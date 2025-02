Carlos Enciso Christiansen deja la Embajada de Uruguay: “Pudimos generar más lazos con la sociedad”

Adabel Guerrero: “La única persona en quien confiaba para dejar a mi hija era la ex de mi marido” En Desencriptados, la bailarina y actriz contó que conoció a su esposo al comprarle un auto y que, con el tiempo, forjó una gran amistad con su ex pareja. También destacó la importancia de cuidar su salud y mantenerse atlética más allá de lo estético. “Lo primero que veo en el plato es si me está nutriendo o no, después me doy el gusto de comer helado o chocolate”, explicó