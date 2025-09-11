Sofía “Jujuy” Jiménez: el casting que se volvió viral, la reivindicación del beboteo y qué haría con un millón de dólares

María Sofía “Jujuy” Jiménez es modelo, actriz y conductora argentina que se hizo conocida en los medios desde muy joven. El apodo, inspirado en la provincia en la cual nació y se crió, se convirtió en su marca personal mientras construía una carrera en televisión y redes sociales. Estudió Comunicación Social y su llegada a Buenos Aires marcó el inicio de su camino en los medios.

Su trayectoria incluye trabajos como modelo, participaciones en programas televisivos y experiencias en la actuación. A los 19 años comenzó a ganar visibilidad en la pantalla y luego alternó entre distintos proyectos audiovisuales.

Hoy es una figura activa en redes sociales —con millones de seguidores en Instagram— y suele ser noticia tanto por su carrera como por su vida personal. Recientemente, compartió el casting que realizó para la serie En el barro y, aunque no fue seleccionada, el material se volvió viral. Además, conduce el podcast Mega Trip, un espacio en el que invita a reflexionar sobre experiencias personales profundas y conmovedoras.

Sofía "Jujuy" Jiménez: "Si el beboteo me trajo hasta acá. ¡Gracias beboteo!"

Pollo: — Te conozco hace mucho y la sensación que tengo cuando te veo es que estás en un momento de paz y equilibrio Estoy. ¿Es así o estoy equivocado?

Jujuy: — Puede ser. Sí, es real. Es verdad que sobre todo en el último tiempo estoy buscando esa paz interior. Trabajar con la exposición y en este mundo tan acelerado es un tema. La vida creo que está siendo como muy acelerada, pero personalmente hablo de mi laburo y de mi área, que vivís como al palo, ¿viste? Todo el tiempo vas de un lado al otro, no tenés un trabajo fijo, como puede ser el de oficina. Estar tanto tiempo con la exposición o trabajando para afuera te da la necesidad urgente de tener paz adentro y después afuera, pase lo que pase. Pero sí. Estoy en paz conmigo…

Pollo: — ¿Pero cómo es? Porque eso es un trabajo personal muy interno, es evolucionar. ¿Cómo lo lograste?

Jujuy: — Con meditación y obviamente terapia, que siempre hace muy bien. Ya hace como seis años que voy con Lu, mi psicóloga. Ahora voy una vez por mes, pero en los momentos de crisis capaz iba una vez por semana. Cuando empecé con ella, yo salía de una relación de muchos años y tenía la intención de no repetir cosas que no me habían hecho bien.

Pollo: — De no repetirlo con otra pareja.

Jujuy: — Claro. En ese momento ni siquiera estaba de novia. Pero yo dije: “Me voy preparando y quiero sanar todo esto. Que alguien que me ayude a acomodar esas ideas y me dé claridad mental”. Y la verdad que sí. Siento que es un espacio para poder bajar ciertas ideas. No importa que tengas un tema puntual. Eso va como acompañado de todas las terapias alternativas que se te ocurran. Yo quería saber quién era porque me parece que es mucho más lindo transitar la vida así. Una vez que te encontrás, que conectas con ese ser que es el alma de cada persona, es como que después caminás más liviano de verdad si vos tenés en claro quién sos, qué querés de tu vida, quiénes son las personas que elegís alrededor y para qué sentís que estás en esta vida. Y si confiás en que si vos estás haciendo las cosas y vas por ese camino, estás alineado. Entonces, en el medio van a pasar cosas, van a cruzarse personas que quizás no están alineadas con vos o con esa energía que querés. Pero yo siempre vuelvo ahí para no perderme.

Pollo: — Hace poco se viralizó el casting del barrio. De hecho, a raíz de lo que subiste vos, muchos otros empezaron a subir sus videos.

Jujuy: — Sí, se hizo como un trend de subí tu casting. Pero de repente he visto actores y actrices de afuera, de México, ponele, y lo ponían en inglés y en español (risas). Porque a veces hacés casting en todos los idiomas, depende de cada uno. Yo dije: “¡Qué loco! Cómo se hizo un trend de esto”. Me pareció un flash.

Pollo: — ¿Pero vos viste las repercu?

Jujuy: — Sí, obvio. Y me subía la repercu. Me parecieron divertidísimas y, con esto que hablábamos antes sobre quién sos, yo soy una persona que se toma las cosas con humor. Empiezo por ahí. Soy la primera que se ríe de sí misma. A mí eso me sana, me salva.

Pollo: — ¿No te preguntaste: “Che, por qué se ríen de esto?

Jujuy: — Podría pasar porque, de repente, todo el país cagánd*se de risa… Pero yo no sentía que se reían de mí. Yo sentí como que se rían conmigo del beboteo.

Pollo: — Es verdad. Había un beboteo.

Jujuy: — Yo vi el beboteo y dije: “Claro, es verdad que me sale el beboteo natural y no me doy cuenta”. Pero el casting yo lo hice de verdad y para mi estaba lindo. Hice varios...

Pollo: — Si me lo preguntás a mí, te terminó sirviendo más no entrar que entrar. ¿Vos te acordás las líneas del casting?

Jujuy: — Más o menos porque yo lo había hecho hace un año al casting, pero ahora ya lo vi bastante porque... (risas). Amo que se haya sumado Martín Cirio, dije: “Acá pasó algo divertido de verdad”. Y está bueno también que pase eso porque al final mi intención era mostrar esos “no” que recibimos en la vida. Y la gente a veces no sabe esa parte y todo el esfuerzo que hay detrás. A mí como actriz nunca se me vio porque soy más conductora, modelo, por eso el beboteo, soy comunicadora social y la actuación es otra cosa. Ahí mostrás una parte más vulnerable y yo creo que también al no conocer esa parte mía, generó impacto. Porque al final si te ponés a pensar qué está bien o qué está mal, el director es quién dice lo que está buscando. El arte es muy subjetivo.

Pollo: — No, eso obvio. Sí hay cosas de las cuáles uno puede opinar, pero desde afuera.

Jujuy: — ¡No soy una asesina! Esa es la frase (risas). Yo estaba haciendo el casting para el papel que hace Valentina Zenere.

Pollo: — ¿Y ahí supuestamente beboteabas?

Jujuy: — Al final parece como que se escapaba el beboteo. Yo lloraba toda conflictuada y me ponía sexy hasta para llorar (risas). Igual sí, ah re (risas).

Pollo: — ¿Vos llorás así?

Jujuy: — Sí, obvio. Yo lloro así (risas). Pero ahora no me sale en este momento porque tengo que entrar en el personaje (risas). Hay que concentrarse. No entrás así nomás. Es más, yo para llegar a ese estado, mi hermana Pilar me ayudaba a pasar letra y me decía: “Acordate cuando tu ex…”

Pollo: — ¡¿Te traía emociones de tus ex para que te emocionaras?!

Jujuy: — Claro. No voy a decir nombres. Pero traíamos emociones donde yo me sentía destruida por dentro. Yo lo hice en serio el casting y a mí me gustó a dónde había llegado a mi nivel, ¿entendés? De mi práctica de actuación o ni idea.

Pollo: — Estabas contenta con lo que habías logrado.

Jujuy: — Sí y me dio ternura ver a esa Sofi intentándolo. Era como: “Mirá, esto fue hace un año y hoy está saliendo al aire”. Y bueno, te quiero contar que va a estar en la tercera temporada (risas). No, es broma.

Pollo: — Al final entró (risas). Bueno, publicidad le dio. Ortega, dale hermano convocala (risas).

Jujuy: — Tal vez venga otro proyecto de actuación que se construya otro tipo de personaje más alineado a mi estilo.

Pollo: — A priori, la gente sabe que actúas y no todos lo sabíamos.

Jujuy: — Ahora siento que hago boquita con todo (risas). Nací bebotera (risas). Era eso lo que me hizo llegar hasta acá, bolud*: el beboteo.

Pollo: — No está mal, ¿eh?

Jujuy: — Pero yo me he comprado mis cositas y estoy muy bien. Si el beboteo me trajo hasta acá. ¡Gracias beboteo!

Pollo: — Hay que seguir…

Jujuy: — Empiecen a bebotear porque, la verdad, a mí me funcionó (risas).

Mudanza, amor y la idea de formar una familia

Pollo: — ¿Te mudaste recientemente?

Jujuy: — Sí, me mudé a la naturaleza.

Pollo: — ¡¿A dónde?!

Jujuy: — A la naturaleza (risas).

Pollo: — Es rarísimo. La iba a dejar pasar, pero ¿cómo es mudarse “a la naturaleza”? ¿Qué es un barrio?

Jujuy: — Es que estoy en Tigre, que es más naturaleza. Viví 15 años en Capital con la bocina del colectivo... Está buenísimo y lo amé durante 15 años. Pero necesitaba la naturaleza. Ahora estoy ahí, entre las plantas...

Pollo: — ¿Estás en pareja?

Jujuy: — No, yo estoy muy tranquila así. Estoy muy bien.

Pollo: — ¿Pero sos más de estar en pareja que sola?

Jujuy: — Sí. He tenido algunas parejas. Tuve cuatro novios y ahora estoy soltera y estoy muy bien así. Si me pongo de novia el día de mañana, que es muy probable que suceda, porque me considero todavía joven, tengo ganas de armar una familia. Puede pasar, pero ni en ped* eso es mi prioridad hoy, ¿entendés?

Pollo: — ¿Pero alguna vez la vida lo fue?

Jujuy: — En algún momento lo pensé...

Pollo: — La familia, el perro, los hijos, todo eso. Hoy ya no pensaste así. Si viene, viene. Y si no, está todo bien igual.

Jujuy: — Sí, un poco sí. Es como no forzarlo. Viste que hoy se habla mucho de congelar óvulos y siendo mujeres tenemos esa posibilidad. Antes no existía porque la mujer tampoco trabajaba como trabajamos hoy en día, entonces está esa posibilidad y a mí me genera mucho movimiento interno. Como hay algo donde digo: “Es verdad que te ayuda el día de mañana y podés tener la posibilidad”. Pero es algo muy personal. Siento que estoy resignando armar ese plan con un compañero. No sé. Es muy delicado también. Siento que ser mamá es del los milagros más zarpado que te puede dar y admiro muchísimo a todas las mujeres que se animan a ser mamás. No sé, no sé qué pasará. No tengo apuro y quiero pensarlo livianamente. Si llega es porque tenía que ser. Y me gustaría que sea con un compañero. En formato: armar familia. Y si no, yo me ocupe de armar una vida tan linda y estoy tan feliz con quien soy y con quien tengo a mi alrededor... Recibo amor de mil maneras y estoy bien.

Del casting en el que no quedó a convertirse en tendencia, la cita más aburrida de su vida y en qué gastaría un millón de dólares

Con una valija llena de dólares, el Pollo invitó a Sofía a comprar todo lo que desee. El único requisito es que el dinero no se puede donar ni guardar como ahorro.

Pollo: — ¿En qué gastarías un millón de dólares?

Jujuy: — No se puede donar. Pero yo tengo un proyecto en mi cabeza que sé que va a suceder en algún momento y está relacionado con los niños de Jujuy. Porque para mí no hay mejor cosa que invertir en la niñez. ¿Y qué mejor que sea en mi pago, del lugar donde yo vengo? Entonces quiero hacer algo que a su vez también sea inversión, donde yo pueda generar guita. Quiero hacer una especie de lugar donde yo pueda recrear actividades con niños.

Pollo: — Pero que para que salgan de la calle. ¿O para qué?

Jujuy: — No, para que puedan tener momentos de conexión con ellos mismos, recreación, conectar con lo artístico o con cosas en las que sientan que son buenos. Que haya todo un equipo de gente para ayudarlos y capacitarlos.

Pollo: — Como una orientación…

Jujuy: — Es más allá de la escuela. Es poder darles de comer y que por lo menos nos garanticemos que tengan una comida al día. A su vez que es una inversión para que esa plata se retroalimente, ¿entendés?

Pollo: — ¿Cuánto costaría esto que vos querés hacer?

Jujuy: — Yo calculo que 500 mil. Ya tengo el terreno, pero no tengo toda esta plata. También sé que esto se puede llevar adelante con un inversor.

Pollo: — ¿Ya te compraste un terreno en Jujuy?

Jujuy: — Tengo uno, pero ahora quiero otro para hacer esto. Ya tengo el nombre y todo.

Pollo: — ¿En San Salvador?

Jujuy: — No, en el norte. Tipo Tilcara. Purma, Maimara. Estoy yendo a ver eso… En la naturaleza (risas).

Pollo: — Te quedan 500 mil.

Jujuy: — Le daría 100 a casa una de mis hermanas, a la Ine y a la Pilar, para que hagan lo que quieran.

Pollo: — Y te quedan 300 mil.

Jujuy: — Y 100 para la mamá y 100 para el papá.

Pollo: — Quedan los últimos 100...

Jujuy: — Para gastarla con mis amigas. Nos vamos de viaje todas juntas, tipo all inclusive y que no tengan que pensar en plata.

Pollo: — Que no gasten un mango: se suben al avión y se bajan del avión todas borrachas. ¿Dinero gastado en disfrutar?

Jujuy: — Sí, sí.

Pollo: — No te compraste, carteras ni relojes ni pilcha. ¿No te gusta?

Jujuy: — Sí, pero no es la prioridad. Ya tengo eso o me lo dan por arreglos publicitarios.

Pollo: — Bien gastado. Está pensado...

Jujuy: — Prefiero compartirla. ¿De qué me sirve tenerla toda para mí? A mí me gusta así. Como que siento que mi corazoncito estaría contento por la forma en la que la distribuí.

"Soy la primera que se ríe de sí misma porque eso me sana, me salva", confesó la modelo

Pollo: — ¿Te acordás cuál fue tu peor cita?

Jujuy: — Una que terminé bostezando. O sea, el nivel de aburrimiento...

Pollo: — ¿Vos ya eras Sofi Jujuy? ¿Ya eras conocida?

Jujuy: — Sí, sí. Fue hace poco porque estoy muy en plan de citas, conocer gente, entonces doy posibilidades de salir a cenar o a tomar algo.

Pollo: — ¿Por dónde hablás? ¿Por Instagram?

Jujuy: — No, en la vida real. Si me generó algo, si me atrajo por la mirada o algo del look o si me llamó la atención. A mí me importa mucho la personalidad y es clave pasarla bien. Que sea alguien interesante, para charlar, divertido, que podamos hablar de lo que se nos cante. Y en esta cita me acuerdo que me aburrí, la pasé pésimo. Entonces, fue tipo: “Che, Gordi. Sorry. ¿Te enojas si me voy?” Mira que yo que soy la persona más remadora de citas y de situaciones. En general, te remo absolutamente todo y le puse toda la onda del mundo.

Pollo: — ¿Fueron a un restaurante?

Jujuy: — Sí, fuimos a comer.

Pollo: — ¿Y la charla no fluía?

Jujuy: — No, no. Es más, le di otra chance después. Dije: “Capaz estaba nervioso. Vamos, una vez más”. Pero no, no hay que forzarlo cuando ya sentís eso en la primera cita. Le dije: “Estoy muy cansada. Perdón”. Y después ya está. No respondí más. Además me parecía medio chamuyero, me inventaba cada cosa... Me mandaba audios sobre su vida. Yo no le creía, eran rarísimas. ¿Todo junto te va a pasar?

Pollo: — Y ya lo limpiaste...

Jujuy: — Sí. Después hubo uno que conocí en España, que me pareció como muy invasivo. Se quería venir a Argentina, me llamaba como Facetime directo. La primera vez que hizo eso fue como raro, pero bueno. Después a la tarde de nuevo, al otro día de nuevo y le dije: “Che, amigo, perdón. Pero no estoy acostumbrada a esta intensidad para comunicarnos. No lo tomes a mal, pero prefiero que lo dejemos acá. No que no me llames más. Hasta me está asustando”. “Es que si te asusta te hace ilusión, tía”; me respondió. Y yo le expliqué que no, que no me hacía ilusión nada. “No quiero que no me llames. Hasta acá”, le dije. Quiso insistir un poquito más y ya. No me gusta el ghosteo, desaparecer de la nada, pero le estaba diciendo que me daba miedo la situación.

Pollo: — ¿Cuál es tu frecuencia ideal de sexo?

Jujuy: — Y la ideal sería todos los días. A mí me encanta. No necesariamente todos los días tiene que ser un show. El sexo a veces puede ser un rapidito y ya… (risas).

Pollo: — ¿Cuál es tu contacto más famoso? Puede ser Instagram. O sea, que se sigan mutuamente. Aunque una vez una palabra tenés que haber cruzado.

Jujuy: — Anto Messi. Wanda Nara. A Anto la amo. Además es una capa, una reina. En su momento generó el vínculo porque me piden a mí el típico videíto. Y la verdad es que a mí no me gusta joder ni incomodar, pero era un niño con una situación muy particular en Jujuy. Creo que fue a través de Nico Vázquez que la contacté y después le agradecí directamente. Es que un video de 10 segundos le puede transformar la vida a otra persona. A partir de ahí ella me respondió re amorosa y pegamos re buena onda. Me la he cruzado en el evento de Messi en Barcelona y también una divina.