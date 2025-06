Alina Moine: el liderazgo en una mesa de hombres, la pasión que impulsa su vocación y el aprendizaje frente al escrutinio público

Random - Alina Moine

Alina Moine es una reconocida periodista deportiva. Se desempeña en ESPN, donde conduce SportsCenter Night y durante varios años también estuvo al frente de SportsCenter AM.

Su carrera comenzó en medios locales de Rosario. Trabajó en Radio Uno, FM Vida y en los canales 5 y 3. A los 23 años, se trasladó a Buenos Aires tras ser seleccionada en un casting para Fox Sports, donde trabajó desde 2004 hasta 2019.

Aunque inicialmente estudió Biotecnología, su verdadera pasión por la comunicación la impulsó a convertirse en locutora. Su formación académica y su carisma la consolidaron como una figura destacada en el mundo deportivo. Además de su labor periodística, ha incursionado en la actuación y el modelaje, realizando campañas publicitarias para reconocidas marcas.

Alina fue pionera en un ámbito tradicionalmente masculino y se ganó su lugar en la cobertura de eventos deportivos de relevancia internacional, como los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos. En 2022, fue una de las enviadas especiales de ESPN para la cobertura del Mundial de Qatar, donde la selección argentina obtuvo su tercera estrella.

Alina Moine: "A mi evaluame por mi capacidad profesional, no por el género". Foto: Maximiliano Luna

Leo: — Te está yendo muy bien laboralmente. ¿Estás en un buen presente como conductora?

Alina: — Sí, es un lindo grupo de trabajo y yo lo valoro mucho a eso. Para mí es importantísimo que haya un equipo humano que se lleve bien porque creo que, a partir de esa base, empieza a surgir la mejor parte profesional de todos. Yo creo que todo parte desde lo humano y desde ahí se refleja la mejor versión.

Leo: — Y “bendita tú eres” en esa mesa de hombres con fuertes debates...

Alina: — Sí, ya estoy acostumbrada.

Leo: — Años atrás en el mundo del fútbol eso era impensado, catalogado como un ámbito super machista y demás...

Alina: — Es mi discurso de siempre: a mí evaluame por mi capacidad profesional. No importa el género, pero está bueno que todos tengamos el lugar que nos corresponde por la capacidad que tenemos. El género es indistinto.

Leo: — ¿Te toca enfrentarse a esos prejuicios todavía?

Alina: — Creo que ya no pasa. También yo tengo una personalidad que voy por lo que me gusta y no estoy tan pendiente de esos comentarios. Igual creo que para el show que una mujer esté conduciendo una mesa de siete hombres que hablan de fútbol, con todo lo que eso implica, hace que sea entretenido. ¿Sabés dónde me doy cuenta de eso? En la calle. La mujer que viene y me dice: “Te veo con mi marido y mis hijos y manejás una mesa con todos hombres. Vos hablás y ellos se callan”.

Leo: — Y se pelean...

Alina: — Claro. Creo que se divierte el hombre y a la mujer la entretiene también desde ese lugar, incluso si no es amante del fútbol. Muchas veces lo que me pasa es que las esposas que me vienen a decir eso no son amantes del fútbol, pero les divierte el show, la situación, cuando se ponen a verlo en familia...

Leo: — ¿Es un lugar soñado para vos el que tenés hoy en los medios?

Alina: — Sí, estoy en un lugar sumamente deseado. Sí, sin lugar a dudas. Me encanta trabajar y en este momento estar en un horario tan importante y en un programa que yo siempre deseé hacer, me encanta. Es una mesa de debate, un formato que a mí siempre me gustó. Si hay algo que siempre tuve claro, desde que empecé a trabajar de esto, es que a mí me gustaba conducir. De hecho, en el camino, cuando empecé hace más de 20 años, han aparecido otras propuestas. Cuando vos te estás formando, te preguntan: “¿Querés comentar? ¿Querés hacer tal deporte?“ Pero yo sabía lo que quería y a dónde apuntaba.

Leo: — Conducir un programa de fútbol, de análisis.

Alina: — Sí. Pero siempre consciente de los pasos cortos y sólidos. Si yo quiero llegar al primer piso, vamos escalera, escalón por escalón. Nada de crecer de golpe.

"No me proyecté como mamá de muchos hijos; siempre prioricé lo laboral", confesó la periodista en diálogo con Leo Montero. Foto: Maximiliano Luna

Leo: — ¿Todo ese laburo atenta o atentó contra la vida amorosa y la idea de construir una familia? Desconozco si querías o no fue tu ideal de vida...

Alina: — No. Es cierto que por ahí cuando sos más chico te proyectas de alguna forma, pero nunca me proyecté mamá de muchos hijos y la casa... A mí no me pasaba eso. Mi principal deseo siempre estaba en torno a lo laboral.

Leo: — ¿Y atentó contra el amor o contra algún noviazgo tener tanto trabajo y responsabilidades?

Alina: — No siento que me lo perdí porque sí para mí esto es tan importante… Creo que va en líneas generales, más allá de lo personal. Cuando uno no está bien con uno mismo, no puede estar bien con nada. Y si vos querés mi mejor versión, entonces dejame hacer lo que me hace feliz, déjame ser y acompañémonos.

Leo: — “Pero estás en el Mundial hace 40 días, gorda”, te dicen.

Alina: — Y sí, bueno. ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa con cara de lamento?

Leo: — ¿Te han hecho este tipo de reclamos?

Alina: — Sí. Pero voy al Mundial, obvio. Porque entonces quiere decir que ya no me querés como soy, con mis proyecciones y mis cosas. Y también del otro lado. Si yo conozco a una persona con cierto ritmo de vida y después la quiero cambiar, no va. Un compañero de vida es justamente eso, acompañarse y es más, si sos mi pareja, a mí me pone feliz que vayas concretando tus sueños y deseos. Y entiendo que la persona que está al lado mío, también.

Leo: — Como todo el mundo, he escuchado en los medios que salís con fulano o con mengano y has tenido que salir a declarar al respecto. ¿Cómo aprendiste a lidiar con eso? ¿Te afectó en algún momento?

Alina: — Sí me afectó y mucho porque nadie tiene el manual de cómo hacerlo. Pero como yo no soy de consumir mucho producto de chimentos, en líneas generales...

Leo: — Pero hoy en las redes todo el mundo puede decir: “Alina sale con mengueche”. Si se contesta o no, son decisiones.

Alina: — Sí, eso fue un aprendizaje. También a veces cuando se refieren a dos personas es para hablar en conjunto. Yo no me mando sola, es poder decir: “Che, mirá, tengo una guardia o me pasa esto, me están siguiendo”. Y me pasó mucho.

Leo: — Sí, me acuerdo. Vos declarando en el auto...

Alina: — Aparecían en lugares que… Y yo muy inocente les decía: "¿Hasta qué hora me vas a seguir?" Me ha pasado que me dijeron: “Mira, te estamos siguiendo” y yo les respondí: “Gracias por avisar…”

Leo: — Y ahí la pasabas mal.

Alina: — En realidad la pasaba peor mi familia: mi mamá o mi abuela, que se preocupaban por situaciones que yo no le daba tamaña magnitud.

Leo: — Fuera verdad o mentira que salías con fulano. Se involucraba también a la otra persona que por ahí no quería tampoco decir nada.

Alina: — Por eso, yo creo que también vas aprendiendo que son charlas en conjunto y que para uno está bien decir algo y para el otro por ahí es mejor no parar. Entonces, en ese momento decís: “Bueno, está bien. Hoy hago la que vos querés, mañana hacemos lo que yo quiero”. Y vas aprendiendo. Yo aprendí mucho. Pero bueno, a base de experimentarlo. Si me pasan situaciones similares, seguramente lo maneje de otra manera.

Leo: — Lo más álgido de todo eso fue cuando te vincularon con Marcelo Gallardo. Lo más doloroso en materia persecución...

Alina: — Sí. Las guardias, me seguían y todo eso. También que se digan cosas...

Leo: — Aparte se le empieza a agregar un IVA…

Alina: — Sí y a veces no es del 20 por ciento. A veces es un IVA del 98%.

Leo: — ¿Y de eso qué aprendiste?

Alina: — Aprendí que son los gajes del oficio y punto. También aprendés que a veces podés decir lo que quieras, pero hay una imaginación y un teléfono descompuesto que es infinito y tampoco podés estar aclarando todo el tiempo todo porque a veces aclarar lo alimenta más. Después te evalúan cuántas veces lo negaste y de qué forma lo negaste.

Leo: — Vos salís y decís: “No, no salgo con él”. Pero igual la bola de nieve no se puede controlar.

Alina: — Claro. Entonces, ahí decís: “Bueno, ya no digo ni que no. Que digan lo que quieran y está todo bien”.

"Si sos mi pareja, dejame ser: acompañarse es respetar los sueños del otro", aclaró Alina. Foto: Maximiliano Luna

Leo: — ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol y qué es lo que más detestas?

Alina: — Por supuesto que la parte deportiva y de juego me encanta, la parte táctica y demás. Pero también me gusta mucho la parte política del fútbol.

Leo: — ¿La política de los clubes y eso?

Alina: — Sí, yo creo que hablamos más de política últimamente.

Leo: — Lo que hace Chiqui Tapia con la AFA…

Alina: — Si AFA tiene su parte política, en los clubes hay elecciones y hay política en juego todo el tiempo, decisiones dirigenciales que, por supuesto, el gran objetivo termina siendo la parte futbolística. Pero la forma dirigencial de moverse tiene muchísima política, campañas y demás. A mí ese juego que está detrás del fútbol me gusta también. Me gustan las dos cosas.

Leo: — ¿Y qué no te gusta?

Alina: — La violencia. Los incidentes entre las hinchadas, lamentar algún hecho trágico, que se vaya a jugar un partido a Brasil y terminen hinchas en terapia intensiva porque se cruzaron las parcialidades. Todo eso es lo que no me gusta. Es la parte triste de este deporte. No a la violencia, para mí, es el mensaje fundamental y eso es lo que debemos sanar.