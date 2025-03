Mex Urtizberea: “Me parece horrible el tipo que termina y dice, ‘dividimos la cuenta’?”

María Laura Santillán Con Mex Urtizberea

Si tuviera que definirse, entre todas sus pasiones, pienso que elegiría la música. Es músico, pero además es conductor y es humorista. Desde hace rato las fiestas que hace y graba en su casa, las fiestas Fa!, se convirtieron en grandes eventos, donde reúne gente con mucho talento y muy diferente entre sí a conversar y a hacer música. Nadie sabe quién puede aparecer en la casa de Mex o en el escenario de un estadio, los invitados son siempre una sorpresa. Ciro Martínez, Milo J, Lali, Rep, Catriel, Dillom, Julian Kartún, Karina la princesita, Santiago Mitre, Nathy Peluso, Miranda!, Alejandro Lerner, Cristian Castro, León Gieco, la lista de personajes estelares es interminable. Todo empezó durante la pandemia pero, ¿cómo se fue armando la convocatoria? ¿Cómo fue construyendo algo tan grande?

– Salió post pandemia. Necesidad de humanizar a este mundo aislado. Dijimos: tenemos que juntarnos, tenemos que hacer tertulias, encontrarnos todos y hacer música, que es lo que me gusta. En un cumpleaños mi yerno, Juan Ingaramo, vino con unos músicos y sonaba increíble. Y dije, tenemos que hacer algo con esto. Y ahí empezó lo del Fa! y toda esta cosa que es pura satisfacción. Es el tiempo de hacer un montón de cosas y de que la gente tenga ganas y tenga confianza.

– De compartir. Vos podés tener una idea, pero lograr que hayan venido y que sigan yendo los más importantes es algo muy difícil de conseguir.

– Eso es confianza. Sí, nos conocemos desde hace mucho y fluye.

– Hacen un huequito para ir personas que tienen una agenda explotada.

– Sí, en las fiestas en escenarios todos vienen de onda. Tratamos de darles lindos regalos, de que la pasen bien en todo sentido. Y sucede eso, vienen a casa y vienen a las fiestas.

– Tu casa estaba armada como set de televisión, set de YouTube, el lugar de fiestas.

– Sí, empezamos a hacer esto en la pandemia. Empecé a transmitir desde mi casa en radio, la Segovia y Nico Tolcachier me convocaron.

– Se comía…

– Comíamos, sí, por supuesto. A mí me gusta mucho cocinar, en el programa también “receteaba”, pasaba recetas de lo que cocino.

– No es lo mismo invitar a cuatro o cinco que llenar la casa de gente.

– Es bastante común en casa, vos conociste a mi viejo. Mi viejo y mi madre siempre eran así en mi casa. De repente hacían obras de teatro y se invitaba a los vecinos. Es algo muy común en mí. Cualquier persona debe pensar “¿Cómo puede ser que dejes entrar a todos?” Todos se ponen nerviosos, que no rompan algo.

– ¿Rompen y no importa?

– No importa. Faltan cosas. Eso sí me duele. Eso es mucho. Un souvenir.

– ¿Qué falta? ¿Qué se llevaron? ¿Un porta servilletas?

– Falta una cuchilla, sí. Faltan sacacorchos o cosas especiales que a mí me gustaban. Y no están más, es horrible.

“SIEMPRE HICE MÚSICA PARA POCOS Y ME GUSTABA, NO TENÍA ESTA AMBICIÓN, ESTO NO LO PLANEÉ”

– Pero si te lo sacó Catriel, bienvenido sea. Catriel estuvo, son todos así de importantes.

– Sí, es divino. Ayer estuve almorzando con el Milo, con la madre, con sus amigos. Planeando cosas para hacer con el Milo, quiere producir para el Fa!, todo un orgullo. Es hermoso lo que está pasando. Yo no lo planeé, nunca lo ambicioné, estar haciendo una Obras Sanitarias y ahora vamos a hacer el Quilmes Rock en Tecnópolis el 7 de abril. Hacemos la fiesta Fa!, que es inmensa. Nunca lo añoré, nunca.

– Salió, se fue armando.

– Salió. Siempre hice música, hice cosas para pocos y me gustaba que fuera de 120 personas. Llenaban el boliche, y yo chocho. No tenía esa ambición.

– Además de músicos invitás mucha gente de la cultura, gente muy distinta entre sí.

– Sí, me encanta eso. Uno está más grande, empezás a relajarte. Estamos criados con muchos prejuicios nosotros. La crítica era importante, lo que decía la crítica en el diario al otro día del estreno de una película. Qué dijo el crítico. ¡Un tipo!

– Jajajaja. Y te caga la vida.

– Te caga la vida porque tal dijo tal cosa, porque dijo que no valía un mango lo que hiciste. Y no iba nadie. Y ahora la pendejada no tiene prejuicios, no le pasa nada de eso. Yo aprendo mucho de todos ellos.

– Podés llevar a Catriel y a Cristian Castro. Estás muy abierto.

– Sí, totalmente abierto.

– Tu papá no era tan abierto, el vasco.

– No, re prejuicioso. Nosotros nacimos con eso, qué estaba bien, qué estaba mal, había un tipo que decidía y te decía. Eran pocas las personas, había un cura, el maestro de la escuela, ellos te decían cuál era la verdad. Ahora sucede todo de otra manera, y es hermoso porque estás relajado, disfrutando de escuchar a músicos que por ahí no se te pasaba por la cabeza llegar a ellos por prejuicios.

“YO ME VOY ANTES, LA FIESTA SIGUE EN CASA Y YO ME VOY A MI CUARTO A VER LAS NOTICIAS”

– ¿Los invitados se quedan en las fiestas en tu casa a morir o hay un horario en que termina todo?

– Las que son en mi casa se terminan antes de la medianoche y la gente se queda bailando. El Pato Smink pasa música hasta la una y media.

– ¿Y se van?

– No, yo me retiro antes. Me voy a mi cuarto y todo sigue ahí, y me quedo viendo noticias o te leo a vos.

– No decís con anticipación quiénes son los invitados nunca. ¿Porque no te confirmaron o porque querés sorprender?

– No, nunca, nunca, porque la gente viene de onda. Si yo anuncio cuáles son los invitados, ya estoy usándolos a ellos. Parte del asunto del Fa! es que lo sorprendas y que todo lo que le traiga el encuentro va a estar bueno y eso es confianza. Todos quieren estar en el Fa! felizmente, María.

ME PARECE HORRIBLE EL TIPO QUE TERMINA Y DICE, ‘DIVIDIMOS LA CUENTA’?

– ¿Hay que llevar algo? Porque vos invitás a tu casa.

– No, no, yo soy anfitrión, “no traigas nada”. Me parece horrible que alguien venga y traiga algo. Me parece horrible el tipo que termina y dice, dividimos la…?

– ¿Dividimos la cuenta?

– Digo, no estás disfrutando de esto. Te invito, te hago la mejor comida, te sirvo el mejor vino y lo que yo deseo es que digas “qué bueno que estuvo”. Eso es un beso en el corazón inmenso. ¡No traigas nada! Que vengas suelto y te vayas lleno, eso es.

– Si vas a un restaurante, ¿se divide o tampoco?

– No, no se divide. Es raro que vaya a un restaurante, todo se hace siempre en mi casa. Las reuniones, “Cha cha chá”, todo se produjo en mi casa, toda la vida. El “For fai”, todas las cosas que vos conociste que yo hice, siempre se hicieron en mi casa. Era lo mismo que ahora, yo cortando unos quesos y así voy pensando. Hacíamos “Pura química” y cada dos semanas, los sábados, había un asado en mi casa para tirar ideas de lo que había que hacer, cocinando, siempre. Sale mucho el guiso, es popular, a todos les gusta. Me salen muy bien las tortillas de papa.

– Sí, sabés explicarlo muy bien cómo hacerla, ¿te han pedido la receta de la tortilla?

– Sí, y la revelo sin ningún problema.

“LLEGA UN MOMENTO DE LAS FIESTAS EN MI CASA QUE EL 70, 75% NO SÉ QUIÉNES SON”

– ¿Te pasó en alguna de las fiestas que alguno estuviera muy alcoholizado?

– Y… se alcoholizan. Hay de todo, no te tiene que molestar. Llega un momento de las fiestas en mi casa que el 70, 75% no sé quiénes son.

– ¿Quién los trae a los desconocidos?

– Y...Vienen. El invitado se vino con diez, el otro se vino con 20. Y llega un momento que el invitado no está y están los que vinieron.

“EL COLADO ES EL QUE LA PASA MEJOR, NO TIENE NINGÚN COMPROMISO Y NO LE IMPORTA NADA.”

– Son los que están atrás parados, los que no están sentados a la mesa. ¿Son los que se llevan los cuchillos?

– Ese que se lleva los cuchillos, es el que la pasa mejor, porque el colado la pasa bien siempre. No tiene ningún compromiso con el tipo. Se puede limpiar los zapatos con la cortina y otras cosas y no le importa nada. Se lleva algo y no le importa nada.

“MI CUARTO LO COMPARTÍ CON CRISTIAN CASTRO. VERLO DENTRO DE MI CAMA Y CON UNA BATA MÍA FUE UNA FOTO HERMOSA”

– Hay colados en las fiestas Fa!, no se pueden evitar. ¿Hubo algún invitado que se haya querido quedar a dormir porque se pasó de rosca?

– Se queda a dormir a veces algún compañero. El querido Lulo Isod, el baterista vive lejos y se queda. Mi cuarto lo compartí con Cristian Castro, esa fue una foto hermosa. Verlo a Cristian Castro adentro de mi cama, esperando, con una bata mía… Pidió unos fideos con manteca. Los atiendo a todos y les doy mi cuarto.

– ¿El tipo se tiró a dormir en tu cama?

– Se quedó sentado ahí, piola. Me encanta. Otra cosa es meterse en la cama en la que ya estuvo Cristian. Cuando quieras venís, te dejo sola en el cuarto y vivís la experiencia, ¿eh?

– Tenés abierta la casa, el cuarto, la cama…

– Sí, me gusta, me divierte muchísimo.

– Tu viejo era muy cálido, muy anfitrión. ¿Qué es lo que extrañás de él?

– Yo tengo un recuerdo divino de los dos, de mis padres. Con él ya discutíamos mucho de política, pero llegué a tener un programa de radio donde él fue columnista mío en las medianoches de radio Mitre, en el año 2006, 2005.

– Pensaban lo opuesto políticamente.

– Sí, el viejo era un tipo muy inteligente. Un genio, el tipo hablando era un placer. Estuvo conmigo hasta que murió, murió en mi casa los últimos tres meses de vida. Lo acompañé, fue toda una lección. Lo admiro mucho a mi viejo, no tengo esa cosa de ir y buscar fotos o de ver lo que hice en el pasado. No veo nada.

– Sos papá de Violeta, ¿te gusta cuando te saludan así? ¿Como el padre de alguien?

– Sí, eso me decía mi papá, que le decían ‘ahí está el papá de Mex y le gustaba’. Me dio un orgullo increíble que me hablaran de Violeta. ‘Soy fanático de tu hija’, me lo dicen mucho. ¿Qué te parece? Sí, muchísimo.

– Ahora está en un momento mega-popular después de su personaje en “Envidiosa”.

– Sí, no la vi todavía.

– ¿Cómo no lo viste?

– Me enojé con todas las plataformas y me deshice de ellas. Lo tengo que ver, lo voy a ver. Me dijeron que además la segunda temporada está muy buena.

– En la segunda temporada tiene una participación muy grande. Yo si fuera en este momento Violeta estaría ofendida. ¿No estará ofendida?

– No, no está ofendida. Yo a veces le digo que vea cosas y tampoco ella vio muchas cosas mías y me parece que está bien. Al teatro la voy a ver siempre, le llevo un ramo de flores. Me encanta ir a verla al teatro porque sé que a ella le gusta que yo esté ahí. Es increíble las cosas diferentes que hace, es una genia. Yo consulto mucho a Violeta, me enseña mucho a mí, cuando tengo que actuar la consulto a ella sobre cómo hacer el personaje, aprendo mucho. Yo nunca estudié nada. Es una porquería.

– ¿Como una porquería? Mirá el talento que tenés sin haber estudiado. Sos el abuelo de Lila. ¿Cómo es ser abuelo?

– Es lo mejor, no tenés ninguna responsabilidad. Hasta ahora tengo una relación en la que Lila me lleva al supermercado que tengo enfrente.

– ¿Ella?

– Sí, porque quiere que le compre una muñeca. Ya le compré 18, jajajaja/ Porque no son de las buenas, son berretas. Pero ella está feliz y tiene como un escuadrón de muñecas.

– Siempre te convence, si te pide.

– ¡Más bien! Es el vínculo que tengo. ¿Le gusta eso? ¿Quiere algo? Voy y se lo compro. “Abu..” Sí, tomá.

– “Lo pedís, lo tenés”.

– Sí, lógico, y es un placer. Y se va con una sonrisa y te ama. Ya está. ¿Qué más querés?

– Hiciste muchos programas que están en la memoria de todos. “Cha cha chá”, “De la cabeza”, “Magazine for Fai” y después “Medios locos”.

– Sí, todo eso. Y después aparecieron las ficciones y estuve haciendo otras cosas que nunca imaginé como “Pura química” en ESPN. Estuve ahí siete años, no tengo idea de por qué, yo sé que hay una confusión.

– ¿Por qué hay una confusión?

– Porque no sé de deporte, porque no sé contar chistes, no soy el cómico típico, tengo que ir y armar algo. Les dije “probemos un mes”. Y con Pavlovsky nos juntamos una semana antes de que salga el programa al aire y él estaba tan sorprendido como yo de que yo estuviera ahí. Le dije: hagamos una cosa, vos sos el conductor y yo soy el capitán del programa, planteé un conflicto. Él lo sostenía, buenísimo. Y ahí es cuando algo tiene vida, tiene biología.

“A MÍ ME GUSTA ENCONTRAR QUE HAYA UNA COMPLICIDAD ENTRE TODOS, LO QUE HACE FUNCIONAR LAS COSAS SON LAS COMPLICIDADES”

– Armaste un cuento.

– Había un conflicto. Entonces venía Martín Palermo y me regalaba la camiseta de capitán, me saludaba a mí y a él no. Eso es hermoso, eso es ficción. A mí me gusta eso, encontrar que haya una complicidad entre todos. Tienen que estar todos unidos, ella, ellos, todos. Todos tienen algo que ver, porque lo que hace funcionar las cosas son las complicidades.

– Y la confianza.

– La confianza, totalmente. Vos tantos años estuviste diciendo noticias, años y años. Eso es que te creen y que confían en vos, es fundamental.

– Siempre buscás lo mismo como conductor, como productor, como humorista, como anfitrión en la mesa de Fa!, armar algo que sea entretenido, que fluya y que tenga complicidad.

– Sí. Y por eso los hacía juntar a todos cada 15 días, porque ya se empezaba todo a asentar y se ponen pachorros los tipos.

– ¿Se achancha?

– Exacto, ésa es la palabra, se achancha. Te acostumbrás, ya es como un laburo, es poner un sello y ahí, cachetazo.

– ¿Te quedó algún amigo de “Cha cha chá”?

– No, ninguno. Compañeros, divinos todos, pero no que me vea. Me parece que está bien, hay que sospechar de la persona que se sigue viendo con el mismo amigo de toda la vida.

– ¿Por qué?

– Es raro. Es como que uno en la vida constantemente busca lugares donde hacer pie. Poné el tema “La Bamba” porque hago pie. Hacer pie porque es desesperante la vida, todo el tiempo es abrir puertas y tomar decisiones, tenés que pasar de un lado al otro. Entonces se pone a Gardel.

– ¿Si te quedás en el mismo lugar, con los mismos amigos, qué puede pasar?

– Me parece que la vida son momentos, tiene biología y va cambiando uno.

“UNO HACE FUERZA PARA MANTENER ESA COSA DE LA ADOLESCENCIA, DE QUE FUIMOS TAN FELICES Y EL TIPO AHORA ES ROBABANCOS, NO TIENE MÁS NADA QUE VER CON VOS”

– Pero hay amigos de toda la vida. Vos tenés un amigo del colegio, yo también. ¿Entonces, cómo es? ¿Algunos sí, otros no?

– Esas cosas quedan porque hay empatía, porque todavía hay algo. Pero normalmente esa persona cambió para otro lado, se fue, tiene otros intereses y uno hace fuerza para sostener y mantener esa cosa de la adolescencia de que fuimos tan felices y que compartimos y qué sé yo. Y el tipo es no sé, robabancos, se dedicó a otra cosa, jajajaja. Y no tiene nada que ver más con vos.

– Relaciones forzadas.

– Es forzado. Hay gente que mantiene eso, matrimonios, familias, tantas cosas. Para no mover eso porque si no lo desestabiliza, lo vuelve loco. ¡Es jodida la vida para muchos!

– Y tenés que aguantar toda una costumbre, una tradición, de algo que no aguantás más. Es más nuestra generación.

– Es más la nuestra. Imaginate, yo tuve siete, siete convivencias en mi vida, parejas. Es un montón. ¡Son siete pueblos! Porque cada uno es un pueblo, jajajajaja.

– ¿Cuál fue el pueblo más importante en números?

– Más o menos es siempre lo mismo. Son cuatro o cinco hermanos, el cuñado, el padre, la hermana... Son pueblos.

– ¿Qué convivencia duró más?

– Creo que la última duró siete años, pero no pasé de ahí. Lo que más me duró fue el programa “Pura química”, jajaja. Yo me vuelvo loco si hago 20 años Telenoche, me muero, siento que tienen que pasar cosas.

“CON MILEI CADA VEZ NOS DESCONCERTAMOS MÁS. DECÍS: ÉSTE ES EL LÍMITE. Y NO ES EL LÍMITE”

– No sabés todas las cosas que pasaban ahí. ¿Cómo ves el momento del país? Cuando asumió Milei como presidente hablaste de tu desconcierto, como tanta gente. ‘No sé qué va a pasar, no sé cómo sigue’. ¿Seguís desconcertado?

– Sí. Cada vez nos desconcertamos más. Cada vez suceden cosas que decís: éste es el límite. Y no es el límite, y continúa. Lo que te pasa a vos y lo que nos pasa a todos. Yo le echo la culpa, por supuesto, a la pandemia. Ahí cambiaron las políticas, la gente se sintió totalmente decepcionada con todos los gobiernos del mundo. Odian por eso al progresismo, es la oportunidad de los empresarios en embarcarse en ésta que es terminar con los derechos de uno. Y entonces estamos en un momento muy raro. Elon Musk…

– ¿Todo lo que pasa tiene que ver con la pandemia?

– Sí, mundialmente sí, porque la gente no cree más en eso. Como que los engañaron. ¿Qué te parece? Mataste a mi hermano, a mi tío, no lo curaste, no te avivaste. ¡Te odio! No me vengas a hablar más. Y a este muchacho divino se le ocurrió lo de la casta, genial, a la mierda. Después es un niño, es un hombre con muchas dificultades emocionales clarísimas. Y uno está viendo algo que es como un sueño, como algo onírico. La hermana, él se siente confiado porque es la hermana. Y tiene otro que le maneja toda la política. Y él quiere ser reconocido en el mundo y que todo el mundo hable de él y ser un premio Nobel. Eso es lo que ambiciona, no es que le interesa el país, que en el mundo digan que salvó al país. El perro, es raro. Pero nos toca ésta. Todos los personajes que surgen, todo eso es una provocación constante, me da miedo adónde va el mundo. Las redes sociales. Lo que hizo Trump con Zelenski, el vicepresidente diciéndole...

– Le hicieron bullying, lo humillaron.

– Bullying, ¡por supuesto! Y que lo sepa todo el mundo. “Ahora estoy con Putin y tenemos que terminar con China, así que nos tenemos que juntar con Putin”. Y ahí estamos en medio nosotros con un presidente que va y apoya cosas así arbitrariamente porque cree que le conviene para nuestro país, para la economía. No sé, no sé. Es todo raro.

– Desconcierto.

– Sí, todo el tiempo. Estoy súper atento.

– No me quiero convertir en eso que no me gustaba de la gente más grande, eso de que siempre el pasado fue mejor.

– No, no, por supuesto que no. Muchas cosas estaban mal y había muchas cosas al pedo, burocráticas, muchas cosas que hay que renovar, que cambiar, estoy totalmente de acuerdo. Pero después es raro que se empecine con Lali Espósito, con la Becerra, que sean mujeres. Porque están buscando una revolución cultural. El gordo Dan… Yo lo escucho a él y los escucho a todos ellos y van viendo a todas las personas de nuestra cultura. Somos argentinos y tenemos artistas que son más de derecha y otros más de izquierda, hay de todo.

“PARA MÍ EL FA! ES UN ACTO POLÍTICO, ES JUNTAR A TODOS”

– Hay algo que vos armaste, que está sucediendo, en este tiempo tenés mucho para celebrar.

– Para mí el Fa!, es un acto político. Es juntar a todos, están todos.

– ¿Hay gente que no piensa como vos en el Fa! ?

– ¿Que no piensa como yo? Sí, montón, seguro. Digo: vamos a hablar del amor. Nos sentamos a hablar de otro tema, del cine, de cualquier cosa, y todos tenemos algo para decir desde ahí. Y vienen a hacer música y se llenan los lugares, agotamos siempre. Donde ven a tipos que no están de acuerdo. No me importa, estamos todos en la misma. Somos más los que estamos de acuerdo en este presente que los que estamos en desacuerdo. El FA! es un refugio, es un lugar donde uno se siente contenido. Viene la familia, porque ven los temas que cantan todos pero cantados por los pendejos y los pendejos se copan. Eso que hacía la televisión antes, que unía. Bueno, en el Fa! pasa eso. A mí me emociona mucho.

“HAY QUE CORRERSE DE LO QUE NOS ESTÁN COMUNICANDO TODO EL TIEMPO, BUSCAR NUEVOS LUGARES”

– Me decía Arturo Puig en este reportaje que extrañaba esos momentos que tenía la tele, cuando todas las generaciones estaban disfrutando lo mismo. Al héroe o a la heroína de una comedia de la tele, o de una telenovela.

– Sí, es lo mismo, exactamente. Hay que correrse en lo posible de todo lo que nos están comunicando todo el tiempo. Buscar nuevos lugares. Pasan otras cosas. Yo por eso dejé las plataformas.

“DEJÉ LAS PLATAFORMAS PORQUE PARA MÍ TODAS LAS PELÍCULAS Y LAS SERIES SON IGUALES, CUENTAN LO MISMO, LA MÚSICA ES LA MISMA”

– Dejaste de consumirlas.

– Porque para mí todas las películas son iguales. Las series son todas iguales, siempre hay un problema en el motel, en la gasolinería, jajajaja. Vos sabes que ahí va a pasar algo. Cuentan lo mismo, la música es la misma, hasta la que está hecha en Finlandia, todo bancado por Netflix.

– Hay miles de plataformas, sino sos un viejo protestón.

– No, es verdad, hay cosas muy buenas también. Es que me altera ver en las películas que todas las cosas sean iguales y que se copian. Antes había un orgullo por lo que hacías y querías ser original en lo que hacías, lo tuyo era particular. Ahora no, lo importante es que te parezcas a algo y que suene igual a algo. Eso me molesta.

– Vos no te pareces absolutamente a nadie Mex, quedate tranquilo.