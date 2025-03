Pedro Capó: el complejo de Mesías, la visión que tuvo en la selva y por qué lo bloqueó una app de citas

Pedro Francisco Rodríguez Sosa, conocido artísticamente como Pedro Capó, es un reconocido cantautor y actor puertorriqueño, nieto del legendario cantante Bobby Capó. Desde temprana edad mostró interés por la música, se destacó con la guitarra y se convirtió en la voz principal del grupo de rock Marka Registrada. Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde participó en producciones teatrales como The Sweet Spot en el mítico Teatro Apollo y Celia: La vida y la música de Celia Cruz en Off-Broadway. Además, incursionó en el cine con películas como Shut Up And Do It y Paraíso Travel.

En el ámbito musical, ha lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo Fuego y Amor (2007), Pedro Capó (2009), Aquila (2014), En Letra de Otro (2017), Munay (2020) y La Neta (2022). Su sencillo Calma(2018) y su remix con Farruko lograron reconocimiento internacional, acumulando más de 2.9 mil millones de reproducciones en YouTube. Este éxito le valió el Latin Grammy a la Canción del Año en 2019.

A lo largo de su carrera, colaboró con artistas de renombre como Thalía en Estoy Enamorado y Kany García en Si Tú Me Lo Pides. También se unió a figuras como Jennifer Lopez y Gloria Estefan en Almost Like Praying, una iniciativa benéfica liderada por Lin-Manuel Miranda para apoyar a Puerto Rico tras el huracán María. Además de los Latin Grammy, Capó fue galardonado con dos premios ASCAP por los temas Fiebre de Amor y La Mordidita. Recientemente lanzó su nuevo material titulado La Carretera.

Pedro Capó: “Con el tema 'Calma' viajé por el mundo de un día para el otro”. (Candela Teicheira)

Rulo: — Fuiste un rebelde, tuviste excesos, te corregiste y sos un éxito en la música desde hace muchos años. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida?

Pedro: — Sí, tuve mentores a través del camino que tuvieron mucho peso en mi vida y me fueron dando consejos y fui consiguiendo herramientas para atravesar 20 mil vicisitudes y obstáculos. Además, siempre tuve un enfoque bien grande hacia la música. Yo creo que la música fue mi rebeldía principal y me quitó ese deseo reprimido de buscar otras cosas con más rebeldía.

Rulo: — Escuché que siempre mencionás a uno de tus mentores, quien te sugirió probar ayahuasca. ¿Es así? No te dijo “estudiá abogacía” o “dedicate al canto”. Pero te cambió la vida con algo que, al menos en Argentina, es polémico...

Pedro: — Totalmente, en el mundo entero es polémico. Es un alucinógeno fuertísimo, es seguramente el alucinógeno más fuerte en el planeta y yo acababa de salir de un proceso frágil psicológico y emocional. Él me dice: “Tengo la solución para eso” y me explica qué es la ayahuasca. Yo le digo: “Pero tú estás loco. Acabo de salir de todo este rollo”. Yo tenía 19 años. Pero él era un tipo muy exitoso en el que siempre confié, muy centrado, y me dijo: “No, esto va por otro lado. Por el lado de la medicina ancentral”. Lo escuché y dije: “Vamos a probarlo”. De ahí fueron 20 años de mi vida donde fui organizador en Nueva York también. Ha sido esencial para mí y yo digo que hasta en mi éxito musical.

Rulo: — ¿Qué respuestas buscabas cuando hacías estos viajes?

Pedro: — Sanación. Para mí fue poder ver de frente los traumas, entenderlos un poquito mejor. Estar frente a frente conmigo mismo. Yo creo que nosotros nos escondemos de nosotros mismos, sabemos tomarnos el pelo, mejor que nadie en el mundo.

Rulo: — ¿Qué fue lo más loco que te pasó con el ayahuasca?

Pedro: — Estar en el vientre de mi mamá. Estar en este espacio, sentir calidez y decir: “Yo me acuerdo de este lugar”. Y de momento, ¡Wow! Estoy en conciencia en el vientre de mami. Fue muy loco. A lo mejor fue un efecto de mi imaginación, combinado con la droga. Pero yo lo viví como si fuera una realidad.

Pedro es un artista reconocido en el mundo. En enero de este año lanzó su nuevo tema: La Carretera. (Candela Teicheira)

Rulo: — Estabas adentro de la panza de nuevo. Es como volver a la zona cero.

Pedro: — Sí (risas). Yo siempre digo que no hay que hacerlo porque sí. La gente debería tomarlo con cuidado porque hay mucho charlatán, como en cualquier cosa que involucra un remedio, una religión y cosas de este tipo, siempre hay un efecto de aprovecharse, entonces si te llama, estúdialo, investiga y que sea de la manera más segura posible.

Rulo: — Vos llegás a la ayahuasca a partir de una experiencia con el LSD, una sustancia psicodélica semisintética, que te llevó a conectar con una realidad paralela en la que sentías que eras Dios. ¿Es así?

Pedro: — Sí, tuve un complejo de Mesías por dos o tres meses de mi vida. Mi pobre madre lo sufrió muchísimo. Fue un rollo que empezó con la depresión de haber perdido a mi papá, las cosas en casa no estaban fáciles y empiezo a estar en el barrio y a probar cosas: el ácido, los hongos, éxtasis. Tuve un tiempo de vegetariano, no estaba comiendo casi y me fui en un viaje y me quedé como por dos meses. Poco a poco, con la ayuda de mi mamá empecé a encajar que no estaba bien. Yo tenía premoniciones y luego de dos meses no se daba ninguna de mis premoniciones y que nadie me visitaba, dije: “Coño, a lo mejor yo estoy loco”. Ese pensamiento me fue ayudando a juzgar mis ideas y poco a poco fui regresando.

Rulo: — Vos mismo dijiste: “Las predicciones que estoy diciendo no están ocurriendo, es todo mentira”.

Pedro: — Básicamente, sí (risas). Me acuerdo de todo. Fue un momento difícil.

Rulo: — ¿De qué te acordás? ¿De las predicciones?

Pedro: — De algunas predicciones, de los miedos que tenía, de las ansiedades. Me fui corriendo en una ocasión, brinqué una verja porque sentí que me estaba persiguiendo la sociedad de masones. Todo una locura. Fue un tema interesantísimo en mi vida y lo sobreviví. Luego que salgo de eso es que llega Julio Rivera y me dice: “Tengo este remedio” y ahí es donde yo le digo: “Pero tú estás loco, brother. Yo acabo de salir de esto”. Pero la verdad que estoy agradecido del camino medicinal de las plantas ancestrales.

Rulo: — ¿Pudiste imaginar este éxito?

Pedro: — Tuve momentos, sí. Recuerdo una ceremonia en la selva, en Perú, donde me vi en un podio recibiendo un premio y fue muy loco el recibir el premio por Canción del Año con Calma. Ese fue como un Déjà vu.

Rulo: — ¿Qué apareció en esa visión?

Pedro: — Estaba detrás de un podio dando gracias, con un premio en la mano.

Rulo: — Además de ser cantante y autor de tus propios temas, compusiste los hits La mordidita y Disparo al corazón.

Pedro: — Sí, ambas del mismo disco.

Rulo: — ¿Te da celos que las cante Ricky Martin?

Pedro: — ¡No! Para nada. Es un orgullo increíble. Yo aspiraba de cierta manera a eso y cuando me llegó la oportunidad fue un sueño cumplido.

Rulo: — Dos temones.

Pedro: — Sí. La Mordidita yo la escribo para él, fue algo diseñado para Ricky y Disparo al corazón sí era una canción para un disco mío, pero la escucharon, les gustó y yo dije: “Vamos para adelante”. Para mí es un honor muy bonito que alguien confíe y conecte con algo que yo haya hecho, que lo haga tan importante y los represente en su carrera.

Rulo: — Después vino tu propio hit: Calma…

Pedro: — Calma fue una locura, especialmente a mis 39 años. Yo no estaba esperando este tipo de cosas y de la manera en la que sucedió. No fue algo maquiavélico, creado con esta malicia o el colmillo de decir: “Vamos a hacer un hit”. La disquera no lo vio y yo tampoco. Yo conectaba con la canción y me encantaba, pero nunca la vi como un super hit. Surgieron ciertas cosas que llevaron a que esa canción saliera y corriera sola. Estaba destinada a serlo. Fue increíble escuchar a la gente cantarla en la India, en Rumania, en países donde la cultura y el lugar está tan alejados. Fue una bendición. Viajé por el mundo de un día para el otro por ese tema y fue super bonito. Aprendí muchísimo, lo disfruté, me ha abierto este camino y ha ayudado a que la gente conecte con las cosas que tenía antes, que tal vez no habían visto o no las conocían.

“Tuve un complejo de Mesías por dos o tres meses”, recordó Pedro. (Candela Teicheira)

Por sí o por no

El conductor invitó a Pedro a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. Contó cómo volvió a abrirse al amor, si le gustaría tener más hijos y con quién se reúne cuando está en Argentina.

Rulo: — Te separaste y volviste al mercado. ¿Tenés éxitos con las mujeres?

Pedro: — Sí y no. No ha sido lo más difícil del mundo, pero ahora estoy en una relación bonita. Ha sido exitoso hasta llegar a este momento de paz y tranquilidad. Yo creo que es divertido tener opciones, pero depende de cada persona. A mí me funciona tener algo de paz, algo bonito, una compañera...

Rulo: — ¿A qué te referís con paz y tranquilidad?

Pedro: — Complicidad, que te dejen ser, que puedas vivir, que puedas ser quién eres y permitirlo también. Crea un espacio de apoyo bonito.

Rulo: — ¿Cómo te llevas con “permitirlo”?

Pedro: — Bien. Yo creo que es importante que sea de los dos lados.

Rulo: — ¿Estás de novio?

Pedro: — Sí.

Rulo: — ¿Cómo la conociste?

Pedro: — En una app de parejas.

“Me bloquearon de una app de citas porque creían que usaba una foto falsa”, admitió el cantante. (Candela Teicheira)

Rulo: — No puede ser. ¡¿Cómo pasó?!

Pedro: — Hay una app en la que me bloquearon porque me reportaban por robo de imagen. Pensaban que no era yo. Entonces, me recomendaron chequear una nueva aplicación, me pareció un espacio seguro para conocer a alguien a distancia y poco a poco, luego intercambiar teléfonos, conocernos en persona, ahí uno va viendo.

Rulo: — Pero ella te reconoció…

Pedro: — Sí, eventualmente. Como en la tercera o cuarta conversación, me preguntó. Yo estaba de gira en EEUU. Le confirmé que era yo y al tiempo nos conocimos. Ella llegó a un show de esa gira. Primero fue a distancia, no era nada serio, nos vimos y súper cool. Yo me fui a España, cuando regresé nos vimos un par de veces. No estábamos hablando con intención de llegar a nada y sucedió.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Tendrías más hijos?

Pedro: — Sí, siempre he tenido esa ilusión. Tengo tres varones. No he cerrado las posibilidades de tener una niña en algún momento. No sé, no me hace falta. Pero no lo descarto tampoco. Me encanta ser papá.

Rulo: — Visitas seguido Argentina...

Pedro: — Sí, hace varios años que vengo. Empezamos a venir un poquito antes que saliera el tema Calma y luego vinimos con más frecuencia.

Rulo: — ¿Con qué músicos te juntas cuando venís?

Pedro: — Luciano es mi brother, el gran Lucho, el brother de Conociendo a Rusia me llamó el otro día estaba en Puerto Rico, Lali, los muchachos de Mya. Hay gente linda hay acá.