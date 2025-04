Maternidad, liderazgo y finanzas: los desafíos que Alexia Rosenthal, experta en derecho bancario y financiero, logró equilibrar con pasión y compromiso

En un nuevo episodio de Espacio Único, el ciclo de entrevistas de Infobae y Banco Comafi que destaca a mujeres de trayectoria en negocios, industrias y tecnología, Alexia Rosenthal, abogada argentina especializada en derecho bancario, financiero y mercado de capitales, compartió su recorrido profesional, desde sus inicios como junior hasta convertirse en socia fundadora de un estudio jurídico con más de 100 abogados. Además, habló sobre los desafíos de equilibrar la maternidad con una carrera exigente, expresó su visión sobre el futuro de la abogacía en tiempos de inteligencia artificial y reafirmó su compromiso con la equidad de género y la educación financiera para mujeres.

Alexia es socia fundadora y presidenta del Comité Ejecutivo del estudio TCA Tanoira Cassagne, donde lidera las áreas de Mercado de Capitales, Banca y Finanzas, Fintech y Project Finance. Desde 2018, se desempeña como director titular independiente del Mercado Abierto Electrónico (MAE), hoy fusionado con MATBA Rofex, constituyendo en el nuevo mercado A3. En 2024, asumió la presidencia del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.

Su formación académica incluye una Maestría en Política de la Economía Mundial por la London School of Economics & Political Science (LSE), un posgrado de Especialización en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, y títulos de abogada y licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por diversas publicaciones internacionales, como Chambers & Partners y Legal 500, y en 2024 fue nombrada Abogada del Año en Banca y Finanzas por The Latin American Lawyer. Además, participa activamente en organizaciones que promueven el liderazgo femenino en el ámbito corporativo y su estudio fue reconocido por tercera vez como Law Firm of the Year Argentina por Latinfinance, la principal fuente de información sobre los mercados financieros y las economías de América.

Alexia Rosenthal: "Lo que hago profesionalmente me apasiona y todos los días me levanto con una sonrisa sabiendo que voy a trabajar". (Candela Teicheira)

— El año pasado fuiste elegida la mejor abogada en derecho bancario y financiero de Latinoamérica. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo fueron tus inicios en esta carrera?

— La verdad es que estuve muy honrada y significa un compromiso para mí. Creo que es un reconocimiento a la trayectoria por todos los años que vengo trabajando y especializándome en lo mío, significa que tengo que redoblar esfuerzos para mantener el nivel de profesionalismo. Me puso muy feliz y también me puso la vara alta para seguir trabajando con el esfuerzo y el compromiso con que lo hago a diario. Soy abogada y licenciada en Ciencias Políticas y mientras estudiaba ambas carreras trabajé en Tribunales, en todo lo que es litigios, expedientes y cuando me recibí dije: “Esto no es lo mío, no me gusta litigar, no me gustan los expedientes”. Y empecé a buscar mi vocación.

— ¿Qué edad tenías ahí?

— Tenía 25 años y apliqué para hacer una maestría en Política Económica Internacional y Finanzas, que era lo que me atraía para complementar mis estudios y gané una beca para ir a estudiar en London School of Economics. Me fui un año y medio y cuando volví dije: “Lo mío va más por las finanzas”. Empecé a entender que me apasionaba la arquitectura jurídica de las finanzas para entender el mundo financiero desde el punto de vista del derecho y tuve la suerte de empezar a trabajar en un estudio jurídico de renombre. Fue ahí que empecé a escuchar las palabras: “mercado de capitales”. Hice una inmersión en ese mundo, me apasionó y encontré mi verdadera vocación. Así fue como empecé a trabajar en mercado de capitales, derecho financiero y bancario. ¿Qué es? Es tratar de ser creativo e innovador y estructurar los productos financieros. Es brindar asesoramiento legal a las compañías que necesitan un financiamiento, ya sea a través de un préstamo bancario, de la emisión de obligaciones negociables o de la apertura de capital. Todo lo que se relaciona con oferta pública focalizando en la parte jurídica de todo ese mundo financiero, se resumiría como la arquitectura jurídica de ese mundo financiero.

— ¿Y qué implica estar en el medio de la arquitectura jurídica financiera?

— Es un gran desafío. Uno tiene la responsabilidad de que todas esas emisiones y operaciones financieras estén bien estructuradas desde el punto de vista legal, que sean válidas y que se puedan ejecutar eventualmente si hay algún incumplimiento. Recorrí ese mundo en estudios jurídicos de primer nivel, de más de 100 años de historia, empecé siendo junior y terminé siendo socia y fundadora de uno de los estudios más grandes de Argentina.

— ¿Cuál fue tu mayor desafío a lo largo de tu carrera?

— Tuve muchos. Creo que el mayor desafío fue la maternidad. Siempre tuve el sueño de ser madre y era algo que quería hacer, pero me parecía absolutamente incompatible con mi ritmo de vida, con las horas que yo trabajaba y el esfuerzo que yo le ponía. Y la verdad es que fue un desafío que pude cumplir. Por supuesto que uno nunca está 100 por ciento en los dos mundos de la manera que a uno le gustaría, pero creo que encontré un equilibrio saludable. Mucho se lo debo a uno de mis mentores de ese momento, para quien yo trabajaba, quien tenía una visión bastante moderna de lo que era el trabajo y exigía resultados con responsabilidad y libertad. El desafío se trata de estar muy presente para mis hijos, de estar en los actos escolares, ir a buscarlos al colegio y darles tiempo de calidad. Después, por supuesto, que cuando ellos se dormían, yo trabajaba hasta las tres o cuatro de la mañana. No ha sido fácil. He delegado algunas cosas y relegado otras, pero encontré estar presente en los dos mundos porque lo que hago profesionalmente me apasiona y todos los días me levanto con una sonrisa sabiendo que voy a trabajar. Me encanta.

— ¿Tuviste miedo de no encontrar ese equilibrio?

—Absolutamente. El miedo es un motor y a veces lo podés tomar como algo positivo. Yo tenía muchas ganas de ser madre, pero tenía miedo. Por suerte, encontré un compañero de vida que me conoció con este ritmo y, como digo siempre, compró en este ritmo y no hay devolución (risas). Y me sigue acompañando. Tuve muchísimo miedo de fallar en los dos lados. Yo creo que mi trabajo es un tercer hijo. Sabía que iba a ser muy demandante, pero sigue siendo un motor que me impulsa.

— ¿Cuál fue tu frustración o tu asignatura pendiente?

— No sé si tuve frustración, pero tuve muchas situaciones. Es un mundo muy masculino el de las finanzas. Siempre digo que pongo el check de diversidad en todas las mesas: soy latina, judía y mujer. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Tuve muchas situaciones de mansplaining , en las que yo decía una buena idea en una reunión y una persona -hombre- volvió a poner esta idea sobre la mesa y lo felicitan a él como si fuera algo genuino suyo. Muchas veces se asumía que yo era la que tenía que servir el café. Al inicio me peleaba con estas situaciones, me enojaba, confrontaba y la verdad que sacaba lo peor del otro. Después, con las canas y los años, uno se da cuenta de que todos tenemos sesgos inconscientes y que no es de buena gente o de mala gente tenerlos, sino que los tenemos. Me amigué con esos temas y en vez de confrontarlo trato de pararme en otro lugar. Creo que los resultados son mucho más positivos.

"El que no se amiga con la inteligencia artificial yo creo que hoy se queda afuera", advirtió Alexia sobre el mundo laboral. (Candela Teicheira)

— ¿Se cerró la brecha en el área jurídica?

— Se achicó, pero no lo suficiente. Sigue habiendo muchísima brecha sobre todo en directorios de compañías que tienen abierto el capital. Ahí es escandalosa la diferencia. Lo cierto es que en jurisdicciones más avanzadas, que han tenido cupos obligatorios para mujeres, han demostrado que esa diferencia abismal se ha corregido, pero después uno tiene que soltar el cupo. No es que uno puede vivir con el cupo el resto de la vida. Entiendo que es un acelerador temporal, pero a la vez es un tema que de alguna manera causa posiciones encontradas.

— ¿Cuál es tu enfoque en cuanto a la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial aplicada al derecho jurídico? ¿Cómo ves el futuro en tu rubro?

— Yo creo que es aplicable a las tareas más reiterativas y de búsquedas. El abogado no va a estar reemplazado por la inteligencia artificial porque hay un condimento humano de criterio jurídico, de visión, que es muy personal y que la experiencia te lo va imprimiendo. Eso no puede ser reemplazado por un por inteligencia artificial. Pero el que no se amiga con la inteligencia artificial yo creo que hoy se queda afuera. Es una herramienta espectacular y la combinación de ese criterio, vivencia, experiencia y visión de la persona con la inteligencia artificial, es exponencial. Yo soy vicepresidenta de la Asociación de Legaltech Argentina, ALTA, en la que estamos trabajando justamente en los temas de inteligencia artificial y derecho; y las cosas que uno ve son increíbles. No lo veo a modo de reemplazo, sino más bien el potenciar lo que uno ya tiene.

— De acuerdo a tu experiencia en el ámbito jurídico, ¿qué consejos le darías a otras mujeres que quieren iniciar el mismo camino?

— Yo creo que el mentoring. A mí me hubiera encantado tenerlo y no lo tuve. El mentoring es un valor enorme, no solamente para quien es mentoreado, sino también para quien mentorea porque accedo a la visión de los jóvenes cuando estoy mentoreando y me nutro de mi equipo. Mi consejo es que busquen el mentoreo y tener reuniones más allá del trabajo. Muchos de los negocios se cierran en el golf o con un whisky de por medio. Entonces, el networking hoy no tiene que ser algo solo de hombres. Sé que hay un cuello de botella en la maternidad, que a veces tenemos que cuidar la casa, a nuestros padres grandes. Pero en la medida que uno pueda, el networking para las mujeres es esencial. También creo que ir formándose y especializándose en lo técnico es esencial y una condición necesaria, pero no suficiente. La inteligencia emocional a veces hace también la cercanía, las decisiones de trabajo a veces se terminan tomando por un tema de estómago, de vivencias. Hay que complementar todo lo que uno sabe desde el punto de vista más duro, rígido y técnico con empatía emocional. Siempre digo que para llegar a donde llegué, tuve un poco de suerte. Pero si no hubiera tenido las herramientas, no las hubiera desarrollado desde lo técnico y del conocimiento, esas oportunidades capaz se me presentaban igual, pero no me habría podido subir al tren porque no tenía con qué detectarlas. Uno tiene que hacer todo lo que pueda en cuanto a preparación, actualización y estudio para tener el radar prendido del criterio necesario para detectar esa suerte y oportunidades que vienen.

— ¿Qué te hace única?

— Yo creo que todos somos únicos en algún sentido. Todos tenemos algo que nos hace especiales. Si pienso en mí, creo que es que voy para adelante. Siempre veo el vaso lleno. Me propongo algo y le busco la vuelta. Siempre le digo a mis hijos: “El no ya lo tenés, buscale la vuelta”. Soy terca y voy para adelante. Después, creo que soy muy incondicionalidad con mis vínculos. Cuido muchos mis vínculos y creo que todo pasa por ahí. Mi familia y mis amistades son todo y le dedico genuinamente, con ganas y amor, todo lo que puedo. Por otro lado, mis amigas me dicen que mi nivel de practicidad es único. Yo soy práctica y resuelvo. No sé si es bueno o es malo.

"Es fundamental la educación financiera para las mujeres porque impacta en la autonomía, en la libertad y en la toma de decisiones", explicó Alexia en diálogo con Silvia Cordano. (Candela Teicheira)

— Dijiste antes que mentoreas a mujeres. En cuanto a educación financiera, ¿qué consejos les das para que puedan tomar las riendas de su propia economía?

— Es precisamente eso: tomar las riendas de su propia economía y no depender de terceros. Lo poco o lo mucho que tengas, no necesitas ser millonaria para poder invertir. Con lo poco que tengas de ahorros es importante que vos tomes la rienda, que te asesores. Hay inversiones desde lo más conservador hasta lo más riesgoso y hay asesores de inversión de línea primera, como es Comafi, para saber qué porcentaje invertir, hasta dónde, por qué y cuál es el riesgo. Pero lo que es muy importante es saber que la plata en el banco depositada no rinde. Con lo poco que tengas, podés hacer una inversión muy conservadora si no quieres tener riesgos. La autonomía en el manejo de las finanzas para la mujer es crítica. Te da libertad, poder de decisión e independencia. Por eso lo poco o mucho que tengas es muy importante que sepas administrarlo. Escucho a muchas mujeres que dicen: “De eso se encarga mi marido, mi papá o mi hermano” y siempre termina en manos de hombres. Yo creo que hoy está mucho más a mano la posibilidad de asesorarte financieramente y de entender cuáles son tus posibilidades. Este espacio, por ejemplo, creo que es espectacular y hay mujeres que ya lo están haciendo.

— Te voy a hacer la pregunta Comafi que es en relación a lo que veníamos hablando. ¿Consideras esencial la educación financiera para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres?

— Esencial es una palabra que se corta queda. Más que esencial. Lo primero que digo cuando mentoreo y se lo digo también a mi hija, a mi sobrina y a todo el mundo que tengo alrededor, cuanto más joven mejor, es que: es fundamental la educación financiera porque impacta en la autonomía, en la libertad, en la toma de decisiones y hace que uno crezca más libre. Ojalá que cada vez se abran más espacios como este y seamos más.