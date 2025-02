Roly Serrano: “Estuve casi un año internado, me di el alta yo, mi cabeza estaba por explotar”

La entrevista completa de María Laura Santillán a Roly Serrano

Si tuviéramos que contar la trayectoria artística de Roly Serrano estaríamos horas porque es muy prolífica. Fue protagonista de momentos artísticos importantes de la historia del país como Teatro Abierto, la refundación del Teatro del Pueblo, trabajó en “Nueve reinas”, una de las películas más taquilleras de nuestra historia, fue el Sapo de “El Marginal” y fue Maradona en “Maradona, la mano de Dios”. A lo largo de sus casi 70 años Roly fue parte importante de hitos artísticos a fuerza de talento, de perseverancia, de estudio y de buen corazón. En marzo de 2024 Roly sufrió un terrible accidente automovilístico y estuvo casi un año internado. Hoy es un sobreviviente que está en rehabilitación.

– Creo que la vida es una supervivencia. La vida siempre es una detrás de otra, gracias a Dios, la gente tiene esa necesidad de ir para adelante o de ayudarse. En esos momentos tan difíciles sale lo mejor de la gente y eso es bueno.

– Tu historia personal también es fuerte, tuviste una infancia muy difícil. Te fuiste de tu casa a los 13 años, viviste en la calle y al mismo tiempo tomaste contacto con grupos de teatro, te reencontraste con tu mamá muchos años después. Nada en tu vida fue fácil. Es una historia para ser best seller.

– Sí. Se usa mucho la palabra resiliencia y a mí me da un poquito de cosita, porque resiliencia significa arréglatelas solo, “puedes hacerlo solo”. Pero yo debo reconocer que muchas cosas en mi vida fueron gracias a la gente que me dio una mano en un momento especial. Alguien que dijo: vení, te presto un colchón en mi casa o vení, te doy un plato de comida. Cuando hablamos de la soledad de un niño en la calle, estamos hablando de otras épocas. La época donde vos a la gente te acercabas y pedías trabajo. Me acuerdo que iba en Salta al Mercado Central y esperaba a las señoras mayores, las viejitas que venían con las bolsas llenas, y yo me acercaba y le decía: ¿Señora, la ayudó? ‘Sí, cómo no, hijo’. Y me daba sus bolsas y la acompañaba hasta su casa. Entrabas a la casa, dejaba las bolsas y me daba comida, me daba plata y si tenía una ropa de más me la daba. Ahora no, hoy es imposible, eso se nos perdió. Se nos perdieron tantas cosas… Yo estuve un año prácticamente internado por el accidente.

– Por lo menos nueve meses, ¿verdad? Estuviste internado hasta hace muy poco, hasta fin del año pasado.

– Sí, exactamente. Y cuando salí, era otro mundo.

– ¿Qué había cambiado?

– Todo, la vertiginosidad increíble en las cosas. El accidente lo tuve en marzo y salí de la internación el 13 de diciembre.

– ¿Qué es lo que para vos cambió dramáticamente?

– La tele, por ejemplo. El trabajo de los actores.

– No hay más.

– No hay más. Es muy doloroso que no haya trabajo para los actores. A mí me salvó la vida la gente de salud, Imac, las enfermeras, los médicos y todo eso. La obra social de actores está en quiebra porque no aportamos, SAGAI ayuda mucho. Pero en ningún momento me faltó nada y no le falta nada a nadie, no es porque yo era el privilegiado o porque soy Roly Serrano.

– Lo que estás contando repite la historia de la infancia, siempre hubo alguien a quien pedirle ayuda, siempre se necesita al otro, ¿no?

– Siempre. Te cuento una historia de ideología. Yo era muy, como dicen ahora y está tan de moda decir, era zurdito.

– Comunista.

– Comunista, claro. ¿Sabés dónde me afilié al Partido Comunista? En la colimba, en el año 76.

– ¿Era necesario?

– Sí, estaba loco, estaba loco. Siempre el tema de la injusticia a mí me tomaba. ¿Cómo es que desaparece gente? Empecé a tomar conciencia social ahí. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga tanto y gente que no tenga nada? “Nosotros, el Partido Comunista pensamos… “. Ah! ¿Ustedes piensan así? Jajajaja. Entonces yo pienso como ustedes. Y ahí fue que me afilié al Partido Comunista.

– Dijiste: voy a contarte un cuento ideológico.

– Un día caminaba con un compañero peronista, muy peronista. Yo era secretario de la Comisión Juvenil de Actores y militaba en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Yo tenía una reunión y ese amigo me dijo: ‘Cómo me gustaría a mí militar ahí’. Y le dije: vamos, yo te presento, cómo no. ¿Por qué no? Íbamos caminando y se acerca un señor un poquito más grande que nosotros. ‘¿Che, flaco, no tenés unos pesos? Dame unos pesos que no tengo para comer’. Y yo le dije: no, no tengo. Mi amigo metió la mano en el bolsillo y le dio. Y me dijo: ‘Vos tenías para darle’. Y le dije: sí, pero yo estoy militando para que en el mundo no exista gente que pida en la calle, ¿me entendés? Y le pregunté: ¿y vos por qué le diste? ‘Porque mientras vos cambiás el mundo, yo le doy para que no se muera de hambre’, me contestó. Un concepto clarísimo, la ayuda está aquí, hoy, acá, en este momento.

– ¿O sea que del comunismo te pasaste al peronismo?

– Jajajajaja. No, no. Ya las épocas han cambiado tanto, las ideologías y todo eso. Pero sí, yo pienso que mi corazoncito está más bien para ese lado, no para otro.

“YO ME DI EL ALTA, NO ME DIERON EL ALTA TODOS LOS MÉDICOS”

– ¿Cómo estás hoy? Sé que estás en rehabilitación y que debe ser complicada.

– Sí. Es muy difícil, es mucha paciencia. Yo me di el alta. No me dieron el alta todos los médicos, la mitad de los médicos me dio el alta y la otra mitad no.

– Te podías ir si no te daban todos los médicos el alta?

– Sí, bajo tu propia responsabilidad.

– ¿Por qué te querías ir?

– Porque había hablado mucho con la psicóloga, tenía todas las semanas una psicóloga. Le dije: yo estoy por explotar acá. Además había mucha gente muy mayor y yo me sentía bien y mejor, estar ahí era...

– Agobiante. ¿Qué le pasaba a tu cabeza? ¿Qué pasa después de nueve meses de estar internado?

– Al principio es agradecer que estás bien, que estás vivo. Después empiezan a fluir los proyectos y las ganas de hacer cosas, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Me habían hablado para ir a Carlos Paz no bien saliera y tuve una charla adulta con mi hermano Osvaldo Laport que me sentó y me dio dos cachetazos y me dijo: ‘Pensá en vos, curate’. Recomendación de los médicos también. Pero yo quería hacer teatro, quería trabajar y un año sin trabajar el bolsillo se siente.

– El encierro de nueve meses entristece, genera ansiedad.

– Pasás por todos esos estados. Porque, por ejemplo, yo estaba muy bien y me sentía bárbaro, muy bien cuidado y de pronto tenía una infección urinaria. Esos diez días había vías, antibióticos y eso te tira todo abajo. O ves cosas ahí adentro, ves el dolor de la gente. Y también ves lo maravilloso que es el trabajo de las enfermeras, de los médicos.

– Entiendo que estuviste mucho tiempo solo con vos mismo, por más que recibieras mensajes. Eso debe ser doloroso también.

– Sí, te aferrás a algo, a los afectos, a los amigos. Un amigo te dice que te a ir a visitar dentro de una semana y esa semana es eterna esperando ese día que te vaya a visitar ese amigo. Mis dos hermanas, dos ángeles, Chachi y Toti, fueron todos los días a la clínica. Un año, Lau.

– Es un montón. Además estuviste más de un mes inconsciente.

– Estuve casi dos meses y pico inconsciente.

– ¿Te acordás de algo de eso?

– No, no vi ninguna luz, jajajajaja. Porque me lo han preguntado.

– Hay cosas que a veces uno recuerda entre sueños.

– Sí, alguna cosa. Yo estaba muy gordo y me tenían que rotar para que yo pudiera respirar, si no respiraba y me moría. Y me manipulaban para limpiarme, asearme. Entonces yo tenía la sensación de que estaba, ¿Viste esos blancos para tirar dardos? Que estaba así, estaqueado ahí, y que venían y me tocaban y me manoseaban y que se abusaban de mí. Eso no lo conté.

– ¿Es un poquito humillante cuando se meten en tu intimidad?

– Llega un momento donde la perdés. Al principio sí, pero después agradecés que lo hagan, que te bañen, te cambien, te limpien.

– Tenés que tener una vida interior muy importante para haber sobrevivido tantos meses internado porque hay mucho tiempo sin trabajar.

– Creo que nuestra profesión ayuda mucho a eso. El trabajo del actor depende mucho de eso, del bocho. Ponés el alma, el cuerpo, pero también te preparás para muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando fui a filmar a hacer lo de Maradona a Suiza, no estaba preparado para viajar tres o cuatro veces en Primera Clase y estar en los Alpes suizos. Yo hacía teatro acá y me iba a filmar a los rincones. Sabés que no todo dura eternamente, eso es lo que yo pensaba mucho. Yo sabía que no iba a durar eternamente y que tenía que tener paciencia, esperar. Los kinesiólogos me ayudaban mucho en ese sentido, porque yo quería caminar, correr. Me decían: ‘Paciencia, tené paciencia’.

“EMPECÉ A ENGORDAR CUANDO ENVIUDÉ. LA PÉRDIDA DE ELLA ME QUEBRÓ”

– ¿Cuánto tiempo fumaste? ¿Cuántos años?

– Desde los 12 años. Demasiado.

– Con la comida tampoco te habías cuidado.

– Yo empecé a engordar cuando enviudé. Ahí fue. Yo hice un cambio en mi vida. Fue una vida de pérdidas constante desde chiquitito. Me impedía mucho relajarme y me impedía mucho entregarme al amor. ¿Por qué? Porque lo iba a perder. Entonces si conocía a alguien que me gustaba y sentía que me enamoraba, me iba. Mira qué feo. Porque sabía que en algún momento la iba a perder. Con Claudia no. Entregué el cero ocho firmado y le dije: tomá, soy tuyo. Fue un matrimonio maravilloso de 20 años, que aprendí a entender qué era lo que había tocado. Pero la pérdida de ella me quebró, me quebró mucho.

– La compañera que elegiste.

– Era la compañera ideal, además. Cumplía todos los sueños de un hombre, bella como un sol, inteligente, con ternura… Nos entendíamos. ¿Viste cuando te entendés con el otro sin necesidad siquiera de discutir? ¿Cómo lográs eso?

– En la misma frecuencia.

– Totalmente. Encontrás la frecuencia.

– Yo sé que no consuela, pero por lo menos la conociste. Hay gente que no nunca conoce a alguien con quien estar en la misma frecuencia.

– Ay, sí. Qué lástima que no puedan encontrar eso.

– Tenés esos recuerdos que deben ser un montón, fueron 20 años.

– Antes de fallecer ella me dijo:‘Pasé los 20 mejores años de mi vida al lado tuyo, te dejo a mi hijo’. Porque yo no puedo tener hijos y el hijo que tengo es de ella. ‘Te dejo mi hijo, sé que lo vas a cuidar mejor que nadie’. Ahora se me fue a Barcelona el atorrante.

"Ahora ya puedo caminar con un andador. En casa uso bastón", sostuvo el actor durante la conversación con María Laura Santillán (Gustavo Gavotti)

– Escuché por ahí que después te anotaste en Tinder.

– Jajajaja. Sí, pero me borré el mismo día. Aguanté un día nada más. Estábamos con Diego Ramos y Tacho Riera, hacíamos “Casa Valentina” en Mar del Plata y fuimos a cenar. Y los dos no paraban con el teléfono. Les dije: muchachos, hablemos un poquito, basta de teléfono, hablemos, comuniquémonos. ¿Qué es eso? Tinder, me dijeron, ‘vos vivís en una nube, te vamos a anotar’. Y me anotaron. No te miento: a la media hora había diez personas que me habían dejado mensajes. Abrí los mensajes, ¿Quién es? Martita. Dije: no, Martita, gracias. Y así era una detrás de otra, hasta que encontré una señora que me parecía interesante, una mujer que era elegante y que me dejó mensajito. ‘¿Pero vos sos Roly Serrano de verdad?’ ‘No, me estás mintiendo’. ‘Porque sería una lástima que no seas porque te adoro’. Le dije una y otra vez que era yo de verdad. Que esto, que lo otro. ‘Pero vos debés ser el que usa la foto de ese señor que es un caballero’. Bueno, ya está, chau. No confiaba y no me pareció.

– ¿Y nunca más?

“FUI A REUNIONES DE SOLOS Y SOLAS, PARA SALIR DEL MUNDO DE LOS ACTORES Y LAS ACTRICES”

– Nunca más. Pero yo he hecho algunas actividades, por ejemplo, ir a reuniones de solas y solos.

– ¿Después de que murió Claudia?

– Sí, fui a reuniones. Encontré otras cosas que me parecieron interesantes.

– “Me puse a charlar”.

– Jajajaja, charlaba. Mucha gente va allí y encontré algo interesante. Todo mi círculo son actores y actrices y entonces ahí había una verdulera. Cambiás de tema, salís del mundo en el cual estamos inmersos.

– Seguimos entonces sin haber encontrado nada de lo que ibas a buscar, ni en Tinder ni en las reuniones de solos y solas.

– Un día dije: ya está, basta, aparecerá en algún momento alguien. Y si no aparece ya está, yo he vivido demasiado y bien. Le pondré fuerza a los amigos y si aparece, bienvenido sea.

– Podrías ponerte en la foto de Tinder, la remera que se puso Paco Amoroso en la que estás vos. Para enganchar a una canchera que entienda de música.

– Jajajajaja,.Estoy muy modernizado, estoy en onda.

– Si Paco Amoroso hizo una remera con tu foto es que estás muy vigente. ¿Tuviste un encuentro con él después de que en uno de sus videos estuvo con tu foto?

– No, y eso que yo ahora estoy empezando a darle más bolilla a las redes. Pongo algo y se ve enseguida, en 15 minutos hay 10.000 personas.

– ¿No hablaste todavía con él? ¿Le preguntaste cómo se le ocurrió?

– No. Por ejemplo, mucha gente me dice: ‘¿Por qué no pedís canjes?’ A mí me da cosita. No sé por qué, soy medio nabín.

– ¡Esto es otra cosa! Paco te eligió a vos.

– Sí, vaya a saber cómo fue esa elección. Pero es verdad, él me eligió a mí. Tendría que decir: Por favor, asistente: anotá llamar a Paco, gracias. Jajajajaja.

– ¿Cómo es que nadie organizó el encuentro? Yo lo habría llamado.

– Son bárbaros, muy modernos. Mirá que yo soy muy cerrado, muy Mercedes Sosa, pero estos locos me encantan, tienen una cosa de desparpajo moderno, son muy buenos músicos, son unos músicos grosos.

– ¿Cómo es la recuperación física qué tenés que hacer?

– Todavía tengo una escara en la rodilla y dos escaras en la cola de tanto estar en la cama en terapia intensiva. Más de nueve meses en cama y los músculos desaparecen, entonces estoy en proceso de recuperación muscular. Ahora ya puedo caminar con un andador. En casa uso bastón.

– ¿Hacés ejercicios de fuerza?

– Esta semana tenía mi cabeza en otras cosas porque hay proyectos y estuve caminando mucho. Cuando camino mucho, me duele mucho el cuerpo y ya no tengo ganas de hacer gimnasia. Pero sí, tengo que hacerlo.

“LO MEJOR QUE ME PASÓ ES QUE TODO EL PROCESO DE ABSTINENCIA DEL CIGARRILLO LO TUVE ESTANDO INCONSCIENTE”

– ¿Cómo manejás la ansiedad sin el faso?

– La tengo absolutamente vencida. Lo mejor que me pasó es que todo el proceso de abstinencia lo tuve estando inconsciente. Cuando desperté, el cigarrillo en terapia intensiva fue. La primera vez que yo salí de la clínica para hacer un estudio afuera pasamos por un lugar en la vereda donde había cenicero y sentí un vaho y dije: guau, qué asco! Y eso quedó, perduró. A veces me dan ganas, lo bueno es que digo: son ganitas, nada más. Ya está.

– ¿Y con la comida?

– Bajé muchos kilos, me estoy cuidando. A veces sí me doy permitidos.

– Son años que ganás cuando te cuidás, años de un futuro saludable.

– Te das cuenta de que cada cosa que hacés mal trae una consecuencia.

– Sé que para el mes de marzo te propusieron dirigir una obra de teatro.

– Sí, una obra de Gabriel Almirón, el tema de la obra tiene que ver con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). A mí me parece interesante tomar ese tema porque no hay cura para el ELA, nuestro gran amigo Roberto Fontanarrosa tenía ELA. Y tenemos ganas de hacer Yepeto, la obra de Tito Cossa, con dirección de Nico Cabré.

– ¿Cómo paramos la olla ahora, mientras tanto?

– Con ahorros. Yo aprendí a ahorrar. Yo me ponía un sueldo: necesito pagar esto, pagar esto y una platita para ir a comer de vez en cuando o para los cigarrillos. Yo ganaba mil y vivía con 500, los otros 500 a guardar. Así pude ahorrar mucho. Tuve mucha suerte, en muchos trabajos gané bien. Pero se está yendo, como decimos nosotros, el canuto.

– Espero que hayas aceptado que vas a viajar en remís y que no manejes más...

– ¿Por qué lo decís?

– Por el palo que te diste.

– Jajajaja. El palo me lo di por una irresponsabilidad mía, no tenía que manejar porque me dormía. Pero eso ya pasó, ya no tengo más apneas de sueño.

– ¿Por qué eran las apneas? ¿Estaban relacionadas con tu peso?

– Tenían que ver con el sobrepeso. Sí, claro.

– ¿Me estás queriendo decir que vas a comprar otro auto?

– Ya lo compré. Lo necesito para movilizarme. Y además, ¿Te cuento un secreto? No se lo digas a nadie, tengo carnet de discapacidad. Entonces no pago los peajes.

– No pagás el peaje y podés estacionar en más lugares. ¿Es por que lo necesitás, por comodidad o porque te encanta manejar? Decíme la verdad.

– Me gusta mucho manejar. Aprendí a manejar a los ocho años, manejaba tractores.

– O sea que te gustan los vehículos grandes. Cuando chocaste estabas en una camioneta.

– Tenía camioneta, sí, ahora también tengo camioneta. Mirá, te voy a contar algo tremendo. Mi amigo el Puma (Goity) me preguntó: ‘¿Por qué te gusta tener camionetas de alta gama?’ Y yo le dije que por seguridad, porque te protegen, te cuidan. Y el Puma me dijo: ‘Te voy a decir una cosa, si te hacés torta a 150 kilómetros por hora, alta gama es cajón abierto, el auto es cajón cerrado’.

– Roly, cuando te sentís solo, ¿a qué amigo llamás? Tenés muchos amigos artistas, todos importantes. ¿A quién llamas cuando te sentís triste?

– Últimamente nos llamamos con Dani, con Coco.

– Daniel Araoz, Coco Sily.

– Con el Pumita, con Osvaldo (Laport). Con Osvaldo armamos como una cosa familiar. Nos tocó trabajar juntos. Yo no lo conocía, no éramos amigos y creamos una hermandad muy hermosa. Fuimos a Mar del Plata a hacer temporada y alquilamos los dos la misma casa.

"Creo que la vida es una supervivencia. La vida siempre es una detrás de otra, gracias a Dios, la gente tiene esa necesidad de ir para adelante o de ayudarse" señaló Serrano (Gustavo Gavotti)

– ¿Andaba desnudo por la casa? Él cuenta que anda desnudo.

– Andaba desnudo, sí, a él le encanta andar desnudo. Tiene qué mostrar, imaginate, tiene su cuerpo. Se levanta a las 7:00 y hace gimnasia, igual que la esposa y la hija, viven haciendo gimnasia. Somos como familia. Nos adoptamos de una manera increíble y nos llamamos todo el tiempo, una cosa hermosa pasó con ellos. Sin dejar a los otros amigotes, Pablo Echarri, por ejemplo, también estuvo desde el primer momento. Esta profesión como te une te separa.

– Termina la temporada, termina un programa.

– Y cuando empieza el otro, empezás también una relación nueva también de afecto. Es muy loca nuestra profesión y es lo que tiene de hermoso también, constantemente estás conociendo gente.

“TOMAR CONCIENCIA DE QUE CAUSASTE TANTO DOLOR ES MUY FUERTE, SI ESO NO CAMBIA MI VIDA ES QUE NO APRENDÍ NADA.”

– Alguno de tus amigos te hizo prometer que te vas a cuidar siempre de ahora en más?

– Una promesa, no. Como reflexión, más allá de la broma, tomar conciencia de que causaste tanto dolor, yo que siempre quise ser un buen hombre, yo que siempre quise ayudar, no lastimar a nadie… Ser causante de tanto dolor es muy fuerte. Si eso no cambia mi vida, es que no aprendí nada.

– Ya la cambió.

– Empezó.