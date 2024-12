Alex Pelao: del gimnasio al éxito en redes, la licencia de los personajes y la culpa por ganar dinero con su talento

Alejo Cruzado Antonelli, mejor conocido como Alex Pelao Khe, es actor y creador de contenido cordobés que ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus divertidos y creativos sketch humorísticos.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y 4,2 millones en TikTok, captó la atención de una audiencia amplia, especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando sus videos personificando personajes cliché ganaron gran notoriedad.

Actualmente integra el programa Se extraña a la nona en Olga, junto a Yayo, Fran Gómez, Caro Pardíaco y Grego Rossello. Este año, Alex recibió el galardón de Creador Digital del Año en los Premios Ídolo y al Mejor TikToker en los Martín Fierro Digital.

Alex Pelao: “No quiero que mi contenido sea descartable”. (Candela Teicheira)

Rulo: — En tu vida personal, ¿tenés algo de los personajes que haces o un poco de todos?

Alex: — Un poco de todos y en función a lo que se necesita o a la situación, uno emplea más de uno que del otro. Ahora, por ejemplo, soy “el entrevistado” o lo que yo interpreto que es el entrevistado. Trato de mover las manos, ser claro en lo que digo, usar palabras correctas, tratar de sentarme y tener conciencia de lo que proyecto...

Rulo: — Te veo muy profesional. ¿Sos obsesivo en lo laboral?

Alex: — Gracias por lo de profesional. La verdad que sí, me hago cargo de que soy obsesivo.

Rulo: — Se nota que estás en los detalles de los videos.

Alex: — Me hace sentir bien eso que me decís porque no quiero que sea descartable lo que hago, que no se vea hecho porque sí sino que tenga intención.

Rulo: — ¿Te obsesionan las métricas de las redes sociales?

Alex: — Y sí. Estoy laburando un poco para sacármelo de encima porque te come el bocho. El tema número, más allá de la red social, es como una timba porque es tener un número que baja o sube todo el tiempo.

Rulo: — ¿Tiene que ver con las reproducciones?

Alex: — Sí, todo lo que se reduce a exposición y a que se vio. Es un “me gusta” o una reproducción o el público, los seguidores, todo lo que indique que está más o menos aprobado el contenido, todo indicador, ya me genera obsesión.

Rulo: — ¿Te da inseguridad pensar que esta popularidad se puede terminar?

Alex: — Sí. Es como lo que pasa en la vida en general que te dicen: “Aprovechá ahora porque después…”. Por ejemplo, en el 2022, me empezaron a contactar marcas y era: “Aprovechá Pelado porque esto se puede terminar”.

“Me obsesionan las métricas porque es como una timba: suben y bajan todo el tiempo”, reconoció el creador de contenido. (Candela Teicheira)

Ganar dinero

Rulo: — ¿De qué trabajabas antes de empezar con los videos y las redes?

Alex: — Trabajaba de preparador físico, era entrenador en un gimnasio.

Rulo: — ¿De personal trainer?

Alex: — Claro.

Rulo: — Tenías un sueldo normal.

Alex: — Sí, un sueldo normal tirando a bajo. Fue muy rápido el cambio de guita y a veces no entendés cómo hay tanta plata en algunos lugares y en otros no hay nada. Digo: “¿Cómo haciendo o moviendo dos o tres cosas y estando en otro lugar, hablando con otras personas, podés ganar tanto más?”

Rulo: — Pero lo que estás logrando hoy no es porque hablaste con algunas personas y moviste algo, es porque sos gracioso con tus personajes y a la gente le gustó. ¿Vos reconocés ese talento?

Alex: — Hay un poco de impostor...

Rulo: — ¿El síndrome del impostor? ¿Por qué?

Alex: — Siento que la recompensa es mucha para lo poco que me exige. Quizás porque vengo de una familia en donde si ganas un palo es porque te rompiste el lomo, tuviste que estudiar años para ganar ese palo y si vos ganás ese palo por hacer una pavada, sos un “chorro”. Esto de que el dinero cuesta, el dinero se sufre, ganarlo cuesta...

Rulo: — ¿Quién te convenció de que lo que hacías era una pavada? Porque ojo que hacer reír es re difícil…

Alex: — Por mi línea, de donde vengo, la familia o lo que sea...

Rulo: — Porque tienen trabajos convencionales.

Alex: — Claro. Te planteas esto de cómo un actor que boludea puede estar ganando más que alguien que estudió 9 años, como un médico. Ese es el pensamiento con el que uno viene arraigado. Hasta me da culpa decir que una marca puede pagar tal plata por hacer un video que no me cuesta. Entonces decís: “¿Qué estoy haciendo mal que no me cuesta, disfruto mucho y encima gano plata?

Rulo: — ¿Vos sentís que estás “choreando”?

Alex: — Sí y es lo que quiero tratar de dejar de pensar: que no estoy choreando.

Rulo: — Sentís una culpa porque te sale natural tu gracia. Pero no estás evaluando tu talento y la llegada que tenés con la gente...

Alex: — Sí, creo que es entender el presente, darle lugar y no condenar una condición actual que es positiva.

Alex: “Siempre estás a un paso de la cancelación”. (Candela Teicheira)

Por sí o por no

Alex se animó al cuestionario y respondió utilizando los carteles de Sí y No. Habló sobre el rol de sus personajes más allá de la comedia, los prejuicios que se permite cruzar para hacer reír y compartió su perspectiva sobre el miedo a la cancelación.

Rulo: — ¿Te escondés detrás de tus personajes?

Alex: — Sí.

Rulo: — ¿De qué manera? ¿Qué querés esconder?

Alex: — Lo que no me animo a decir desde mí mismo, lo que tengo censurado, lo que no me permito, todo lo digo con personajes porque no soy yo es una licencia que se toma el personaje. Lo puede decir él y yo digo: “¡Es un personaje!”.

Rulo: — ¿Tiene que ver con la sexualidad?

Alex: — Me permito mi lado femenino con algunos personajes. Todos esos gestos que no me tengo permitido como hombre heteronormativo, me lo permito ahí, es un juego y por un momento no soy yo, dejo las riendas sueltas, pero vuelvo ¿no? porque este es el personaje que elegí para la vida. Son licencias.

“Lo que no me permito decir, lo expreso a través de mis personajes", admitió el humorista. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Te da miedo la cancelación?

Alex: — Sí. Me pasó en un stream que dije algo, una pavada y a la hora empecé a ver mensajes y dije: “Se me viene la cancelación”. Empecé a sentir una taquicardia en el corazón y las manos se me empezaron a poner flojas. Hablé con la persona al toque y quedó archivado. Le dije: “Pasó esto, dije tal cosa de vos, se mencionó esto. Te quiero aclarar que no es así” y me dijo: “Ok. Se entiende”. Lo hablamos rápido y no pasó a mayores.

Rulo: — Pero fue una enseñanza…

Alex: — Sí una enseñanza de cuidado y ojo dónde se dicen las cosas. Hay lugares donde no podés decir cosas, aunque sean pavadas, porque explota todo en dos segunditos. Estás a un paso de la cancelación en todo momento.

Rulo: — ¿Hay chistes que los tenés guardados porque sentís que pueden atacarte? ¿Te cuidas de algunos temas?

Alex: — Exactamente. Trato de no meterme en algunos temas, aunque veo que ahora se están habilitando un poco más...

Rulo: — Tenés que estar atento a cuál es la tendencia del humor.

Alex: — Sí, siempre hay que ser cuidadoso con lo que se dice.