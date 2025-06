De la medicina al cosplay: la doble vida de Stephanie Giorgi

Coty Romero: “Si me gusta alguien, no tengo ojos para nadie más” En Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae, la ex participante de Gran Hermano habló de su paso por el reality, el duelo tras su separación y cómo la terapia la ayudó a manejar su carácter impulsivo. Además, contó qué haría con un millón de dólares