virtualidad es su espacio de seguridad, pero aun así toma recaudos para evitar inconvenientes y es muy clara con sus clientes.

El aspecto económico es uno de los motores principales de su actividad. Según explica Micaela, sus ingresos mensuales oscilan entre 800 y 1.000 dólares mensuales, aunque en algunas oportunidades ha llegado a ganar hasta 2.500 dólares. “Podría ganar más, pero yo no soy muy insistente… No le dedico mucho tiempo, la verdad”, admitió.

El estigma social y la percepción pública representan desafíos adicionales. “Mucha gente piensa que por hacer esto, por ejemplo, no debería tener derecho a tener pareja, como que ningún hombre querría estar conmigo. Pero la realidad es que es un trabajo más, como cualquier otro”, reflexionó. La visibilidad digital y la posibilidad de que su actividad sea descubierta en otros ámbitos laborales también forman parte de sus preocupaciones:.“No es algo que mencionaría en una entrevista de trabajo, pero si me buscan, lo pueden encontrar”, indicó.

La joven argentina dedica solo seis horas semanales a su emprendimiento y supera los ingresos de empleos formales

El futuro de este negocio es incierto, pero Micaela lo afronta con pragmatismo. “Tengo 28 años y espero seguir haciendo esto muchos años más y aprovechar los ingresos que tengo pasivos para invertir en algo que, después, cuando ya no lo pueda hacer, me deje ganancia igual”, expresó. Es consciente de que la demanda puede disminuir con el tiempo, pero confía en la diversidad de gustos y en la expansión del mercado. “Hay millones de personas haciéndolo. Acá no se ve tanto, pero la realidad es que está lleno de chicas que hacen esto. Es muy común hoy en día”, alertó.

La huella digital y la dificultad para borrar completamente el rastro de su actividad son temas que tiene muy presentes. “Se pueden borrar los registros, pero tenés que pagarle a abogados que se ocupan específicamente de lograr que se borre el material. Es un quilombo”, remarcó. A pesar de estas inquietudes, la creadora de contenido prioriza el presente y la oportunidad de capitalizar un mercado en auge. “Me preocupa un poco. Pero ya a este punto es como que no me queda otra que aceptarlo. Es lo que hay y lo hago por plata”, concluyó.