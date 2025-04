Mario Casas: la fuerte conexión con sus perros, la romántica propuesta en paracaídas y en qué invertiría un millón de dólares

CASINO - Mario Casas - Amor a los perros

Mario Casas es uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española. Comenzó su carrera con pequeños papeles en publicidad antes de dar el salto a la TV con la serie SMS. Su gran popularidad llegó con Los hombres de Paco y Tres metros sobre el cielo, película que lo convirtió en un ídolo juvenil. Desde entonces, ha diversificado su carrera con películas de acción, thriller y drama, demostrando su versatilidad y evolución como actor.

A lo largo de su trayectoria, trabajó con destacados directores como Álex de la Iglesia, Alberto Rodríguez y Oriol Paulo. Entre sus películas más aclamadas se encuentran Grupo 7, Contratiempo, El fotógrafo de Mauthausen y No matarás, por la que recibió el Goya a Mejor Actor Protagonista en 2021. Además de su éxito en cine y plataformas como Netflix, Casas ha explorado el ámbito internacional con proyectos como Los 33 y Bird Box Barcelona.

En los últimos años, dio un paso importante en su carrera al debutar como director de Mi soledad tiene alas, película protagonizada por su hermano Óscar Casas. También ha seguido sumando éxitos con films como Escape y El secreto del orfebre, consolidándose como un actor de prestigio. Su carisma y talento lo convirtieron en una de las figuras más relevantes del cine español contemporáneo.

En el marco de su gira internacional por diversas capitales de América Latina, Mario visitó Buenos Aires para el lanzamiento regional de The Icon Supreme, la nueva fragancia masculina de Antonio Banderas, de la cual es embajador. Su presencia en la ciudad desató una gran repercusión en las redes sociales y atrajo a numerosos fanáticos y curiosos que se movilizaron para verlo en persona.

Mario Casas: “La vida con romanticismo es más bonita”. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Cómo se va construyendo tu carrera y cómo decidís qué proyectos aceptar para que todo siga saliendo tan bien?

Mario: — Ayer hablábamos justo con el equipo de los perfumes y lo mencionaban a Antonio como alguien que tenía intuición y creo que Antonio y yo hacemos bastante match en eso. Yo me considero una persona de intuición y los proyectos tienen que tener algo especial, que sienta algo diferente con ellos y que me apetezca hacerlos. Aparte de esa intuición, yo tengo un equipo maravilloso también detrás, mi familia, que me ayudan, me dan su opinión, leen los guiones y me dicen qué es lo que creen positivo para mí o no. Yo escucho mucho la opinión de todos ellos, confío en la gente que está conmigo, que me rodea, porque me dicen las cosas buenas y malas.

Pollo: — Hablas de tu equipo, el más importante que tenemos todos, que es la familia. ¿Cuántos son los Casas? ¿Cómo está compuesta?

Mario: — Somos 6 hijos y mis padres. Somos muy de clan familiar.

Pollo: — ¿Se junta como nosotros los argentinos que hacemos asado los domingos?

Mario: — Sí, en vacaciones siempre intentamos estar juntos en familia. Creo que es súper importante eso. Yo tengo esa suerte y entiendo que después hay todo tipo de cosas en la vida y en las familias, pero en mi caso he tenido la suerte de tener unos padres que me tuvieron muy jóvenes y pude crecer con ellos también. Hay algo de amistad con ellos y de crecer junto a dos padres que tuvieron hijos muy jóvenes. Los escucho mucho, los admiro, confío completamente en ellos, en sus palabras y son todo para mí. Yo no concibo la vida de otra manera. Concibo el trabajo, que es algo que amo, que me gusta mucho y que es un sueño para mí lo que estoy haciendo, pero también está mi familia como prioridad.

Pollo: — Tenés también mucho amor por los perros, ¿no?

Mario: — Sí, para mí los perros son ángeles caídos del cielo. Hay una energía que te proporcionan, un amor... Los perros a mí me han cambiado la vida, mi estado de ánimo, mi manera de ser.

Mario Casas visitó Buenos Aires para el lanzamiento regional de The Icon Supreme, la nueva fragancia masculina de Antonio Banderas, de la cual es embajador. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Por qué te cambiaron la vida? ¿Hay un antes y después?

Mario: — Sí, la manera de darle amor al mundo, de mostrar tu cariño. Lo que hace un animal es abrir tus emociones y, ese amor que crees que a lo mejor no sabes cómo expresarlo, llega un animal y con el amor que te dan sólo puedes dar amor. Tengo una que tiene nueve años, que se llama Cora, y es una mezcla de bóxer y mastín. La adopté ahora hace un año.

Pollo: — ¿Dakota?

Mario: — Sí, Dakota que al principio no se acercaba. Era el típico perro que no tenía contacto con otros animales y con el humano. Estaba en un refugio, estaba asustada y me enamoré de ella. Me la llevé y estuve meses trabajando con ella porque no se acercaba y no se acercaba, hasta que ahora somos inseparables. La única manera de conseguir eso con un animal es darle amor, entonces creo que te enseñan mucho a expresarte y sobre todo en lo emocional.

Pollo: — Que lindo lo que contás.

Mario: — Hay un video en Instagram, que seguro hay gente que lo ha visto, que es sobre qué pasa cuando llegas al cielo. Aparece un prado verde y de repente es un perro que viene con la canción que no sé, es la de la película de Ghost (risas). Es un perro que viene corriendo hacia a ti, feliz y yo digo: “¡Ojalá sea eso la siguiente vida o el cielo que nos esté esperando!”.

Pollo: — Con el amor que les tenés, a vos te va a tocar eso seguro. A otros les va a tocar otra cosa...

Mario: — Sí (risas).

El juego del millón

El Pollo invitó al actor a comprar todo lo que desee colocando una valija repleta de dólares sobre la mesa. El único requisito es que no se puede donar ni ser guardado como ahorro.

Pollo: — ¿Qué comprarías con este dinero?

Mario: — Un sueño que tengo hace no mucho, un año o dos, que tuvo que ver con todo lo que viví con mi perra Dakota y la conexión que he tenido con ella, es comprar un terreno grande…

Pollo: — ¿En las afueras de Madrid?

Mario: — Sí. Construiría o compraría con una casita de no más de 80 o 100 metros cuadrados, para tener muchos perros...

Pollo: — ¿Tuyos o de la calle?

Mario: — Míos y rescataría animales también. A lo mejor crearía un buen huerto. La idea es tener un terreno en el cual, cuando vayan pasando los años y me haga un poco mayor, me gustaría vivir allí en el campo, tener animales, cuidar de mi huerto y mi casita pequeña y rústica.

Pollo: — ¿Una granja?

Mario: — Sí, una hectárea o algo así.

Pollo: — ¿Invertirías todo ahí?

Mario: — Sí, yo creo que me alcanza para na casita de planta baja. Además me gustaría por si alguno de los míos quiere venirse a vivir conmigo y ayudarme con los perros.

Pollo: — Me encanta, pero todo lo que decís yo lo acompañaría con un mate...

Mario: — Sí, ya (risas).

Pollo: — ¿Probaste?

Mario: — Sí, me han dado de probar. Me gustó. Yo sería de los que llevaría un mate ahí y cuando voy a rodar una peli, seguro.

Pollo: — Aparte en la granja, con los perros, ahí sentado viendo el alba…

Mario: — Sí. Con un fueguito, un asado (risas).

Pollo: — No sos argentino de casualidad…

“Los perros a mí me han cambiado la vida, mi estado de ánimo, mi manera de ser. Compraría un terreno grande para construir una casita y vivir allí con ellos”, explicó. (Candela Teicheira)

Locura de amor

Pollo: — ¿Qué fue lo más loco que hiciste para conquistar a alguien?

Mario: — Me tiré de un avión para pedir salir a una novia que tuve.

Pollo: — Pero no lo podés decir así como si fuese algo normal (risas). ¡¿Por qué te tiraste de un avión?!

Mario: — Soy un romántico, la verdad. He saltado unas cuantas veces de avión en paracaídas y en una de ellas le pedí salir a la chica. Yo bajé el primero y cuando ella saltó, yo llevaba una gorra que decía si quería ser mi novia y tal…

Pollo: — Pero ya estaban juntos ustedes.

Mario: — Sí, era pedida de novios.

Pollo: — ¿Qué dijo ella?

Mario: — Dijo que sí, pero yo creo que ella no entendía muy bien qué estaba pasando (risas). ¡Acababa de saltar de un avión! (risas). Pero dijo que sí...

Pollo: — Fue un gran acto de amor.

Mario: — Es que soy un romántico.

Pollo: —Lo que me preocupa es que, si hiciste eso para pedir noviazgo, ¿qué vas a hacer cuando te cases?

Mario: — No sé si me casaré, pero sí lo he pensado. Esas cosas me gustan, la verdad. La vida con romanticismo es más bonita.

Pollo: — A mí me gusta lo romántico también, pero nos expones un poco a los otros (risas).

Mario: — Es que yo vengo de películas clásicas de amor. De cuando era niño, esas pelis del cine romántico, épico. Yo he crecido con eso. He crecido con una hermana de la misma edad y a ella le gustaba el romanticismo así que yo escuchaba eso. Ghost, El diario de Noah, que es un poco más moderna…

“Me encantaría encontrar a alguien para toda la vida”, confesó. (Candela Teicheira)

La pregunta dorada

Pollo: — Te voy a decir tres frases y vos tenés que quedarte sí o sí con una: “Monogamia o muerte”, “Si me engañan, engaño” o “El amor es libre”. ¿Cuál elegís?

Mario: — No hay una que me represente tanto a mí. Así como como titular no me representa ninguna, pero el amor es libre. Yo creo que el amor en sí es el amor es libre.

Pollo: — Para tratar de interpretarlo es como decir: “Tengo una pareja y está todo bien lo que haga que cada uno”.

Mario: — No, no. Eso sería más otro tipo de relación y a mí no me gustaría. Yo si tengo una pareja y me tiro de un avión y todas esas cosas, me gustaría estar con esa persona para siempre. Es la educación que yo he recibido en casa. El amor es libre en el sentido de que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con el amor que tiene hacia a quien sea.

Pollo: — ¿Creés en el casamiento para toda la vida?

Mario: — Creo en eso porque lo he vivido desde que soy un niño y por eso idealizo. Ahora ya no tanto, pero idealizaba muchísimo más el amor. A mí me encantaría encontrar a alguien para toda la vida, pero no es solo por el amor sino alguien te acompañe en tu viaje vital. Me parece un pensamiento y una emoción preciosa.

Mirá la entrevista completa: